SDP:n on kannettava vastuu opiskelijoiden toimeentulosta. Demariopiskelijat esittää SDP:n poliittiseen ohjelmaan myös maisteri AMK -tutkintonimikettä, maksuttomia aamupaloja kouluihin, seksipositiivista seksuaalikasvatusta sekä äänestysiän laskemista.
23.5.2026 06:55:00 EEST | Demariopiskelijat | Tiedote
Opiskelu on opiskelijan työtä, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtajisto. Siksi SDP:n on vahvistettava myös omia kirjauksiaan opiskelijoiden toimeentulosta poliittiseen ohjelmaansa. Opiskelijoiden toimeentulon lisäksi Demariopiskelijat esittää SDP:n poliittiseen ohjelmaan myös maisteri AMK-tutkintonimikettä, maksuttomia aamupaloja kouluihin, seksipositiivista seksuaalikasvatusta sekä äänestysiän laskemista.
Kelan ja Turun yliopiston 19.5. julkaistussa tutkimuksessa todetaan se mitä minkä suurin osa opiskelijoista arjestaan jo etukäteen tiesikin - opiskelijoiden tuet eivät riitä elämiseen. Selvitys osoittaa, että opiskelijoiden elämiseen tarkoitetut opintoraha ja asumislisä eivät yksinään riitä pakollisiin kuukausittaisiin menoihin, kuten ruoan, asumisen ja liikkumisen kustannuksiin, ilman pakkoa nostaa opintolainaa tai käydä töissä opintojen ohella.
Tutkimuksen luvut ovat karua luettavaa, mutta eivät tavallista opiskelijaa yllättäviä. Kyseessä on seurausta viimeisten vuosien jatkuvasta opiskelijoiden toimeentuloon heikennyksistä, jotka ovat lisänneet opiskelijoiden velkaantumista entisestään. Nyt tulokset näkyvät myös mustana valkoisella.
Demariopiskelijoilla on opiskelijoiden toimeentuloon selkeä kanta. Opiskelu on opiskelijan kokoaikaista työtä ja siksi opiskelijan tukien tulisi riittää kohtuullisen elintason kattamiseen ilman ikuista velkavankeutta.
“Tutkimus vain vahvistaa sen minkä kanssa opiskelijat elävät kuukaudesta ja vuodesta toiseen eli sen etteivät pelkät tuet riitä elintason ylläpitämiseen. Opintorahan tasokorotukselle on huutava tarve, jotta sillä voidaan varmistaa opiskelijon riittävä toimeentulo. Velkapainotteisuutta on vähennettävä. Sen jälkeen indeksikorotuksista tulee pitää kiinni, jotta emme löydä itseämme samasta tilanteesta taas lähitulevaisuudessa”, linjaa puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
“Ei voida enää puhua opiskelijan aidosta valinnasta nostaa opintolainaa, kun opintovelallisia on jo 525 000. Kyseessä on tukijärjestelmän epäonnistuminen ja poliittinen valinta pakottaa opiskelijat velkaantumaan vain selvitäkseen jokapäiväisestä elämästään. Orpon hallitus on pettänyt opiskelijat ja siksi SDP:n on nyt kannettava vastuu opiskelijoiden toimeentulosta”, jatkaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Samuli Sundell.
“Demariopiskelijat ovat vaatineet jo pitkään uudistuksia opintotukijärjestelmään, jotta jokainen opiskelija voisi aidosti keskittyä vain opintoihin. Nyt meillä on myös tutkimustuloksia, jotka osoittavat kiistattomasti, että uudistuksia opiskelijan tukiin on tehtävä. Opiskelu on opiskelijan työtä ja siksi opiskelijan tulisi tulla toimeen ilman pakotettua velkaantumista tai työskentelyä päätyönsä eli opiskelujen ohella”, toteaa varapuheenjohtaja Jasmin Närhi.
Demariopiskelijat on siksi esittäneet SDP:n poliittiseen ohjelmaan muun muassa lisäyksiä opintotukijärjestelmän merkittävän lainapainotteisuuden vähentämisestä, opiskelijoiden siirtämisestä takaisin yleisen asumistuen piiriin ja opintotukikuukausien määrän ja opintotuen tulorajojen nostamisesta opiskelijoiden toimeentulon ja jaksamisen turvaamiseksi.
Demariopiskelijat esittää SDP:n poliittiseen ohjelmaan opintuen uudistamiseksi lisäksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamista maisteri AMK:ksi, koulujen sisäilmaongelmien torjumisen tehostamista, maksuttomia aamupalojen kokeiluja peruskouluihin, ylioppilaskirjoituksista luopumista, seksipositiivista seksuaalikasvatusta, maa- ja metsätalousministeriön yhdistämistä ympäristöministeriöön, äänestysiän laskemista 16 ikävuoteen sekä maksuttoman korkeakoulutuksen tarkempaa kirjaamista SDP:n poliittiseen ohjelmaan.
Kaikki Demariopiskelijoiden muutosehdotukset SDP:n poliittiseen ohjelmaan on julkaistu Demariopiskelijoiden nettisivuilla: sonk.fi/puoluekokous2026.
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
Demariopiskelijat
Demariopiskelijat on jo vuodesta 1963 asti vaikuttanut SDP:n valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka toimii opiskelijoiden äänenä sosialidemokraattisessa liikkeessä. Demariopiskelijat on poliittinen opiskelijajärjestö, joka haluat parantaa opiskelijoiden asemaa ja muuttaa maailmaa. Demariopiskelijat vaikuttavaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.
