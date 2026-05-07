Salibandyn parhaat palkittiin kauden huipentaneessa F-gaalassa
22.5.2026 21:04:11 EEST | Fliiga | Tiedote
Salibandykauden 2025-2026 parhaat palkittiin tänään perinteisessä kauden huipennuksessa F-gaalassa. Pöydän puhdisti etenkin Nokian KrP:n sen ensimmäiseen F-liigan mestaruuteen johtanut Joona Rantala, joka pokkasi sekä arvokkaimman pelaajan Mika Kohonen -palkinnon että vuoden hyökkääjän tittelin ja päälle vielä yleisön äänestämän viihdyttävimmän miespelaajan palkinnon.
Joona Rantala kuului itseoikeutetusti myös Stadium All Stars -kentälliseen.
F-liigan valinnat:
Kauden naistulokas: Oona Hirsimäki, Pirkat
Kauden miestulokas: Veikko Paajanen, TPS
Kauden viihdyttävin naispelaaja: Josefiina Nissilä, SSRA
Kauden viihdyttävin miespelaaja: Joona Rantala, Nokian KrP
Kauden valmentaja: Jarmo Härmä, Nokian KrP
Naiset: kauden maalivahti: Emmi Pölönen, SB-Pro
Miehet: kauden maalivahti: Lassi Toriseva, SC Classic
Naiset: kauden puolustaja: Emilia Pietilä, TPS
Miehet: kauden puolustaja: Nico Jonaeson, Nokian KrP
Naiset: kauden hyökkääjä: Suvi Hämäläinen, SC Classic
Miehet: kauden hyökkääjä: Joona Rantala, Nokian KrP
Mika Kohonen -palkinto: Joona Rantala, Nokian KrP
Stadium AllStars
Miehet
Maalivahti: Aki Karjalainen Nokian KrP
Hyökkääjät: Joona Rantala Nokian KrP, Riku Hakanen SPV, Ville Lastikka SC Classic
Puolustajat: Eetu Ijäs OLS, Nico Jonaeson Nokian KrP
Naiset
Maalivahti: Emmi Pölönen SB-Pro
Hyökkääjät: Veera Kuosmanen TPS, Josefiina Nissilä SSRA, Suvi Hämäläinen SC Classic
Puolustajat: Alma Laitila SC Classic, Emilia Pietilä TPS
Salibandyliiton valinnat:
Kauden tyttöjuniori: Zara Gauffin-Kauste, SC Classic
Kauden poikajuniori: Ilmo Leino, SC Classic
Kauden parapelaaja: Walter Östergård
Pekan malja: Tuulikki Kangasluoma
Salibandyliiton ensimmäisen puheenjohtajan Pekka Mukkalan mukaan nimetty Pekan Malja on palkinto, joka voidaan myöntää vuosittain jäsenyhdistyksen, liiton, sen alueen tai salibandyn hyväksi tehdyn erittäin ansiokkaan työn vuoksi henkilölle, järjestölle, yhteisölle tai tapahtumalle. Tänä vuonna palkittava Tuulikki Kangasluoma on toiminut salibandyn parissa pitkään. Hän on toiminut niin seuratasolla hallituksessa sekä liiton että liiton osakeyhtiön hallituksessa. Toiminnallaan hän on edistänyt salibandyn kehitystä pyyteettömästi ja laaja-alaisesti.
Kauden salibandyteko: OLS Salibandy ”Oulu-Hurmos”
Kauden erotuomaripari naiset: Toni Nerg & Anssi Saarinen
Kauden erotuomaripari miehet: Thomas Ellis & Janne Sjögren
Kauden seura: SC Classic
Kauden mediateko: Sentterit Show (Jussi Piha, Nico Salo, Joona Rantala)
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
