Keusoten toimintaa arvioitu: taloutta, henkilöstön jaksamista ja ostotoimintaa on parannettava
22.5.2026 13:49:56 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) tarkastuslautakunta on hyväksynyt vuosittaisen arviointiraportin, jossa käydään läpi, miten hyvinvointialue on onnistunut tehtävässään vuonna 2025. Raportissa nostetaan esiin sekä onnistumiset että asiat, joihin tarvitaan parannuksia.
Tarkastuslautakunta korostaa talouden tasapainoa, henkilöstön hyvinvointia ja hankintojen kehittämistä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on hyväksynyt vuoden 2025 arviointikertomuksen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi alueen toiminnan ja talouden toteutumista sekä nostaa esiin keskeisiä havaintoja ja kehittämistarpeita.
Tarkastuslautakunta painottaa kertomuksessaan erityisesti talouden tasapainottamisen jatkamista. Vaikka talous on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan, kumulatiivinen alijäämä on edelleen huomattava ja sen kattaminen edellyttää määrätietoista johtamista sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa. Positiivista on, että talousraportointia ja mittaristoa on kehitetty, vaikka kehittämistyötä riittää edelleen.
Arviointikertomuksessa korostuu myös henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi.Yhteistoimintaneuvottelut, henkilöstövähennykset ja kuormituksen kasvu näkyvät työelämän laadun heikkenemisenä. Lautakunta pitää välttämättömänä, että henkilöstön hyvinvointia seurataan systemaattisesti ja esihenkilötyötä vahvistetaan.
Hankintojen osalta lautakunta nostaa esiin kehitettäviä puutteita. Kilpailuttamattomat hankinnat, sopimushallinnan epäselvyydet ja prosessien hajanaisuus aiheuttavat taloudellisia riskejä. Lautakunta edellyttää hankintastrategian laatimista ja hankintatoimen selkeää organisointia.
Palveluiden saatavuudessa on tapahtunut merkittävää edistystä, erityisesti hoitotakuun toteutumisessa ja jonojen purkamisessa. Samalla lautakunta kiinnittää huomiota palveluiden laatuun ja potilasturvallisuuteen, jotka ovat jatkossa keskeisiä seurantateemoja.
Arviointikertomuksessa korostetaan myös yhteistyön merkitystä, niin organisaation sisällä kuin sidosryhmien kanssa, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten palvelujen varmistamiseksi.
Yhteistyö on kaiken perusta
Lautakunta korostaa, että hyvät palvelut syntyvät yhteistyöllä – niin organisaation sisällä kuin eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös lautakunta itse kehittää omaa arviointityötään, jotta se tukisi entistä paremmin hyvinvointialueen ohjausta ja päätöksentekoa.
Arviointikertomus kokonaisuudessaan luettavissa Keusoten verkkosivuilla.
Harri Lepolahti
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
p. 045 697 2003
Taija Myyrä
ulkoisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö
p. 040 807 5071
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
