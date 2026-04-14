Särestöniemen erämaa-ateljee valittiin Vuoden museoksi – yleisö pääsee juhlamatkalle Lappiin
22.5.2026 15:49:03 EEST | Museokortti | Tiedote
Kittilän Kaukosessa sijaitseva Särestöniemi-museo valittiin Vuoden museoksi 2026. Palkinto jaettiin Museogaalassa 21. toukokuuta osana Museoliiton valtakunnallisia museopäiviä. Palkinnon kunniaksi Museokortti järjestää kohteeseen ryhmämatkan.
Vuoden museoksi valittu Särestöniemi-museo on taidemaalari Reidar Särestöniemen (1925–1981) taiteilijakoti. Viime vuonna vietettiin Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuotta.
Palkintolautakunta kuvailee Särestöniemi-museon olevan harvinaisen aktiivinen ja merkityksellinen ateljeekotimuseoiden joukossa. Sen toimintaa ohjaavat vahva arvopohja ja ekologinen ideologia, jotka kantavat yhden taiteilijan kulttuuriperinnön vaalimista laajemmalle.
Museo on onnistuneesti nostanut Reidar Särestöniemen taiteessa ja ajattelussa toistuvat ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja luonnonsuojelun teemat näkyväksi osaksi valtakunnallista yhteiskunnallista keskustelua.
Lapin syrjäkyliltä valtakunnan suosikiksi
Vuoden museoksi valitun Särästöniemi-museon työntekijät iloitsevat siitä, että tunnustus tekee näkyväksi myös pienen, syrjässä sijaitsevan museon mahdollisuudet.
– Tämä osoittaa, että pieni museo Lapissa, Kittilän Kaukosessa, Särestössä, voi tehdä valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävää työtä. Sitä kohti me olemme pyrkineet, ja on aivan upeaa huomata, että olemme tavoittaneet ihmiset, museonjohtaja Anne Koskamo kertoo.
Erityisen tärkeäksi museossa koetaan yleisöltä saatu tuki ja yhteisöllisyys.
– Se tuki, mitä olemme saaneet somessa ja asiakkailtamme, jotka ovat tulleet jakamaan kokemuksiaan kanssamme, on ollut aivan uskomattoman mahtavaa ja tärkeää. Se kantaa eteenpäin!
Museon vahvuudeksi nostetaan myös henkilökunnan osaaminen ja intohimo työhön.
– Meillä on niin mahtava, asiantunteva ja monipuolinen henkilökunta. Eihän sitä voisi tehdä mitään ilman henkilökuntaa, joka tekee työnsä sydämellä. Me tehdään kaikki sydämellä.
Museoliiton ja ICOM Suomen vuosittain jakama Vuoden museo -palkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
Syksyllä pääsee museomatkalle Helsingistä Lappiin
Museokortin uusi Museomatkat-palvelu tarjoaa elämyksellisiä museomatkoja ympäri Suomen. Vuoden museota pääsee juhlistamaan syyskuisella museomatkalla, joka vie Helsingistä lumoavaan Lappiin.
Kolmen päivän matkalla pääsee nauttimaan sekä kulttuurielämyksistä että Levin tunturimaisemista. Viikonlopun aikana koetaan opastettu vierailu Reidar Särestöniemen taiteilijakodissa Kittilässä. Matkalla pääsee tutustumaan myös Rovaniemen museoihin. Museomatka sisältää kuljetukset, majoitukset, lounaat sekä opastukset museoihin. Lisätiedot ja varaukset >
Matkanjärjestäjänä ja Museokortin yhteistyökumppanina toimii Elämys Group, joka on Suomen suurin yksityinen matkanjärjestäjä.
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Vuonna 2025 Museokortti tuloutti 21,3 miljoonaa euroa museoille.
Yhteyshenkilöt
Marjo VänttinenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:044 4300 712marjo.vanttinen@museokortti.fi
Susanna SeppäläMarkkinoinnin ja viestinnän erityisasiantuntijaPuh:044 4300 716susanna.seppala@museokortti.fi
