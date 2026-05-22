SDP:n Werning Kurvisen talouskritiikistä: ”Pelkkää poliittista teatteria”
22.5.2026 15:35:51 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning tyrmää keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen hyökkäykset SDP:n talouslinjaa kohtaan. Werningin mukaan keskusta keskittyy nyt rakentavan keskustelun sijaan pelkkään metelöintiin.
– Keskustalla näyttävät sukat pyörivän jaloissa siihen malliin, että puolue keskittyy enemmän poliittiseen metelöintiin kuin rakentavaan talouskeskusteluun, Werning kuittaa.
Werning muistuttaa SDP:n sitoutuneen parlamentaariseen sopuun velkajarrusta sekä pitkäjänteiseen julkisen talouden sopeuttamiseen. Puolue aikoo julkaista laajemman talouspakettinsa loppuvuodesta.
– SDP tekee vastuullista talouspolitiikkaa. Meillä on reilumpi vaihtoehto kuin hallituksen epäoikeudenmukainen leikkauslinja, joka perustuu tavallisten ihmisten kurittamiseen, Werning korostaa.
Werning alleviivaa, että SDP:n vaihtoehdot perustuvat oikeudenmukaisiin ja reilumpiin ratkaisuihin.
– SDP luopuisi suunnitellusta yhteisöveron alentamisesta, hakisi säästöjä tehottomista yritystuista, uudistaisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ja lopettaisi tehottomat yksityisten terveysfirmojen ylimääräiset Kela-korvaukset. Näillä ratkaisuilla julkista taloutta vahvistetaan oikeudenmukaisesti, Werning linjaa.
Lopuksi Werning huomauttaa, että SDP:n vaihtoehtobudjetit ovat olleet johdonmukaisesti hallituksen linjaa vastuullisempia.
– Olemme ottaneet vaihtoehtobudjeteissamme joka vuosi vähemmän velkaa kuin hallitus. Siksi Kurvisen puheet ovat melkoista poliittista teatteria. Keskustan kannattaisi kirkastaa oma linjansa ennen kuin se lähtee syyttelemään muita, Werning päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Saku Nikkanen: Pääministeri Orpo on vieraantunut tavallisten ihmisten arjesta – kansalaisia ei pidä syyttää hallituksen omista laiminlyönneistä22.5.2026 11:56:45 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo on kiitellyt viranomaisten toimintaa drooniuhkatilanteessa ja arvioinut, että kansalaisten varautumisessa on puutteita. SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen näkee, että tavallisen ihmisen kokemus tilanteen hoidosta oli kuitenkin kaikkea muuta kuin onnistunut: epäselvä viestintä, ristiriitaiset ohjeet ja jopa palkan menetys osoittavat, että ongelma ei ole kansalaisissa tai heidän ”resilienssissään”, vaan hallituksen laiminlyönneissä kehittää järjestelmiä ja ohjeistuksia toimia poikkeustilanteissa.
SDP:n Pia Viitanen: Perukaa kallis ja tehoton yhteisöveroale22.5.2026 10:17:39 EEST | Tiedote
Viimeistään nyt olisi hallituksen korkea aika perua kallis ja vastuuton yhteisöveron alennus, joka ei tuo työtä, eikä maksa itseään takaisin, mutta valuu jo valmiiksi hyvätuloisille, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Eloranta: Tietokirjailijoiden eriarvoinen asema apurahoissa on korjattava22.5.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta vaatii tietokirjailijoille yhdenvertaista kohtelua valtion apurahapolitiikassa. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tietokirjailijoiden asemasta valtion tukijärjestelmässä.
Hiltunen vaatii parannuksia lähisuhdeväkivallan uhrien suojaan21.5.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) vaatii hallitukselta toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun parantamiseksi oikeuskanslerin kertomuksessa esiin nousseiden vakavien havaintojen jälkeen. Puutteita on havaittu muun muassa rikosilmoitusten kirjaamisessa, riskinarvioinneissa ja uhrien suojelussa, ja viranomaisten toimintakäytännöissä on edelleen merkittäviä eroja. Suomi on EU:n turvattomin ja väkivaltaisin maa naisille.
SDP:n Helena Marttila: Miksi yksi ministeriö häivyttää toisen antamia ravitsemussuosituksia – onko hallitus sitoutunut niiden edistämiseen?21.5.2026 14:08:44 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) vaatii vastuuministereiltä selkeää vastausta siihen, miksi sosiaali- ja terveysministeriö on Helsingin Sanomien tietojen (21.5.) mukaan kieltänyt maa- ja metsätalousministeriön alaisen asiantuntijaelimen antamien ravitsemussuositusten mainitsemisen omassa ravitsemuskampanjassaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme