Talous ja muutosjohtaminen puhuttavat sairaalatekniikan päivillä

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen (SSTY) vuosikonferenssi eli perinteiset Sairaalatekniikan päivät järjestetään tänä vuonna Oulussa. Oulun teatterin tiloihin kokoontuu 27.–28. toukokuuta yli 800 alan ammattilaista ja toista sataa näytteilleasettajaa.

Ajan henkeen kuuluvasti puhetta riittää etenkin taloudesta ja tehokkuudesta. Yksi pääpuhujista, eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto peräänkuuluttaa alustuksessaan kasvua ja parempaa työllisyyttä vastauksena Suomen julkisen talouden haasteisiin. - Mitä hitaammaksi kasvu jää, sitä suuremmaksi kasvaa paine määritellä uudelleen julkisen sektorin lupaus kansalaisille: mitä palveluja tarjotaan, kenelle ja millä tasolla, Murto sanoo.

Toisessa keynote puheenvuorossa, Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen suunnittelun johtaja Suvi Forss ja Vice President Rashmi Werning, Visiora Partners Oy:stä, kertovat digitaalisuudesta ja muutostarpeista jokapäiväisessä toiminnassa. He toteavat, että sote-investoinneissa tuottavuus ei synny tiloista tai teknologiasta, vaan arjen toimintaa muuttamalla. Ilman selkeitä tavoitteita ja määrätietoista muutosjohtamista iso osa investoinnin potentiaalista jää hyödyntämättä. TAYS keskussairaalassa olemme nähneet, että tuottavuus syntyy prosessien sujuvoittamisesta, turhan työn vähentämisestä ja digiratkaisujen fiksusta hyödyntämisestä. Sairaalatekniikan yhdistyksen tilaisuus pyrkii edistämään maamme sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa toimivien teknisen alan henkilöiden ammattitaitoa ja ammatillista toimintaa.

Ensimmäisen kerran päivät järjestettiin 2005 Kuopiossa. Oulun tilaisuudessa kumppanijärjestäjänä on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Tiuraniemi iloitsee tapahtuman osanottajamäärästä ja puhuu alan ammattilaisten verkostoitumisesta yhtenä päivien perustavoitteena. - Hyvinvointialueiden lukuisat muutokset ja tekniikan nopea kehitys ovat lisänneet tarvetta tällaiselle foorumille, joka tarjoaa asiantuntevan, laaja-alaisen ja kehitysmyönteisen verkoston kohti kestäviä ratkaisuja.

