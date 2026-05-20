Tasavallan presidentti myönsi Roope Noroselle liikuntaneuvoksen arvonimen

22.5.2026 16:42:55 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Roope Noroselle 22.5.2026 liikuntaneuvoksen arvonimen. Noronen on toiminut Suomen Amerikkalaisen jalkapallon liiton puheenjohtajana yhtäjaksoisesti jo neljännesvuosisadan ajan.

Jari Turunen

Roope Noronen on tehnyt yli 30 vuoden ajan merkittävää ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen ja kansainvälisen liikunnan ja urheilun hyväksi. Hän on vaikuttanut monipuolisesti urheilun eri tehtävissä pelaajana, valmentajana, erotuomarina, joukkueenjohtajana sekä järjestö- ja kansainvälisen urheilun johtotehtävissä. Erityisen merkittävä hänen roolinsa on ollut amerikkalaisen jalkapallon kehittämisessä Suomessa ja Euroopassa sekä lajin kasvun, ammattimaistumisen ja vastuullisuuden edistämisessä.

Noronen on toiminut vuodesta 2001 lähtien Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton puheenjohtajana sekä useissa kansainvälisen lajiliiton johtotehtävissä. Hän on lisäksi edistänyt urheilun eettisiä toimintatapoja, antidopingtyötä ja yhteisöllistä liikuntakulttuuria.

Liikuntaneuvoksen arvonimi myönnetään tunnustuksena merkittävästä työstä liikunnan ja urheilun parissa. Liikuntaneuvoksen arvonimiä on myönnetty vuodesta 1979. Tähän mennessä Suomessa liikuntaneuvoksen arvonimiä oli myönnetty yhteensä 154 kappaletta.

amerikkalainen jalkapallo, sajl, roope noronen, jenkkifutis, liikuntaneuvos

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

