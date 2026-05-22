Vuoden 2026 Saaristomeripalkinto meritaimenkannan kehittäjille
22.5.2026 17:03:59 EEST | Finnboat | Tiedote
Tämän vuoden Saaristomeripalkinnon saa Saaristomeren Taimen ry. Yhdistyksen visiona on luoda toiminnallaan vapakalastusta kestävä meritaimenkanta Saaristomerelle.
Saaristomeripalkinto jaettiin nyt yhdeksännen kerran. Palkinto on vuosittain Naantalin Venemessujen yhteydessä jaettava tunnustus, joka myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua.
Saaristomeren Taimen ry pyrkii edistämään meritaimenkantojen elpymistä ja haluaa palauttaa meritaimenen vapakalastuskulttuurin Saaristomerelle sekä ylläpitää taimenen kunnioitusta kalalajina ja saaliskalana. Käytännnössä yhdistys hankkii rahoitusta meritaimenistutuksiin, toteuttaa niitä ja tukee erilaisin toimin meritaimenen luonnollista lisääntymistä.
”Meritaimenkannan elinvoimaisuuden tukeminen vaikuttaa osaltaan koko Saaristomeren matkailun ja veneilyn aktiivisuuteen ja tukee saariston elinvoimaisuutta”, palkintoraadin puheenjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo toteaa.
Luonnonvarainen meritaimen (Salmo trutta m. trutta) on Suomessa voimakkaasti vähentynyt ja erittäin uhanalainen koko maassa. Meritaimen esiintyy alkuperäisenä Pohjois- ja Länsi-Euroopan joissa ja merissä. Meritaimenkantojen ahdingon syynä ovat jokien perkaukset, vesivoimalaitosten rakentaminen, vedenlaadun huononeminen ja liiallinen pyynti. Taimenjokien ennallistaminen ja kutupaikoille pääsyä estävien patojen purkaminen on hidasta, joten kanta vaatii istutuksia tuekseen.
Saaristomeripalkinto merkitsee merkittävää käytännön panosta meritaimenkannan elvyttämiseen, sillä voittaja saa Venealan Keskusliitto Finnboatin lahjoittaman 5000 € palkintosumman.
”Jos jaamme palkintosumman kahteen osaan, pystymme istuttamaan tuhat poikasta ja tekemään meritaimenpuroon hyvän virtavesikunnostuksen. Sillä saadaan todella hyvä vaikuttavuus”, Saaristomeren Taimen ry:n hallituksen jäsen Sami Raittola kertoo.
Raittolan mukaan istututuksilla pyritään kasvattamaan kalastettavaa kantaa ja ohjaamaan pyyntipainetta ulommas saaristoon. Siksi istutuksia on tehty esimerkiksi Kustavissa ja Rymättylässä.
Purokunnostuksilla taas vahvistetaan luontaista, lisääntyvää meritaimenkantaa. Seuraava kunnostuskohde on Paimionjoki.
Palkintoraatiin kuuluivat Pajusalon lisäksi Naantalin venemessujen messupäällikkö, kalastusopas ja tapahtumajärjestäjä Jani Ollikainen sekä viime vuoden Saaristomeripalkinnon saanut kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.
Aiemmin palkinnon ovat saaneet Aalto-Setälän lisäksi mm. Saaristomeren kansallispuisto, Saariston Satamat Facebook-ryhmä ja Saariston rengastie.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
• Sami Raittola, hallituksen jäsen, Saaristomeren Taimen ry
• puh. 040 516 2671
• https://www.meritaimen.fi/
Jarkko PajusaloToimitusjohtajaVenealan Keskusliitto Finnboat ryPuh:+358 40 673 4032jarkko@finnboat.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnboat
Båtfolket samlas till säsongsöppning i Nådendal under veckoslutet22.5.2026 09:42:07 EEST | Pressmeddelande
På fredag öppnar Nådendals Båtmässa som samlar båtfolk, skärgårdsbor, sommargäster och aktörer inom båtbranschen i Nådendals gamla stads hamn. Längs bryggorna visas ett hundratal båtar upp och på mässområdet ordnas program under hela veckoslutet.
Veneilijät avaavat saariston veneilykauden viikonloppuna Naantalissa22.5.2026 09:42:07 EEST | Tiedote
Perjantaina aukeavat Naantalin Venemessut kokoavat veneilyn harrastajat, saariston asukkaat ja mökkiläiset sekä venealan toimijat Naantalin Vanhankaupungin satamaan. Esillä on yli sata venettä ja runsasta ohjelmaa koko viikonlopun ajan.
Saariston veneilykesä avataan Naantalin venemessuilla 22.–24. toukokuuta29.4.2026 10:31:39 EEST | Tiedote
Saaristomeren veneilykesä käynnistyy perinteiseen tapaan Naantalin vanhankaupungin satamassa toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Naantalin venemessuilla 22.–24. toukokuuta 2026 on nähtävillä lähes sata venettä vesijeteistä ja soutuveneistä aina suuriin matkaveneisiin.
Båtbranschens kurs svänger i Finland – leveranserna till återförsäljare ökar6.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Konsumenternas osäkerhet och en långsammare ekonomisk återhämtning än väntat präglade båtbranschens försäljning ännu under 2025. Samtidigt pekar både tillväxten i det registrerade båtbeståndet, den livliga handeln med begagnade båtar och Finnboats statistik över leveranser i grossistledet på en vändning till det bättre. Branschföretagens konjunkturbarometer signalerar dessutom en försiktig optimism inför 2026.
Suomen venealan kurssi kääntymässä – tukkutoimitukset kääntyivät jo kasvuun6.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kuluttajien epävarmuus ja talouden ennakoitua hitaampi käänne heijastui vielä venealan vuoden 2025 myyntiin. Rekisteröidyn vesikulkuneuvokannan kasvu, käytettyjen veneiden vahva kaupankäynti ja Finnboatin tukkutoimitustilastot kertovat kuitenkin käänteestä parempaan. Alan yritysten suhdannebarometri povaa varovaista optimismia myös vuodelle 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme