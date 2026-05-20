Katarina Murto kesälomien siirron edistämisestä: ”Järjetöntä näpertelyä”

22.5.2026 14:27:25 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Opetusministeri lähetti tänään lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksensa. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää käsittämättömänä, että nyt pohditaan opetusministerin johdolla kesäloman siirtoa sen sijaan, että keskitytään saamaan Suomen osaamis- ja koulutustaso nousuun.

Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kesäloman aloittamisen siirtämistä kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Opetusministeri lähetti ehdotuksensa tänään lausuntokierrokselle. 

OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murto tyrmää ehdotuksen.

– Tällainen on järjetöntä näpertelyä. On käsittämätöntä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä käytetään aikaa kesäloman siirron edistämiseen sen sijaan, että keskitytään nostamaan Suomen osaamis- ja koulutustasoa. Sillä olisi sentään tutkitusti suora vaikutus myös maan tarvitsemaan talouskasvuun, Murto sanoo.

"Miten yhtälö muka toimisi?"

Uudistusta esitetään vain perusopetukseen. Katarina Murto huomauttaa, että aineenopettajat opettavat usein myös lukiossa. 

– Miten yhtälö muka toimisi, jos lukioissa opetus on eri aikaan käynnissä? Eihän samaan aikaan voi olla lomalla ja töissä. Huhtikuun uusi lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta entistä vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Lisäksi vanhempien lomat eivät tässä pitenisi, hän sanoo.

Syyslukukauden alkamisajankohta siirtyisi lähtökohtaisesti vain viikolla. Tämän kunnat voivat jo nyt halutessaan toteuttaa. Esimerkiksi Lapin tai saariston kunnat voivat jo nykysäädösten puitteissa myöhentää kouluvuoden aloitusta matkailusyistä. 

– Onko tässä arvioitu lainkaan lasten etua? Kyse ei ole vain teknisestä siirrosta, vaan siirto mullistaisi koulutusjärjestelmän aikataulut yhteishauista ja ylioppilaskirjoituksista korkeakoulujen valintakokeisiin. Lisäksi kyse on opetushenkilöstön työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, joista neuvotellaan ja sovitaan OAJ:n ja työnantajaosapuolten kesken, Katarina Murto sanoo.

Opettajat vastustavat kesäloman siirtämistä

Opettajista liki 80 prosenttia vastustaa kesälomien siirtoa. OAJ:n valtuuston toukokuisessa kannanotossa todettiin, että siirtoa ei vastusteta periaatteellisista syistä, vaan siksi, että opettajat tuntevat koulun ja oppilaiden arjen ja haluavat turvata lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset oppia. 

Valtuutetut vaativat opetusministeri Adlercreutzia varmistaa koulutuksen ja opetuksen laadun ja oppimisen edellytykset ja edistää kasvutakuun toteutumista sen sijaan, että ajaa lomien siirtoa ilman kestäviä perusteluita oppimisen kannalta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

