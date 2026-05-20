Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: Uusi opintoseteli antaa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan

22.5.2026 13:41:12 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siihen, että hallitus aikoo nyt kokeilla opintoseteleitä. Seteli on suunnattu alle 29‑vuotiaille nuorille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa toisen asteen jälkeen. Opintosetelin avulla voi suorittaa maksutta 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tämä vastaa noin puolen vuoden päätoimista opiskelua.

– Nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa, ovat vaarassa päätyä tilanteeseen, jossa he ovat työelämän ja opintojen välissä. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta. Opintoseteli antaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden kokeilla korkeakouluopintoja, vahvistaa osaamistaan ja jatkaa eteenpäin, vaikka opiskelupaikkaa ei olisi heti saanut, Wickström sanoo.

– RKP:lle on tärkeää, että nuoria ei jätetä tyhjän päälle. Suomen on nostettava koulutustasoaan, ja siksi on oltava toimivia väyliä eteenpäin myös niille, jotka eivät pääse sisään ensimmäisellä yrittämällä, Wickström toteaa.

Opintosetelikokeilun ehdotetaan tulevan voimaan 1. elokuuta 2026 ja jatkuvan 31. heinäkuuta 2030 asti. Kyseessä on noin 55 miljoonan euron panostus, mutta ennen kaikkea investointi nuorten tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.

Muut kielet

