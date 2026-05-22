Ylöjärvelle miljoonavoitto Eurojackpotista – Ensi tiistain arvonnassa jaossa 120 miljoonaa
22.5.2026 23:00:54 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantain Eurojackpot-arvonta (kierros 21/2026) toi Suomeen uuden miljonäärin. Onnekas ylöjärveläinen pelaaja nappasi 5+1-voittoluokan voiton ja saa runsaat 2,3 miljoonaa euroa. Tuore Eurojackpot-miljonääri pelasi rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
Myös 5+0-voittoluokassa suomalaisilla oli onnea. Kaksi pelaajaa sai riveillään runsaat 244 000 euroa. Toinen voitoista matkasi Porvooseen, jossa onnekas pelaaja oli täyttänyt Eurojackpot-rivinsä Veikkauksen sovelluksessa. Toinen voittopeleistä oli pelattu Pieksämäellä Kaakinmäenkadun Nesteellä.
Eurojackpotin päävoitto ei vieläkään löytänyt ottajaansa, joten ensi tiistain (kierros 22/2026) potissa on edelleen 120 miljoonaa.
5+1-tuloksia löytyi perjantain arvonnassa kaikkiaan kymmenen kappaletta: Suomen osuman lisäksi toisen voittoluokan voittoja löytyi viisi kappaletta Saksasta, kaksi Ruotsista sekä yksi osuma Sloveniasta ja Islannista.
5+0-tuloksia löytyi kaikkiaan yhdeksän kappaletta: Suomeen tulleiden kahden osuman lisäksi voittoja matkasi viisi kappaletta Saksaan sekä yhdet osumat Tsekkiin ja Espanjaan.
Eurojackpotin päävoitto on noussut maksimisummaan. Potti pysyy 120 miljoonassa niin kauan, kunnes arvonnassa löytyy 5+2-tulos. 120 miljoonan ylittävä osuus siirtyy puolestaan jaettavaksi 5+1-tuloksille. Miljoonavoittoihin on siis mahdollisuus myös toisessa voittoluokassa, jossa on tiistaina jaossa noin 20 miljoonaa.
Perjantain Jokeri-arvonnan suurimmat voitot olivat 5 oikein -voittoluokassa, joita löytyi 27 kappaletta. Perjantain Lomatonni-arvonnassa löytyi kuusi kappaletta tuhannen euron voittorivejä.
Milli-pelin arvonnassa ei löytynyt päävoittoja. Perjantain arvonnassa voitettiin kuitenkin yli 17 000 kappaletta pienempiä voittoja.
Perjantain 22.5. voittorivit
Eurojackpot: 5, 34, 35, 42, 46 sekä tähtinumerot 3 ja 5
Jokeri: 2 8 7 7 7 3 1
Milli: 4, 12, 16, 20, 32, 39 ja lisänumero 10
Lomatonni: Split 2
Näet kaikkien pelien oikeat rivit ja voitonjaot veikkaus.fi:n Tulokset-sivulta. https://www.veikkaus.fi/fi/tulokset
