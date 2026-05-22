Kokoomuksen Laiho: Hyviä uutisia sotesta – erikoissairaanhoidon jonot puolittuneet alkuvuonna

HUSissa yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä puolittui alkuvuonna: maaliskuun lopussa heitä oli 2 507, kun vuoden alussa luku oli 5 265. Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitotakuun mukaisesti 91,2 prosenttia asiakkaista. Myös Varsinais-Suomessa Tyks purki kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot kokonaan huhtikuun loppuun mennessä laajan kehittämistyön ansiosta.



Kanta-Hämeessä puolestaan erikoissairaanhoidon kuulokeskuksessa hoitoonpääsy nousi 68 prosentista sataan prosenttiin vuodessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoiteajat toteutuvat nyt täysimääräisesti sekä nuorilla että aikuisilla. Palveluihin pääsyn sujuvuus näkyy myös asiakkaiden myönteisissä kokemuksissa.

“Nämä ja muut tulokset ympäri Suomen ovat osoitus siitä, että määrätietoisella työllä ja oikeilla rakenteilla hoitoonpääsyä voidaan parantaa. Kokoomus on hallituskaudella pitänyt hoitoon pääsyn parantamista yhtenä keskeisimmistä tavoitteistaan. Nämä luvut osoittavat, että työmme tuottaa odotettua tulosta”, Laiho sanoo.

Tulokset ovat pitkäjänteisen kehittämistyön hedelmää. Hoitoketjuja, työnjakoa ja ajanvarausta on uudistettu, ja resursseja on kohdennettu sinne, missä jonot ovat olleet pisimmät. Työ on vaatinut henkilöstön sitoutumista vuosien ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on tänä vuonna kokonaisuudessaan neljä miljardia euroa korkeampi kuin hallituksen aloittaessa.

“Nämä luvut eivät synny itsestään. Niiden takana ovat tuhannet lääkärit, hoitajat ja muut sote-ammattilaiset, jotka ovat päivä toisensa jälkeen tehneet työtään potilaan parhaaksi”, Laiho päättää.