Salibandyn parhaat palkittiin kauden huipentaneessa F-gaalassa

22.5.2026 21:04:11 EEST | Fliiga | Tiedote

Salibandykauden 2025-2026 parhaat palkittiin tänään perinteisessä kauden huipennuksessa F-gaalassa. Pöydän puhdisti etenkin Nokian KrP:n sen ensimmäiseen F-liigan mestaruuteen johtanut Joona Rantala, joka pokkasi sekä arvokkaimman pelaajan Mika Kohonen -palkinnon että vuoden hyökkääjän tittelin ja päälle vielä yleisön äänestämän viihdyttävimmän miespelaajan palkinnon.

Joona Rantala kuului itseoikeutetusti myös Stadium All Stars -kentälliseen.

F-liigan valinnat:

Kauden naistulokas: Oona Hirsimäki, Pirkat

Kauden miestulokas: Veikko Paajanen, TPS

Kauden viihdyttävin naispelaaja: Josefiina Nissilä, SSRA

Kauden viihdyttävin miespelaaja: Joona Rantala, Nokian KrP

Kauden valmentaja: Jarmo Härmä, Nokian KrP

Naiset: kauden maalivahti: Emmi Pölönen, SB-Pro

Miehet: kauden maalivahti: Lassi Toriseva, SC Classic

Naiset: kauden puolustaja: Emilia Pietilä, TPS

Miehet: kauden puolustaja: Nico Jonaeson, Nokian KrP

Naiset: kauden hyökkääjä: Suvi Hämäläinen, SC Classic

Miehet: kauden hyökkääjä: Joona Rantala, Nokian KrP

Mika Kohonen -palkinto: Joona Rantala, Nokian KrP

Stadium AllStars

Miehet

Maalivahti: Aki Karjalainen Nokian KrP
Hyökkääjät: Joona Rantala Nokian KrP, Riku Hakanen SPV, Ville Lastikka SC Classic
Puolustajat: Eetu Ijäs OLS, Nico Jonaeson Nokian KrP

Naiset

Maalivahti: Emmi Pölönen SB-Pro
Hyökkääjät: Veera Kuosmanen TPS, Josefiina Nissilä SSRA, Suvi Hämäläinen SC Classic
Puolustajat: Alma Laitila SC Classic, Emilia Pietilä TPS

Salibandyliiton valinnat:

Kauden tyttöjuniori: Zara Gauffin-Kauste, SC Classic

Kauden poikajuniori: Ilmo Leino, SC Classic

Kauden parapelaaja: Walter Östergård

Pekan malja: Tuulikki Kangasluoma

Salibandyliiton ensimmäisen puheenjohtajan Pekka Mukkalan mukaan nimetty Pekan Malja on palkinto, joka voidaan myöntää vuosittain jäsenyhdistyksen, liiton, sen alueen tai salibandyn hyväksi tehdyn erittäin ansiokkaan työn vuoksi henkilölle, järjestölle, yhteisölle tai tapahtumalle. Tänä vuonna palkittava Tuulikki Kangasluoma on toiminut salibandyn parissa pitkään. Hän on toiminut niin seuratasolla hallituksessa sekä liiton että liiton osakeyhtiön hallituksessa. Toiminnallaan hän on edistänyt salibandyn kehitystä pyyteettömästi ja laaja-alaisesti.

Kauden salibandyteko: OLS Salibandy ”Oulu-Hurmos”

Kauden erotuomaripari naiset: Toni Nerg & Anssi Saarinen

Kauden erotuomaripari miehet: Thomas Ellis & Janne Sjögren

Kauden seura: SC Classic

Kauden mediateko: Sentterit Show (Jussi Piha, Nico Salo, Joona Rantala)

Taas kolmen maalin takaa jatkoaikavoittoon – Nokian KrP voiton päässä mestaruudesta

Nokian KrP on voiton päässä F-liigan miesten mestaruudesta kaadettuaan illan viidennessä finaalissa Classicin jatkoajalla 5-4. KrP oli edellisen kohtaamisen tapaan kolmannessa erässä kolme maalia tappiolla, ja ratkaisijaksikin nousi sama mies. Viimeksi hattutempun ja jatkoaikamaalin tehnyt Luukas Hyvärinen osui tänään neljästi, ja maaleista yksi oli jälleen jatkoaikaratkaisu.

