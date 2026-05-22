Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta – tavoitteena turvallisempi siirtymä omaan kotiin
22.5.2026 14:55:59 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta. Tavoitteena on tukea vammaisia henkilöitä matkalla kohti omaa kotia ja itsenäisempää elämää.
Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueet kehittävät muuttovalmennusta osana TIE – Tukea itsenäiseen elämään (ESR+) -hanketta. Yhteisen kehittämistyön tavoitteena on auttaa vammaisia henkilöitä valmistautumaan muuttoon ja itsenäisempään elämään tavalla, joka vahvistaa osallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan arkeen.
Muutto omaan kotiin on suuri elämänmuutos. Asiakkaalle se voi tarkoittaa innostuksen lisäksi epävarmuutta, kysymyksiä omista taidoista, tuen tarpeesta ja siitä, millainen asuminen tuntuu omalta. Muuttovalmennuksen avulla muutosta tehdään ymmärrettävämpi ja hallittavampi. Asiakas saa aikaa pohtia omia toiveitaan, harjoitella arjen tilanteita ja rakentaa siirtymää kohti uutta kotia yhdessä työntekijöiden ja läheisten kanssa.
Yhteinen tavoite, alueelliset ratkaisut
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella muuttovalmennusta on pilotoitu asiakkaan omassa arkiympäristössä. Valmennuksessa on pysähdytty asiakkaalle tärkeiden kysymysten äärelle:
-
mitä hän toivoo tulevalta kodiltaan
-
missä asioissa hän tarvitsee tukea
-
miten uusi elämäntilanne saadaan tuntumaan turvalliselta.
Kokemusten mukaan valmennus on auttanut tekemään asiakkaan omat tavoitteet ja tuen tarpeet näkyviksi sekä vahvistanut sitoutumista tulevaan asumisratkaisuun.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kehittämistyö rakentuu aiemmin luodun itsenäistymisen tuen toimintamallin pohjalle. Siinä itsenäistymistä tarkastellaan vaiheittaisena prosessina varhaislapsuudesta aikuisuuteen, ja työntekijöitä ohjataan tukemaan arjen taitoja, päätöksentekoa, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta entistä systemaattisemmin. Toimintamallin tueksi laadittu käytännönläheinen käsikirja auttaa sekä työntekijöitä että perheitä tukemaan nuorta oikea-aikaisesti kohti itsenäisempää asumista ja elämää.
Pirkanmaan hyvinvointialueella muuttovalmennuksen toimintamallia kehitetään moniammatillisesti yhdessä eri palvelujen työntekijöiden kanssa. Kehittämistyössä on rakennettu sisältöjä ja materiaaleja yksilö-, ryhmä- ja läheisten muuttovalmennukseen. Yksilömuuttovalmennuksesta on jo saatu kokemuksia, ja seuraavaksi valmennusta pilotoidaan myös ryhmämuotoisena sekä uusissa asumisen ympäristöissä. Tavoitteena on, että asiakkaalle löytyy hänen tarpeisiinsa sopiva tapa valmistautua muuttoon ja saada tukea myös muutoksen jälkeen.
Asiakkaalle enemmän varmuutta, osallisuutta ja oikea-aikaista tukea
Muuttovalmennuksen tärkein arvo syntyy asiakkaan näkökulmasta. Kun muuttoon liittyviä toiveita, huolia ja käytännön kysymyksiä käsitellään ajoissa, asiakas ei jää yksin suuren muutoksen keskelle. Valmennus voi vahvistaa tunnetta siitä, että oma elämä on omissa käsissä, ja auttaa löytämään juuri sopivan tuen oikeaan aikaan. Samalla myös läheiset ja ammattilaiset saavat yhteisen käsityksen siitä, miten asiakkaan siirtymää voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.
TIE-hankkeessa tehtävä kehittämistyö kokoaa eri hyvinvointialueiden kokemuksia ja käytäntöjä yhteen. Yhteinen suunta on selvä: muuttovalmennuksella halutaan rakentaa polkuja, joiden avulla vammainen henkilö voi siirtyä kohti omaa kotia turvallisemmin, yksilöllisemmin ja omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Kun palveluja kehitetään asiakkaan arjesta käsin, syntyy ratkaisuja, joilla on merkitystä sekä muuttohetkessä että itsenäisen elämän alussa.
Hanke alkoi vuonna 2025 ja jatkuu vuoteen 2027 asti.
Yhteyshenkilöt
Irene PiipponenHankesuunnittelijaPuh:040 681 7900irene.piipponen@omahame.fi
