Wickström: Uusi opintoseteli antaa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan
22.5.2026 13:41:12 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siihen, että hallitus aikoo nyt kokeilla opintoseteleitä. Seteli on suunnattu alle 29‑vuotiaille nuorille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa toisen asteen jälkeen. Opintosetelin avulla voi suorittaa maksutta 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tämä vastaa noin puolen vuoden päätoimista opiskelua.
– Nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa, ovat vaarassa päätyä tilanteeseen, jossa he ovat työelämän ja opintojen välissä. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta. Opintoseteli antaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden kokeilla korkeakouluopintoja, vahvistaa osaamistaan ja jatkaa eteenpäin, vaikka opiskelupaikkaa ei olisi heti saanut, Wickström sanoo.
– RKP:lle on tärkeää, että nuoria ei jätetä tyhjän päälle. Suomen on nostettava koulutustasoaan, ja siksi on oltava toimivia väyliä eteenpäin myös niille, jotka eivät pääse sisään ensimmäisellä yrittämällä, Wickström toteaa.
Opintosetelikokeilun ehdotetaan tulevan voimaan 1. elokuuta 2026 ja jatkuvan 31. heinäkuuta 2030 asti. Kyseessä on noin 55 miljoonan euron panostus, mutta ennen kaikkea investointi nuorten tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Alexander Lång ny kretsordförande för SFP i Helsingfors20.5.2026 19:48:47 EEST | Pressmeddelande
SFP i Helsingfors samlades till ett fullsatt kretsmöte onsdagen den 20 maj. Under mötet valdes en ny styrelse samt ett helt nytt presidium för kretsen. Alexander Lång valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Eloize Suhtala Uvalic och Anton Pajoslahti.
Alexander Lång RKP:n Helsingin piirin uudeksi puheenjohtajaksi20.5.2026 19:48:47 EEST | Tiedote
RKP Helsinki kokoontui keskiviikkona 20. toukokuuta runsaslukuiseen piirikokoukseen. Kokouksessa valittiin piirille uusi hallitus sekä täysin uusi puheenjohtajisto. Alexander Lång valittiin uudeksi piirin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Eloize Suhtala Uvalic ja Anton Pajoslahti.
Anders Adlercreutz: SFP fyller 120 år – framtidstro och resultatpolitik sedan 190620.5.2026 19:41:13 EEST | Pressmeddelande
Svenska folkpartiet grundades vid två möten, den 20 och 21 maj 1906. I år firar alltså Svenska folkpartiet 120 år. Under jubileumsveckan lyfter SFP fram de reformer, vägval och idéer som partiet varit med och drivit fram under mer än ett sekel.
Anders Adlercreutz: RKP täyttää 120 vuotta – tulevaisuudenuskoa ja tuloksia vuodesta 190620.5.2026 19:41:13 EEST | Tiedote
RKP perustettiin kahdessa kokouksessa 20. ja 21. toukokuuta 1906. Tänä vuonna puolue juhlii siis 120-vuotista taivaltaan. Juhlaviikon aikana RKP tuo esiin uudistuksia, linjavalintoja ja ajatuksia, joita puolue on ollut edistämässä yli vuosisadan ajan.
Ollikainen: Trygghet är inget statiskt tillstånd, utan den måste aktivt upprätthållas och anpassas till nya tider20.5.2026 18:58:14 EEST | Pressmeddelande
Mikko Ollikainen (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i responsdebatten om statsrådets redogörelse om inre säkerheten. I gruppanförandet betonade Ollikainen att även om Finland fortfarande är ett av världens tryggaste länder, så är trygghet inget statiskt tillstånd, utan den måste aktivt upprätthållas och anpassas till nya tider.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme