Salibandyn parhaat palkittiin kauden huipentaneessa F-gaalassa

Joona Rantala kuului itseoikeutetusti myös Stadium All Stars -kentälliseen.

F-liigan valinnat:

Kauden naistulokas: Oona Hirsimäki, Pirkat

Kauden miestulokas: Veikko Paajanen, TPS

Kauden viihdyttävin naispelaaja: Josefiina Nissilä, SSRA

Kauden viihdyttävin miespelaaja: Joona Rantala, Nokian KrP

Kauden valmentaja: Jarmo Härmä, Nokian KrP

Naiset: kauden maalivahti: Emmi Pölönen, SB-Pro

Miehet: kauden maalivahti: Lassi Toriseva, SC Classic

Naiset: kauden puolustaja: Emilia Pietilä, TPS

Miehet: kauden puolustaja: Nico Jonaeson, Nokian KrP

Naiset: kauden hyökkääjä: Suvi Hämäläinen, SC Classic

Miehet: kauden hyökkääjä: Joona Rantala, Nokian KrP

Mika Kohonen -palkinto: Joona Rantala, Nokian KrP

Stadium AllStars

Miehet

Maalivahti: Aki Karjalainen Nokian KrP

Hyökkääjät: Joona Rantala Nokian KrP, Riku Hakanen SPV, Ville Lastikka SC Classic

Puolustajat: Eetu Ijäs OLS, Nico Jonaeson Nokian KrP

Naiset

Maalivahti: Emmi Pölönen SB-Pro

Hyökkääjät: Veera Kuosmanen TPS, Josefiina Nissilä SSRA, Suvi Hämäläinen SC Classic

Puolustajat: Alma Laitila SC Classic, Emilia Pietilä TPS

Salibandyliiton valinnat:

Kauden tyttöjuniori: Zara Gauffin-Kauste, SC Classic

Kauden poikajuniori: Ilmo Leino, SC Classic

Kauden parapelaaja: Walter Östergård

Pekan malja: Tuulikki Kangasluoma

Salibandyliiton ensimmäisen puheenjohtajan Pekka Mukkalan mukaan nimetty Pekan Malja on palkinto, joka voidaan myöntää vuosittain jäsenyhdistyksen, liiton, sen alueen tai salibandyn hyväksi tehdyn erittäin ansiokkaan työn vuoksi henkilölle, järjestölle, yhteisölle tai tapahtumalle. Tänä vuonna palkittava Tuulikki Kangasluoma on toiminut salibandyn parissa pitkään. Hän on toiminut niin seuratasolla hallituksessa sekä liiton että liiton osakeyhtiön hallituksessa. Toiminnallaan hän on edistänyt salibandyn kehitystä pyyteettömästi ja laaja-alaisesti.

Kauden salibandyteko: OLS Salibandy ”Oulu-Hurmos”

Kauden erotuomaripari naiset: Toni Nerg & Anssi Saarinen

Kauden erotuomaripari miehet: Thomas Ellis & Janne Sjögren

Kauden seura: SC Classic

Kauden mediateko: Sentterit Show (Jussi Piha, Nico Salo, Joona Rantala)