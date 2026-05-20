Yrittäjät: Matkailuala ja perheet hyötyisivät kesäloman siirtämisestä
22.5.2026 14:29:13 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti opetusministerin ehdotukseen koulujen kesälomien siirtämisestä. Tänään lausunnolle lähteneessä mallissa kesäloman alkua esitetään siirrettäväksi kahdella viikolla myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden alkua elokuun puolivälin jälkeiseen aikaan. Yrittäjät pitää tätä kasvu- ja työllisyystoimena, joka helpottaa myös perheiden arkea.
”Tämä hyödyttäisi matkailua, minkä kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti muille toimialoille, kuten kauppaan, ravintoloihin, tapahtumiin ja kuljetuksiin. Kasvupotentiaali ei rajoitu siis vain matkailuun”, asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo.
Eurooppalaisempi lomarytmi vahvistaisi vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä.
”Elokuussa toimitusketjut ovat usein haastavia, koska muu Eurooppa on kiinni ja tätä ennen Suomi on ollut lomalla. Yhtenäisempi rytmi helpottaisi yritystemme logistiikkaa ja toimitusketjuja”, Lempiäinen sanoo.
Pk-yrityksissä lomien järjestely on työnantajan perustoimintaa.
”Elokuu on nykyisinkin lomakuukausi, eli vuosilomalaki taipuisi muutokseen ilman pulmia. Vientiteollisuudessa lomien keskittäminen kesäkuuhun aiheuttaa nykyisin enemmän haasteita kuin elokuun lomat”, hän sanoo.
Kouluvuoden jaksotus tukisi perheiden arkea ja jaksamista
Ministeriö perustelee esitystä mm. sillä, että kevätlukukausi kevenisi, ja perheillä olisi mahdollisuus viettää paremmin yhteistä aikaa. Yrittäjät yhtyy näihin tavoitteisiin.
Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Kouluvuoden pituus ei muuttuisi. Lisäksi mallissa on otettu huomioon pidentyvän kevätlukukauden keventäminen uudella, huhtikuun loppuun ajoittuvalla vähintään viikon kevätlomalla Ruotsin tapaan.
”Olemme kiinteä osa Eurooppaa. Suomen koulutusjärjestelmän on hyvä sopia yhteen Euroopan loma-aikojen kanssa”, koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen sanoo.
”Uskon, että muutos tukisi perheiden hyvinvointia, kun se lisää mahdollisuuksia viettää yhteistä kesälomaa. Nyt ehdotettu pitkän kevätlukukauden rytmittäminen kolmeen jaksoon tukee sekä opettajien että oppilaiden jaksamista”, Kinnunen sanoo.
Yrittäjät on valmis arvioimaan myöhemmin laadittavassa lausunnossaan myös sitä, pitäisikö koko elokuu siirtää kesälomakuukaudeksi.
”Selvitys osoittaa, että muutos on mahdollista toteuttaa varsin sujuvasti. Nyt tarvitaan avointa mieltä ja uskallusta irrottautua vanhoista poteroista”, Kinnunen sanoo.
Yrittäjägallup: Lähes puolet pk-yrityksistä siirtäisi kesälomakautta elokuulle
Mikko Kinnunenkoulutuspolitiikan asiantuntijaPuh:0505143884mikko.kinnunen@yrittajat.fi
Sanna LempiäinenasiantuntijaPuh:09 229 22 889Puh:040 9693 112sanna.lempiainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
