Kokoomuksen Laiho: Hyviä uutisia sotesta – erikoissairaanhoidon jonot puolittuneet alkuvuonna
22.5.2026 13:33:10 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho iloitsee erikoissairaanhoidon jonojen merkittävästä lyhentymisestä. Hoitoonpääsy ja yhdenvertaisuus sote-palveluissa ovat parantuneet koko maassa.
HUSissa yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä puolittui alkuvuonna: maaliskuun lopussa heitä oli 2 507, kun vuoden alussa luku oli 5 265. Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitotakuun mukaisesti 91,2 prosenttia asiakkaista. Myös Varsinais-Suomessa Tyks purki kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot kokonaan huhtikuun loppuun mennessä laajan kehittämistyön ansiosta.
Kanta-Hämeessä puolestaan erikoissairaanhoidon kuulokeskuksessa hoitoonpääsy nousi 68 prosentista sataan prosenttiin vuodessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoiteajat toteutuvat nyt täysimääräisesti sekä nuorilla että aikuisilla. Palveluihin pääsyn sujuvuus näkyy myös asiakkaiden myönteisissä kokemuksissa.
“Nämä ja muut tulokset ympäri Suomen ovat osoitus siitä, että määrätietoisella työllä ja oikeilla rakenteilla hoitoonpääsyä voidaan parantaa. Kokoomus on hallituskaudella pitänyt hoitoon pääsyn parantamista yhtenä keskeisimmistä tavoitteistaan. Nämä luvut osoittavat, että työmme tuottaa odotettua tulosta”, Laiho sanoo.
Tulokset ovat pitkäjänteisen kehittämistyön hedelmää. Hoitoketjuja, työnjakoa ja ajanvarausta on uudistettu, ja resursseja on kohdennettu sinne, missä jonot ovat olleet pisimmät. Työ on vaatinut henkilöstön sitoutumista vuosien ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on tänä vuonna kokonaisuudessaan neljä miljardia euroa korkeampi kuin hallituksen aloittaessa.
“Nämä luvut eivät synny itsestään. Niiden takana ovat tuhannet lääkärit, hoitajat ja muut sote-ammattilaiset, jotka ovat päivä toisensa jälkeen tehneet työtään potilaan parhaaksi”, Laiho päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Vikman: Koululaisten lomista päätettävä lasten ja oppimisen ehdoilla22.5.2026 14:20:54 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan kaikki mahdolliset muutokset koululaisten loma-aikoihin on arvioitava lasten ja nuorten etu sekä oppiminen edellä, ei muiden intressien pohjalta.
Kokoomuksen Satonen: Suomen taloudessa näkyy nyt vahvasti, miksi rakenneuudistuksia on tehty22.5.2026 13:19:36 EEST | Tiedote
Suomen taloudessa näkyy nyt useita vahvoja positiivisia merkkejä. Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan ne osoittavat, miksi tällä hallituskaudella on tehty pitkään Suomessa välteltyjä rakenneuudistuksia.
Kokoomuksen Jukkola tyrmää vihreiden ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta: “Vakava uhka huoltovarmuudelle”21.5.2026 20:31:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Janne Jukkola arvostelee voimakkaasti vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta.
Kokoomuksen Kopra: Nyt rytisee! Hallituksen iso uudistus nuorille – opintoseteli ilman opiskelupaikkaa jääville21.5.2026 15:31:55 EEST | Tiedote
Hallitus tuo käyttöön opintosetelin, jonka avulla ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat aloittaa korkeakouluopinnot maksutta avoimessa korkeakoulussa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo kyseessä olevan merkittävä uudistus nuorten tulevaisuuden kannalta.
Kokoomuksen Kaunistola: Suomi ei saa toistaa Ruotsin virheitä20.5.2026 20:35:11 EEST | Tiedote
Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Mari Kaunistola painottaa, että rikollisuuden uusiin ilmiöihin, kuten katujengeihin ja lasten rekrytointiin on reagoitava tehokkaasti. Viranomaisille on turvattava riittävät resurssit ja ajanmukaiset toimivaltuudet. Kokoomuksella on tiukka viesti: huumeet eivät ole harmitonta viihdettä, vaan jokainen huumekauppaan päätyvä euro vahvistaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää suomalaisten turvallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme