Särestöniemen erämaa-ateljee valittiin Vuoden museoksi – yleisö pääsee juhlamatkalle Lappiin

Vuoden museoksi valittu Särestöniemi-museo on taidemaalari Reidar Särestöniemen (1925–1981) taiteilijakoti. Viime vuonna vietettiin Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuotta.

Palkintolautakunta kuvailee Särestöniemi-museon olevan harvinaisen aktiivinen ja merkityksellinen ateljeekotimuseoiden joukossa. Sen toimintaa ohjaavat vahva arvopohja ja ekologinen ideologia, jotka kantavat yhden taiteilijan kulttuuriperinnön vaalimista laajemmalle.

Museo on onnistuneesti nostanut Reidar Särestöniemen taiteessa ja ajattelussa toistuvat ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja luonnonsuojelun teemat näkyväksi osaksi valtakunnallista yhteiskunnallista keskustelua.

Särestöniemen taiteilijakoti on ainutlaatuinen vierailukohde. Krista Ylinen

Lapin syrjäkyliltä valtakunnan suosikiksi

Vuoden museoksi valitun Särästöniemi-museon työntekijät iloitsevat siitä, että tunnustus tekee näkyväksi myös pienen, syrjässä sijaitsevan museon mahdollisuudet.

– Tämä osoittaa, että pieni museo Lapissa, Kittilän Kaukosessa, Särestössä, voi tehdä valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävää työtä. Sitä kohti me olemme pyrkineet, ja on aivan upeaa huomata, että olemme tavoittaneet ihmiset, museonjohtaja Anne Koskamo kertoo.

Erityisen tärkeäksi museossa koetaan yleisöltä saatu tuki ja yhteisöllisyys.

– Se tuki, mitä olemme saaneet somessa ja asiakkailtamme, jotka ovat tulleet jakamaan kokemuksiaan kanssamme, on ollut aivan uskomattoman mahtavaa ja tärkeää. Se kantaa eteenpäin!

Museon vahvuudeksi nostetaan myös henkilökunnan osaaminen ja intohimo työhön.

– Meillä on niin mahtava, asiantunteva ja monipuolinen henkilökunta. Eihän sitä voisi tehdä mitään ilman henkilökuntaa, joka tekee työnsä sydämellä. Me tehdään kaikki sydämellä.

Museoliiton ja ICOM Suomen vuosittain jakama Vuoden museo -palkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Syksyllä pääsee museomatkalle Helsingistä Lappiin

Museokortin uusi Museomatkat-palvelu tarjoaa elämyksellisiä museomatkoja ympäri Suomen. Vuoden museota pääsee juhlistamaan syyskuisella museomatkalla, joka vie Helsingistä lumoavaan Lappiin.

Kolmen päivän matkalla pääsee nauttimaan sekä kulttuurielämyksistä että Levin tunturimaisemista. Viikonlopun aikana koetaan opastettu vierailu Reidar Särestöniemen taiteilijakodissa Kittilässä. Matkalla pääsee tutustumaan myös Rovaniemen museoihin. Museomatka sisältää kuljetukset, majoitukset, lounaat sekä opastukset museoihin.

