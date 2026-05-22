Kokoomuksen Satonen: Suomen taloudessa näkyy nyt vahvasti, miksi rakenneuudistuksia on tehty

– Suomen talous on vihdoin kääntynyt kasvuun pitkän heikon jakson jälkeen. Juuri tätä varten uudistuksia on tehty: jotta suomalainen työ, yrittäminen ja investoinnit vahvistuvat, hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata ja ihmisten arki paranee, Satonen sanoo.

Suomi nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvussa EU-maiden kärkeen. Myös teollisuuden volyymi-indeksit ovat nousseet korkeammalle kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Kasvua näkyy erityisesti teknologia-, kemian- ja lääketeollisuudessa sekä puolustus- ja meriteollisuudessa.

– Vientiteollisuuden kilpailukyky on vahvistunut, investointeja käynnistyy eri puolilla Suomea ja yrityksissä uskalletaan jälleen kasvaa, Satonen toteaa.

Myös kotimainen kulutus on lähtenyt kasvuun. Pankkien luottokorttidata kertoo kulutuksen lisääntymisestä, ja valtiovarainministeriö on nostanut arvonlisäverotuottojen ennustetta. Piristymistä näkyy lisäksi asuntokaupassa.

Satosen mukaan Suomen vetovoima näkyy myös ulkomaisten investointien kasvuna. Vuonna 2025 investoinnit Suomeen kasvoivat yhteensä 14 prosenttia. Investointeja on tullut datakeskusten ja uusiutuvan energian lisäksi myös teollisuuteen.

– On erittäin tärkeää, että tunnelin päässä näkyy nyt valoa. Pitkän pysähtyneisyyden jälkeen Suomi on pääsemässä takaisin kasvu-uralle. Orpon hallituksen uudistukset työmarkkinoilla, sosiaaliturvassa ja luvituksessa sekä panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovat pohjaa kestävälle kasvulle, Satonen sanoo.

Satosen mukaan uudistusten tavoite on selkeä: vahvistaa Suomen taloutta niin, että hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää myös tuleville sukupolville.

– Kaiken tarkoituksena on ollut saada Suomi jälleen kukoistamaan: luoda työtä, investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. Nyt nähdään ensimmäisiä vahvoja merkkejä siitä, että suunta on oikea, Satonen päättää.