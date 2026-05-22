Finnboat

Vuoden 2026 Saaristomeripalkinto meritaimenkannan kehittäjille

22.5.2026 17:03:59 EEST | Finnboat | Tiedote

Tämän vuoden Saaristomeripalkinnon saa Saaristomeren Taimen ry. Yhdistyksen visiona on luoda toiminnallaan vapakalastusta kestävä meritaimenkanta Saaristomerelle.​

Saaristomerkipalkinnon saaja julkistettiin Naantalin Venemessuilla perjantaina. Palkinnon luovuttivat palkintoraadin jäsenet, Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo (vas.), kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä ja Naantalin Venemessujen messupäällikkö Jani Ollikainen. Palkinnon otti vastaan Saaristomeren Taimen ry:n hallituksen jäsen Sami Raittola (oikealle edessä).
Saaristomeripalkinto jaettiin nyt yhdeksännen kerran. Palkinto on vuosittain Naantalin Venemessujen yhteydessä jaettava tunnustus, joka myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua. 

Saaristomeren Taimen ry pyrkii edistämään meritaimenkantojen elpymistä ja haluaa palauttaa meritaimenen vapakalastuskulttuurin Saaristomerelle sekä ylläpitää taimenen kunnioitusta kalalajina ja saaliskalana. Käytännnössä yhdistys hankkii rahoitusta meritaimenistutuksiin, toteuttaa niitä ja tukee erilaisin toimin meritaimenen luonnollista lisääntymistä.

”Meritaimenkannan elinvoimaisuuden tukeminen vaikuttaa osaltaan koko Saaristomeren matkailun ja veneilyn aktiivisuuteen ja tukee saariston elinvoimaisuutta”, palkintoraadin puheenjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo toteaa.

Luonnonvarainen meritaimen (Salmo trutta m. trutta) on Suomessa voimakkaasti vähentynyt ja erittäin uhanalainen koko maassa. Meritaimen esiintyy alkuperäisenä Pohjois- ja Länsi-Euroopan joissa ja merissä. Meritaimenkantojen ahdingon syynä ovat jokien perkaukset, vesivoimalaitosten rakentaminen, vedenlaadun huononeminen ja liiallinen pyynti. Taimenjokien ennallistaminen ja kutupaikoille pääsyä estävien patojen purkaminen on hidasta, joten kanta vaatii istutuksia tuekseen.  

Saaristomeripalkinto merkitsee merkittävää käytännön panosta meritaimenkannan elvyttämiseen, sillä voittaja saa Venealan Keskusliitto Finnboatin lahjoittaman 5000 € palkintosumman. 

”Jos jaamme palkintosumman kahteen osaan, pystymme istuttamaan tuhat poikasta ja tekemään meritaimenpuroon hyvän virtavesikunnostuksen. Sillä saadaan todella hyvä vaikuttavuus”, Saaristomeren Taimen ry:n hallituksen jäsen Sami Raittola kertoo.   

Raittolan mukaan istututuksilla pyritään kasvattamaan kalastettavaa kantaa ja ohjaamaan pyyntipainetta ulommas saaristoon. Siksi istutuksia on tehty esimerkiksi Kustavissa ja Rymättylässä. 

Purokunnostuksilla taas vahvistetaan luontaista, lisääntyvää meritaimenkantaa. Seuraava kunnostuskohde on Paimionjoki. 

Palkintoraatiin kuuluivat Pajusalon lisäksi Naantalin venemessujen messupäällikkö, kalastusopas ja tapahtumajärjestäjä Jani Ollikainen sekä viime vuoden Saaristomeripalkinnon saanut kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet Aalto-Setälän lisäksi mm. Saaristomeren kansallispuisto, Saariston Satamat Facebook-ryhmä ja Saariston rengastie. 

Yhteyshenkilöt

• Sami Raittola, hallituksen jäsen, Saaristomeren Taimen ry
• puh. 040 516 2671
• https://www.meritaimen.fi/

