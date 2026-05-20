Wickström: Uusi opintoseteli antaa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan

– Nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa, ovat vaarassa päätyä tilanteeseen, jossa he ovat työelämän ja opintojen välissä. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta. Opintoseteli antaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden kokeilla korkeakouluopintoja, vahvistaa osaamistaan ja jatkaa eteenpäin, vaikka opiskelupaikkaa ei olisi heti saanut, Wickström sanoo.

– RKP:lle on tärkeää, että nuoria ei jätetä tyhjän päälle. Suomen on nostettava koulutustasoaan, ja siksi on oltava toimivia väyliä eteenpäin myös niille, jotka eivät pääse sisään ensimmäisellä yrittämällä, Wickström toteaa.

Opintosetelikokeilun ehdotetaan tulevan voimaan 1. elokuuta 2026 ja jatkuvan 31. heinäkuuta 2030 asti. Kyseessä on noin 55 miljoonan euron panostus, mutta ennen kaikkea investointi nuorten tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.