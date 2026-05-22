Kokoomusedustajat vaativat lisää läpinäkyvyyttä järjestöjen rahoitukseen: veronmaksajalla on oikeus tietää, mihin rahat käytetään
23.5.2026 07:03:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on hyväksynyt VTV:n vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä kirjauksia, joilla lisätään järjestörahoituksen avoimuutta, vähennetään hallinnollista taakkaa ja ohjataan avustuksia nykyistä vahvemmin varsinaiseen auttamistyöhön.
Valiokunnan kokoomuslaiset kansanedustajat pitävät tärkeänä sitä, että järjestöjen päällekkäistä työtä karsitaan ja avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti suoraan kansalaisia auttavaan toimintaan.
Merkittävä uusi avaus koskee järjestörahoituksen läpinäkyvyyttä, joka tuli hallituspuolueen kansanedustajilta. Valiokunnan mukaan järjestökohtaisen tiedon avustusten käytöstä tulee olla keskitetysti, julkisesti ja vertailukelpoisesti saatavilla siten, että kulut on jaoteltu hallintokustannuksiin, kohtaavan auttamistyön kustannuksiin ja muihin kustannuksiin.
– Veronmaksajalla on oikeus tietää, mihin hänen maksamansa rahat käytetään ja täten julkisen rahoituksen tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja vertailtavaa. Kun tiedot ovat avoimesti saatavilla, voidaan paremmin arvioida, kuinka suuri osa rahoituksesta päätyy varsinaiseen auttamistyöhön ja kuinka paljon hallintoon, Martin Paasi toteaa.
Valiokunta nostaa esiin myös järjestöjen omia toimenpiteitä hallintonsa tehostamisessa ja päällekkäisten toimintojen purkamisessa. Päällekkäistä työtä tulisi niin järjestökenttä- että järjestötasolla karsita ja avustuksia ensisijaisesti kohdentaa suoraan kohtaavaan auttamistyöhön. Paasin mukaan tavoitteena on vapauttaa resursseja byrokratiasta ihmisten auttamiseen.
– Julkisten varojen käytön täytyy kestää päivänvalo. Avoimuus vahvistaa luottamusta järjestöihin, helpottaa vaikuttavuuden arviointia ja varmistaa, että niukat resurssit kohdentuvat sinne, missä niillä saadaan eniten hyvää aikaan, sanoo Janne Jukkola.
Lisäksi Tarkastusvaliokunnassa katsottiin, että rahoituksen tulisi jatkossa nykyistä vahvemmin perustua järjestöjen kansalaislähtöisen rahoituspohjaan esimerkiksi jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja muulla omalla varainhankinnalla.
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Martin PaasiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
