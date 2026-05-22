Kokoomuksen Vikman: Koululaisten lomista päätettävä lasten ja oppimisen ehdoilla

– Kaikki muutokset koululaisten lomiin on tehtävä oppimisen näkökulmasta lasten ja nuorten etu edellä. Meille ratkaisevaa on, että mahdolliset muutokset koulujärjestelmään vahvistavat koululaisten oppimista, Vikman sanoo.

Opetusministeri Anders Adlercreutz esitteli perjantaina ministeriön virkamiesten laatiman muistion mallista, jossa koululaisten kesälomaa siirrettäisiin kahdella viikolla eteenpäin. Kyse ei kuitenkaan ole hallituksen esityksestä eikä hallituksen yhdessä käsittelemästä linjauksesta.

– Tämä ei ole se opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys, johon aiemmin on viitattu, vaan ministeri Adlercreutzin oma ehdotus jatkokeskustelun pohjaksi. Asiasta ei ole sovittu hallitusneuvotteluissa eikä tästä esityksestä ole käyty hallituksen sisäisiä poliittisia keskusteluja, Vikman toteaa.

Vikman muistuttaa, että kesälomien siirtäminen vaikuttaisi laajasti koko koulutusjärjestelmään.

– Kesälomien siirtäminen ei ole ongelmatonta, koska sillä olisi merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin, yhteishakuun ja opiskelijavalintoihin. Vaikutuksia täytyy selvittää huolellisesti ennen mahdollisia jatkotoimia, Vikman sanoo.

Vikman korostaa, että keskustelussa tärkeintä on pitää fokus lasten hyvinvoinnissa ja oppimisessa.

– Kokoomus arvioi ja tekee koulutusta koskevat ratkaisut oppiminen edellä lasten ja nuorten parhaaksi, ei muiden intressien ehdoilla, Vikman sanoo.