Adlercreutz: Uusi kesälomamalli voisi antaa perheille enemmän yhteistä aikaa

Ehdotuksen taustalla on ajatus helpottaa perheiden kesälomajärjestelyjä.

– Kyse on pohjimmiltaan arjen sujuvoittamisesta. Siirtämällä kesäloman ajankohtaa voisimme luoda paremmat mahdollisuudet sille, että perheet voisivat olla samaan aikaan lomalla ja viettää enemmän aikaa yhdessä, Adlercreutz sanoo.

– Samalla meidän on varmistettava, ettei muutosta tehdä opetuksen laadun kustannuksella. Tarvitsemme ratkaisun, jossa oppilaiden oppiminen ja jaksaminen vahvistuvat, eivät heikkene, Adlercreutz toteaa.

Ehdotus loisi lukuvuoteen myös tasaisemman rytmin ja toisi Suomen loma-aikataulun lähemmäs monia muita eurooppalaisia maita. Virossa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – lähimmissä verrokkimaissamme – koulua käydään pidemmälle kesään. Ahvenanmaalla kesäloma alkaa noin viikon myöhemmin.

Mallin perustana oleva selvitys analysoi, miten muutos vaikuttaisi koulutusjärjestelmään, erityisesti perusopetukseen ja toiseen asteeseen. Mallissa ei ehdoteta muutoksia ylioppilastutkinnon aikatauluihin, eikä sillä siten ole vaikutusta korkeakoulujen opiskelijavalintoihin.

– Kyse on kokonaisuudesta, jossa monet asiat liittyvät toisiinsa. Siksi haluamme nyt kuulla tarkasti kentän näkemyksiä ja eri näkökulmia siihen, miten voisimme parantaa perheiden mahdollisuuksia viettää enemmän aikaa yhdessä kesällä, Adlercreutz sanoo.

Lausuntokierroksen tarkoituksena on kerätä mielipiteitä kesäloman ajankohdasta laajasti eri toimijoilta. Ehdotus on opetusministerin oma keskustelunavaus.