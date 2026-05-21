KORJATTU OSOITE, TILAISUUS POHJOLA-TALOSSA! : Kouvolan mediatilaisuus 26.5. | Tuore julkaisu mopojen onnettomuuksista ja katsaus Kymenlaakson liikenneturvallisuuden tilanteeseen

Tilaisuudessa julkaistaan tietopaketti mopo-onnettomuuksista kymmenen vuoden ajalta. Tietopaketin aineistot kattavat mopoilijoiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä liikennevakuutuksesta korvatut mopojen liikennevahingot kymmenen vuoden ajalta. Mukana on myös mopoilijoiden vakavaan vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia viiden vuoden ajalta.

Tule kuulemaan, millaisia tyypilliset mopo-onnettomuudet ovat ja millaisia riskitekijöitä niiden taustalta on tunnistettu tutkinnan avulla. OTIn tietopaketti perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuottamaan tutkittuun tietoon sekä vakuutusyhtiöiltä saatuihin tietoihin liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista.

Mediatilaisuudessa tehdään lisäksi katsaus Kymenlaakson alueellisiin onnettomuuslukuihin viiden vuoden ajalta.

Esityksen pitää teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista (OTI). Lisäksi kysymyksiinne on vastaamassa Kymenlaakson tutkijalautakunnan puheenjohtaja Matti Manninen.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 25.5.2026. Kerrothan myös, jäätkö tarjoamallemme lounaalle. Ilmoittautumiset osoitteeseen: heli.narinen(@)vakuutuskeskus.fi

Taustatietoa OTIsta ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnista

Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Lautakuntien tehtävänä on selvittää onnettomuuden kulku sekä siihen johtaneet tekijät, ja tehdä tutkinnan perusteella ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 270 jäsentä. Kouvolan mediatilaisuudessa tehdään katsaus Kymenlaakson tutkijalautakunnan tilastoihin.