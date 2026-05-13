Toimitusjohtaja Tapio Finéristä kauppaneuvos

Tapio Finér on pitkän ja monipuolisen uran tehnyt kaupan alan ammattilainen. Hän on toiminut useissa alan johtotehtävissä ja tuntee laajasti koko ruokakaupan arvoketjun. Finér tunnetaan ihmisläheisestä ja osallistavasta johtamistyylistään, joka on tukenut sekä liiketoiminnan kehitystä että työyhteisöjen hyvinvointia. Hänen johdollaan SSO on kehittynyt myönteisesti viime vuosina sekä liiketoiminnan että henkilöstötyytyväisyyden näkökulmasta.



Finérin työssä korostuvat yhteistyö, vastuullisuus ja pitkäjänteinen kehittäminen. Hänen positiivinen ja ratkaisukeskeinen asenteensa on osaltaan rakentanut työyhteisöihin luottamusta ja kannustanut kehittämään toimintaa yhdessä. Laajojen verkostojensa ja aktiivisen toimialavaikuttamisensa kautta hän on edistänyt osuustoiminnallista ajattelua sekä alueellista elinvoimaa. Hänen tapansa johtaa perustuu ihmisten arvostamiseen ja arjen tekemiseen, mikä on luonut pohjaa kestävälle kehitykselle niin organisaation kuin laajemman toimintaympäristön näkökulmasta.



Tapio Finérillä on laaja kokemus johtamisesta, myynnistä ja markkinoista erityisesti päivittäistavara- ja vähittäiskaupassa. Hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa Valintatalossa, Valiolla, Sinebrychoffilla ja Lantmännen Unibakella sekä vuodesta 2019 lähtien SSO:n toimitusjohtajana. Luottamustehtävissään hän toimii myös Salon kauppakamarin hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut pitkään SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä, ja hänet on hiljattain nimitetty SOK:n hallitukseen, mikä kuvastaa hänen rooliaan osuustoiminnallisella kentällä myös valtakunnallisesti.