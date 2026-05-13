Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.5. kokouksen ennakkotiedote
22.5.2026 12:29:50 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. toukokuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa uusien pelastusautojen hankintaa.
Uudet pelastusautot parantavat Helsingin valmiutta
Lautakunnalle esitetään, että pelastuslaitokselle hankintaan tänä ja ensi vuonna kuusi uutta pelastusautoa. Näistä viisi korvaa nykyisiä ajoneuvoja, ja yksi on kokonaan uusi lisä kalustoon.
Kaikki hankittavat autot tulevat ensilähdön käyttöön. Ensilähdön yksiköt hälytetään ensimmäisinä pelastustehtäviin, joten niiden suorituskyky ja toimintavarmuus ovat keskeisiä. Uusilla hankinnoilla vahvistetaan Helsingin valmiutta vastata erilaisiin pelastustehtäviin.
Uusien autojen käyttöönoton myötä viisi nykyistä ensilähdön autoa siirretään vara-autoiksi. Toimintakuntoiset nykyiset vara-autot puolestaan siirretään sopimuspalokuntien käyttöön.
Hankinnan arvo (ilman arvolisäveroa) on 3,7 miljoonaa euroa.
Lisätietoa: kalustopäällikkö Mårten Hellbom, p. 09 310 31470, marten.hellbom@hel.fi
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
