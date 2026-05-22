Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.5.2026 10:00:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 23.05.2026
Rakennuspalo Keskisuuri; Laukaa, Raunilantie
Rivitalohuoneiston kylpyhuonetiloissa syttyi pieni palon alku. Asukas pääsi omin avuin poistumaan asunnosta mutta altistui tässä yhteydessä savulle. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin.
Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja esti palon leviämisen muualle asuntoon. Pelastuslaitos raivasi irtaimistoa ja savutuuletti huoneiston.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja vahvistaa kotiin vietäviä palveluja22.5.2026 10:17:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja kotiin vietäviä liikkuvia palveluja. Tavoitteena on tarjota keskisuomalaisille entistä oikea-aikaisempaa, sujuvampaa ja ihmisläheisempää hoitoa mahdollisimman lähellä omaa arkeaan.
Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvioita esitetään ylijäämäiseksi21.5.2026 14:04:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen muutostalousarviossa esitetään hyvinvointialueen tulokseksi 4,1 miljoonan euron ylijäämää. Tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa on tavoitteena ollut nollatulos. Talousarvion muutosesitys perustuu ensimmäisen vuosineljänneksen tilinpäätösennusteeseen.
Erikoissairaanhoidon jonoja purettu kestävällä kehittämistyöllä21.5.2026 13:57:46 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut purettua vuosien aikana syntyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja laajalla kehittämistyöllä. Kehittämistyön ansiosta jonotilanne saadaan pidettyä jatkossa hallinnassa ja samalla toiminnan kustannusvaikuttavuus paranee. Yli kuusi kuukautta jonossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi vuoden 2025 elokuun noin 1 900 jonottajasta tämän vuoden huhtikuun noin 500 potilaaseen.
Kehitysvammaisten asumisyksikölle ja ikääntyneiden päivätoiminnalle Vaajakosken Väkkärätieltä uudet, nykyaikaiset tilat21.5.2026 09:24:05 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella otetaan käyttöön ensimmäinen vammaisten ja ikääntyneiden päivätoimintaa varten rakennettu uudisrakennus touko-kesäkuun vaihteessa Vaajakosken Väkkärätiellä. Nykyaikaisissa tiloissa toimintansa käynnistävät kehitysvammaisten asumisyksikkö Väkkärä sekä Vaajakosken päivätoiminta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.5.2026 06:15:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.5.2026 KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA 23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa. 23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle. 00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä. 01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja hu
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme