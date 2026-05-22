Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

23.5.2026 10:00:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 23.05.2026

Rakennuspalo Keskisuuri; Laukaa, Raunilantie

Rivitalohuoneiston kylpyhuonetiloissa syttyi pieni palon alku. Asukas pääsi omin avuin poistumaan asunnosta mutta altistui tässä yhteydessä savulle. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin.

Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja esti palon leviämisen muualle asuntoon. Pelastuslaitos raivasi irtaimistoa ja savutuuletti huoneiston.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Erikoissairaanhoidon jonoja purettu kestävällä kehittämistyöllä21.5.2026 13:57:46 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut purettua vuosien aikana syntyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja laajalla kehittämistyöllä. Kehittämistyön ansiosta jonotilanne saadaan pidettyä jatkossa hallinnassa ja samalla toiminnan kustannusvaikuttavuus paranee. Yli kuusi kuukautta jonossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi vuoden 2025 elokuun noin 1 900 jonottajasta tämän vuoden huhtikuun noin 500 potilaaseen.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.5.2026 06:15:17 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.5.2026 KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA 23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa. 23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle. 00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä. 01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja hu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye