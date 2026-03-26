Naantalin Lasten Musiikkijuhlat on iloista ja puuhakasta juhlaa puistossa, museossa ja konserteissa

Ohjelma alkaa Lasten Suuren Puistojuhlan merkeissä lauantaina 6.6. klo 10 Naantalin Vanhankaupungin Kirkkopuistossa, kun Eväitä elämään I -tarinakonsertti pyörähtää käyntiin. Konsertti on suunnattu 2–6-vuotiaille juhlijoille. Vähän isommille, 6–12-vuotiaille, soi oma Eväitä elämään II -tarinakonserttinsa klo 11 alkaen. Konserttien välissä taikuri tuo puistoon esityksellään maagista tunnelmaa. Taikurin lisäksi puistossa voi tavata myös päivystävän pehmoeläintohtorin, joka tutkii sairastuneet pehmolemmikit.

Kun juhlapäivän teema yhdistää musiikin ja liikunnan, ei juhlassa tarvitse paikallaan istua! Värivalo-liikuntamatto saattaa saada liikettä lasten niveliin. Kepparirata on avoinna ratsastajille ja paikalla on kumipyöräkalustosta kiinnostuneille Ahola Transportin rekkalava.

Puistojuhlan päätyttyä klo 12 voi lapsille suunnattua ohjelmaa jatkaa Ahvenjahdissa Naantalin rannassa.

Aikuiset soutavat puistojuhlassa tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnalle

Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyökumppani OP Varsinais-Suomi tuo tapahtumaan Hartiapankki-soutulaitteita, joilla soudetaan yhteistä pottia lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Tavoitteena on soutaa miljoona metriä, mikä tarkoittaa 100 000 euron lahjoitusta Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelmaan. Sillä tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa Varsinais-Suomen alueella.

Entisajan puhdetöitä museopuutarhoissa ja elämyksiä lastenkonsertissa

Sunnuntai 7.6. on Lasten Museopäivä, jota vietetään klo 10–14 taiteilijakoti Casa Haartmanissa ja klo 11–14 Naantalin museossa. Museot järjestävät lapsille entisajan elämään ja asumiseen liittyvää puuhaa ja muuta hauskaa tekemistä museoiden tunnelmallisissa puutarhoissa.

ꟷ Naantalin museossa on lisäksi uuden "Hälytys!"- teemanäyttelyn aihepiirin mukaista tekemistä, kertoo museonjohtaja Anne Sjöström. ꟷ Paikalle saadaan jopa paloauto, johon lapset pääsevät tutustumaan.

Sunnuntaina 7.6. klo 15 ollaan Metsän peitossa, kun Naantalin Kaivohuoneella soi samanniminen tarinallinen lastenkonsertti. Kiehtovassa tarinassa kesälomaansa mökillä viettävät serkukset tempautuvat seikkailuun, kun he lähtevät poimimaan metsästä mustikoita mummon mustikkapiirakkaa varten. Tarinan ja musiikin siivittämänä opitaan metsien ja vesien suojelusta sekä kuullaan erilaisia perinnesoittimia. Soittaen ja laulaen esiintyvät Petra Käppi ja Olli Sippola. Esitys kestää 45 min. ja on suomenkielinen. Liput konserttiin ennakkoon lippu.fi:stä.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto tukee Lasten Musiikkijuhlia

Naantalin Lasten Musiikkijuhlille myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston vuosijuhlassa 19.5. apuraha festivaalin toteuttamista varten. Maakuntarahasto julkisti yhteensä 75 tieteen ja taiteen apurahan saajaa Turun Logomossa järjestetyssä juhlassa. Ilta oli menestyksekäs Naantalille, sillä myös Jöns Budde -seura sai rahoitusta elokuussa järjestettäville Naantalin Kirjajuhlille.

