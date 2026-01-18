KUTSU: Jutta Urpilainen EU ja globaali etelä -tilaisuudessa Eurooppasalissa ma 25.5. klo 16-17
22.5.2026 21:21:11 EEST | Nordic South Forum ry | Kutsu
Tervetuloa kuuntelemaan Euroopan komission entisen jäsenen Jutta Urpilaisen esitystä "EU ja globaali etelä" maanantaina 25.5. klo 16-17 Eurooppasaliin, Malminkatu 19, Helsinki.
Esityksen jälkeen Urpilainen osallistuu keskusteluun ja vastaa median kysymyksiin.
Globaalin etelän kysymyksiin keskittyvä Nordic South Forum järjestää mainittuna ajankohtana Eurooppasalissa kevätkokouksen sekä EU ja globaali etelä -keskustelutilaisuuden, jossa edellisessä Euroopan komissiossa kansainvälisistä kumppanuuksista vastannut komissaari Jutta Urpilainen pohtii EU:n ja globaalin etelän suhteita maailmanjärjestyksen murroksen keskellä. Ennen esitystään Urpilainen osallistuu Sdp:n puoluekokoukseen Tampereella.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: vpj. Jyrki Karvinen, puh. 045 2588451, jyrki.karvinen@gmail.com
Yhteyshenkilöt
Jyrki KarvinenNordic South ForumPuh:0452588451jyrki.karvinen@gmail.com
Nordic South Forum ry on globaalin etelän kysymyksiiin keskittyvä riippumaton kansalaisjärjestö.
