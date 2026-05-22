SDP:n Haatainen: Eurooppaan tarvitaan tasa-arvon ja syrjimättömyyden takapakeista varoittava järjestelmä
23.5.2026 09:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Tuula Haatainen (sd) esitteli perjantaina Euroopan neuvoston pysyvälle komitealle raportin parlamenttien ja tasa-arvoelinten yhteistyön parantamisesta.
Raportissa käydään laajasti läpi tasa-arvopolitiikan tilaa ja järjestämistapoja eri Euroopan neuvoston jäsenmaissa sekä esitetään suosituksia tasa-arvopolitiikan vahvistamiseksi.
Haataisen raportissa ehdotetaan tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan varoitusjärjestelmän perustamista, jotta voitaisiin tunnistaa ja vastata takapakkeihin ihmisoikeuskehityksessä oikea-aikaisesti. Järjestelmän tulisi perustua mitattavissa oleviin indikaattoreihin.
Taantumiskehityksen merkkien tunnistaminen ja niihin reagoiminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Tässä suhteessa naisten oikeuksien heikkeneminen on usein herkkä indikaattori. Sama pätee LGBTI-ihmisten oikeuksiin. Demokratian tärkein mittari on tasa-arvon toteutuminen ja sen kaikkien jäsenten yhdenvertainen osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan.
Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Tuula Haatainen toimii Euroopan neuvoston tasa-arvokomitean jäsenenä ja parlamentaarisen yleiskokouksen varajäsenenä.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
