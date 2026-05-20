Katarina Murto kesälomien siirron edistämisestä: ”Järjetöntä näpertelyä”
22.5.2026 14:27:25 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Opetusministeri lähetti tänään lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksensa. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää käsittämättömänä, että nyt pohditaan opetusministerin johdolla kesäloman siirtoa sen sijaan, että keskitytään saamaan Suomen osaamis- ja koulutustaso nousuun.
Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kesäloman aloittamisen siirtämistä kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Opetusministeri lähetti ehdotuksensa tänään lausuntokierrokselle.
OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murto tyrmää ehdotuksen.
– Tällainen on järjetöntä näpertelyä. On käsittämätöntä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä käytetään aikaa kesäloman siirron edistämiseen sen sijaan, että keskitytään nostamaan Suomen osaamis- ja koulutustasoa. Sillä olisi sentään tutkitusti suora vaikutus myös maan tarvitsemaan talouskasvuun, Murto sanoo.
"Miten yhtälö muka toimisi?"
Uudistusta esitetään vain perusopetukseen. Katarina Murto huomauttaa, että aineenopettajat opettavat usein myös lukiossa.
– Miten yhtälö muka toimisi, jos lukioissa opetus on eri aikaan käynnissä? Eihän samaan aikaan voi olla lomalla ja töissä. Huhtikuun uusi lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta entistä vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Lisäksi vanhempien lomat eivät tässä pitenisi, hän sanoo.
Syyslukukauden alkamisajankohta siirtyisi lähtökohtaisesti vain viikolla. Tämän kunnat voivat jo nyt halutessaan toteuttaa. Esimerkiksi Lapin tai saariston kunnat voivat jo nykysäädösten puitteissa myöhentää kouluvuoden aloitusta matkailusyistä.
– Onko tässä arvioitu lainkaan lasten etua? Kyse ei ole vain teknisestä siirrosta, vaan siirto mullistaisi koulutusjärjestelmän aikataulut yhteishauista ja ylioppilaskirjoituksista korkeakoulujen valintakokeisiin. Lisäksi kyse on opetushenkilöstön työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, joista neuvotellaan ja sovitaan OAJ:n ja työnantajaosapuolten kesken, Katarina Murto sanoo.
Opettajat vastustavat kesäloman siirtämistä
Opettajista liki 80 prosenttia vastustaa kesälomien siirtoa. OAJ:n valtuuston toukokuisessa kannanotossa todettiin, että siirtoa ei vastusteta periaatteellisista syistä, vaan siksi, että opettajat tuntevat koulun ja oppilaiden arjen ja haluavat turvata lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset oppia.
Valtuutetut vaativat opetusministeri Adlercreutzia varmistaa koulutuksen ja opetuksen laadun ja oppimisen edellytykset ja edistää kasvutakuun toteutumista sen sijaan, että ajaa lomien siirtoa ilman kestäviä perusteluita oppimisen kannalta.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ: Määräaikaisuuksiin palautettava perusteltu syy20.5.2026 14:14:39 EEST | Tiedote
Eduskunta on juuri hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka sallivat määräaikaisen työsuhteen ilman perustetta enintään vuodeksi. OAJ pitää uudistusta vahingollisena ja vaatii perustellun syyn palauttamista määräaikaisuuksiin.
Työministeri siirtää ammattikorkeakoulujen lakkoa kahdella viikolla20.5.2026 12:44:32 EEST | Tiedote
Työministeri on siirtänyt OAJ:n kaikkiin ammattikorkeakouluihin 28.5. antaman työnseisauksen ajankohtaa kahdella viikolla. Siirron myötä työnseisaus menettää merkityksensä, koska se oli rajattu koskemaan ainoastaan pääsykokeiden valvontatehtäviä.
OAJ:lta lakkovaroitus kaikkiin ammattikorkeakouluihin13.5.2026 17:03:11 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia ammattikorkeakouluja. Ellei sopua synny aiemmin, lakko toteutuu 28. toukokuuta. Työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä.
OAJ godkände medlingsbudet men arbetsgivarparten förkastade förslaget13.5.2026 14:13:00 EEST | Pressmeddelande
OAJ:s styrelse godkände riksmedlarens medlingsbud för ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna. Också De högre tjänstemännen YTN gav sitt godkännande. Däremot förkastade arbetsgivarparten Bildningsbranschen förslaget. Strejkerna som OAJ har varslat om genomförs också nästa vecka.
OAJ hyväksyi sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa, työnantajapuoli Sivista hylkäsi13.5.2026 13:21:12 EEST | Tiedote
OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Näin teki myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Työnantajapuoli Sivista kuitenkin hylkäsi ehdotuksen. Ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen.
