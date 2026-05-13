Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.5. kokouksen ennakkotiedote

22.5.2026 12:29:50 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. toukokuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa uusien pelastusautojen hankintaa.

Uudet pelastusautot parantavat Helsingin valmiutta

Lautakunnalle esitetään, että pelastuslaitokselle hankintaan tänä ja ensi vuonna kuusi uutta pelastusautoa. Näistä viisi korvaa nykyisiä ajoneuvoja, ja yksi on kokonaan uusi lisä kalustoon.

Kaikki hankittavat autot tulevat ensilähdön käyttöön. Ensilähdön yksiköt hälytetään ensimmäisinä pelastustehtäviin, joten niiden suorituskyky ja toimintavarmuus ovat keskeisiä. Uusilla hankinnoilla vahvistetaan Helsingin valmiutta vastata erilaisiin pelastustehtäviin.

Uusien autojen käyttöönoton myötä viisi nykyistä ensilähdön autoa siirretään vara-autoiksi. Toimintakuntoiset nykyiset vara-autot puolestaan siirretään sopimuspalokuntien käyttöön.

Hankinnan arvo (ilman arvolisäveroa) on 3,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: kalustopäällikkö Mårten Hellbom, p. 09 310 31470, marten.hellbom@hel.fi

Linkit

  1. Kokouksen esityslista liitteineen
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye