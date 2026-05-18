Olympiapurjehdus: ILCA- ja iQFoil-luokkien EM-kilpailut päätökseen
22.5.2026 20:26:37 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
ILCA-luokkien EM-kisaviikko Kroatian Kaštelassa tarjosi puuskaisia tuulia, ukkosta sekä tuuletonta säätä. Suomen purjehdusmaajoukkueen Valtteri Uusitalo oli lopputuloksissa 20:s. Hän sai kisaviikkoonsa erinomaisen startin ottamalla lähtövoiton ensimmäisessä lähdössä, mutta loppuviikko ei sujunut aivan yhtä hyvin.
”Tänään oli kaksi lähtöä maatuulessa. Oli hyvin epästabiilit olosuhteet ja oli vaikeata lukea tuulia. Keskinkertainen päivä. Kokonaisuudessaan kilpailu alkoi hyvin: eka päivä meni hyvin, toinen ok ja sitten alkoi pikkuhiljaa olemaan vähän turhan aikaisin kehosta energiat loppu. Ei auta jossitella, tämänhetkinen taso on tämä. Tästä lähdetään harjoittelemaan lisää ja sitä kautta parantamaan”, Uusitalo kertoi.
Nooa Laukkasen sijoitus oli 25:s.
”Haastavat tuulet ei ollut ainoa haasteeni kisaviikolla, koska sairastuin juuri ennen kisaa. Yritin sulkea kausiflunssan mielestäni, mutta alussa se väkisinkin söi terävyyttä. Viimeiset päivät kultafleetissä lupasivat jo hyvää tuleviin MM-kilpailuihin, mikä on kauden päätavoitteeni. Menestyksen nälkä on nyt entistäkin kovempi, on aika ulosmitata tehty valtava työmäärä!”
Portugalissa Portimãossa kilpailtiin purjelautailun Euroopan mestaruuksista. Suomen Sofia Hämäläinen oli kisan kokonaistuloksissa 59.
Sailing Team Finland sijoitukset - EM-kilpailut, Kroatia:
ILCA 7:
20. Valtteri Uusitalo
25. Nooa Laukkanen
Muut suomalaistulokset:
ILCA 7, pronssilaivue:
22. Atte Virtanen
26. Aaro Rantanen
28. Fredrik Westman
41. Joel Kiiski
44. Vilho Mykkänen
ILCA 6, hopealaivue:
26. Vanessa Voutilainen
39. Ines Ruohela
Kaikki tulokset täällä: https://2026-senior.eurilca-europeans.org/results/
Sailing Team Finland sijoitukset - EM-kilpailut, Portugali:
IQFoil:
59. Sofia Hämäläinen
Kaikki tulokset täällä: https://2026iqeuropeansportimao.sailti.com/en/default/races/race-resultsall
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
