Vuoden 2026 Puuteollisuusyritys – Kuopion Woodi Oy

Kuopion Woodi on koko 30 vuoden toimintansa ajan rakentanut modernia suomalaista puuteollisuutta panostamalla massiivipuukalusteisiin ja erityisesti niiden kotimaiseen valmistukseen. Kuopion Woodi valmistaa kalusteita varhaiskasvatus-, oppimis- ja hoivaympäristöihin. Yritys on kehittänyt toimintaansa pitkäjänteisesti sekä rakentaa kasvua investointien, uuden tuotannon ja laajemman kansainvälistymisen kautta.

Syksyllä 2025 käynnistynyt investointihanke on Woodin historian merkittävin panostus kotimaiseen valmistukseen. Keskeinen osa hanketta oli muutto uuteen tuotantolaitokseen, mikä kolminkertaisti yrityksen tuotantotilat ja mahdollisti tuotannon, varastoinnin, suunnittelun ja myynnin kokoamisen saman katon alle. Uudet tilat luovat pohjaa entistä tehokkaammalle tuotannolle ja kansainväliselle kasvulle.

Investointi on osa Woodin vuosien 2025–2030 kasvustrategiaa, jossa keskeisiä painopisteitä ovat sekä kotimaan markkina että Keski-Euroopan varhaiskasvatusmarkkina. Hanke sisältää merkittävän tuotannon laajentamisen ja modernisoinnin, joiden tavoitteena on vastata kasvavaan kysyntään sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi strategiaan kuuluu pitkäjänteinen panostus tuotekehitykseen, tuotetestaukseen sekä yhteistyöhön eri kumppaneiden kanssa.

Jo toista kymmentä vuotta aktiivisesti Keski-Euroopan markkinoilla toiminut Woodi on kalustanut Saksassa noin 200 päiväkotia. Kuluneen vuosikymmenen aikana kiinnostus vastuullisesti valmistettuja, pitkäikäisiä ja laadukkaita massiivipuukalusteita kohtaan on vahvistunut Keski-Euroopan julkisissa hankkeissa, mikä avaa enemmän mahdollisuuksia Woodin kaltaiselle laatuun panostavalle toimijalle.

Puuala on elänyt voimakkaassa murroksessa 2020-luvun ajan, mutta Woodi uskoo, että yrityksen vakavaraisuus ja kyky kehittyä korostuvat. Yrityksen sisällä tämä tarkoittaa entistä suurempaa panostusta liiketoiminnan johtamiseen sekä siihen, että tuotanto, myynti, suunnittelu ja muu organisaatio toimivat tiiviisti yhtenä kokonaisuutena.