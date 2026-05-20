Tasavallan presidentti myönsi Roope Noroselle liikuntaneuvoksen arvonimen

Roope Noronen on tehnyt yli 30 vuoden ajan merkittävää ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen ja kansainvälisen liikunnan ja urheilun hyväksi. Hän on vaikuttanut monipuolisesti urheilun eri tehtävissä pelaajana, valmentajana, erotuomarina, joukkueenjohtajana sekä järjestö- ja kansainvälisen urheilun johtotehtävissä. Erityisen merkittävä hänen roolinsa on ollut amerikkalaisen jalkapallon kehittämisessä Suomessa ja Euroopassa sekä lajin kasvun, ammattimaistumisen ja vastuullisuuden edistämisessä.

Noronen on toiminut vuodesta 2001 lähtien Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton puheenjohtajana sekä useissa kansainvälisen lajiliiton johtotehtävissä. Hän on lisäksi edistänyt urheilun eettisiä toimintatapoja, antidopingtyötä ja yhteisöllistä liikuntakulttuuria.

Liikuntaneuvoksen arvonimi myönnetään tunnustuksena merkittävästä työstä liikunnan ja urheilun parissa. Liikuntaneuvoksen arvonimiä on myönnetty vuodesta 1979. Tähän mennessä Suomessa liikuntaneuvoksen arvonimiä oli myönnetty yhteensä 154 kappaletta.