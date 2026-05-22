Minja Koskela: Kansallisessa velkajarrussa ei ole talouspoliittista järkeä
23.5.2026 11:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Muut eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet mittavia sopeutuksia edellyttävään kansalliseen lisäsääntelyyn, eli niin kutsuttuun velkajarruun. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela korostaa, että julkisen velkasuhteen taittaminen edellyttää talouskasvua, ja velkajarrun edellyttämä kaavamainen sopeutustahti todennäköisesti kääntyy tavoitettaan vastaan. Koskela myös muistuttaa, että muiden puolueiden sopima 8–11 miljardin sopeutus tulee aiheuttamaan merkittävää yhteiskunnallista haittaa.
– Velkajarrusopimuksessa pyritään lähinnä näyttämään vastuulliselta ilman, että siinä olisi varsinaisesti talouspoliittista järkeä. Esimerkiksi huonon kasvun olosuhteissa toteutettu leikkauskuri saattaa jopa kasvattaa velkasuhdetta, kuten tällä hallituskaudella on käynyt. Talouspolitiikka pitäisi aina mitoittaa Suomen talouden tilanteeseen ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin nähden, Koskela sanoo.
Velkajarru myös lisää uutta kansallista sääntelyä EU-sääntelyn päälle, eli monimutkaistaa talouspolitiikan sääntelyä. Velkajarrussa on asetettu julkisen talouden velkasuhteelle sekä sen laskemisen tahdille tavoitteet, jotka eroavat EU-sääntelystä.
– Tässä luodaan tarpeetonta monimutkaisuutta talouspolitiikan ohjaamiseen, Koskela toteaa.
Kansalliseen sopimukseen sisältyy myös vaalikautinen ja ylivaalikautinen rahoitusasematavoite. Muiden puolueiden sopima ensi vaalikauden rahoitusasematavoite tulee edellyttämään VM:n arvioiden mukaan noin 8–11 miljardin sopeutusta.
– Puolueiden olisi hyvä miettiä, mikä on todella Suomen talouden ja kansalaisten näkökulmasta parasta, eikä vain yrittää osoittaa salonkikelpoisuuttaan siunaamalla 8-11 miljardin sopeutukset. Summa on posketon ja tulee tekemään hyvinvointivaltiolle mittavaa hallaa, Koskela sanoo.
Vasemmistoliitto jakaa huolen julkisen velkasuhteen kasvun vauhdista ja erityisesti julkisen talouden rapautuvasta tulopohjasta. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoi alkuvuodesta haukkoneensa henkeä, kun katsoi romahtavia verokertymäennusteita. Suomen verotulot ovat sakanneet erityisesti huonon talouskasvun takia. Toisaalta myös Suomen veroasteen laskuun suhtaudutaan muista puolueista verrattain huolettomasti, oikeistopuolueista jopa myhäillen.
– Jos 8–11 miljardin sopeutuksen yhdistää veropopulismiin, niin lopputuloksena ei voi olla muuta kuin hyvinvointivaltioon kohdistuvat leikkaukset. Onko tämä todella se mitä suomalaiset haluavat? Enpä usko! Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Otto Bruun: Työttömyyskriisi vaatii välittömiä toimia, torkkunapin painelu ei riitä22.5.2026 12:12:01 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Otto Bruun vaatii kiireellistä miljardin työllisyyspakettia parlamentaariseen valmisteluun.
Minja Koskela: Seuraavan hallituksen on toteutettava lyhennetyn työajan kokeilu21.5.2026 12:39:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan esitystä lyhennetyn työajan kokeilusta. Koskelan mukaan lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi vasemmistoliiton hallitusohjelmatavoitteista, mikäli puolue on ensi vuonna hallitusneuvotteluissa.
Aino-Kaisa Pekonen: Eriarvoistumisen pysäyttäminen luo turvallisuutta20.5.2026 15:27:14 EEST | Tiedote
Eriarvoistumisen pysäyttäminen on oleellista kokonaisturvallisuuden, viranomaisten toimintaedellytysten sekä koko yhteiskunnan kannalta, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen eduskunnassa tänään.
Pia Lohikoski: Missä viipyy Orpon hallituksen drooniohjeistus kunnille?20.5.2026 09:22:30 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kysyy kirjallisessa kysymyksessään, missä viipyy Orpon hallituksen valtakunnallinen drooniohjeistus kunnille ja hyvinvointialueille. Keravalaisen Lohikosken mukaan Uudenmaan droonivaaratilanne paljasti vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.
Jessi Jokelainen: Orpon hallitus leikkaa perstuntumalta ilman vaikutusten arviointia12.5.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee sitä, miten Orpon hallitus tekee leikkauksia ilman vaikutusten arviointia, vaikka nykyään siihen olisi olemassa välineitä. Hän puhui täysistunnossa, kun eduskunta käsitteli välikysymystä hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta.
