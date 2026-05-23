Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valkonen SDP:n velkajarrukiistasta: ”Suomelle todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaa yhteisestä sovusta”

23.5.2026 10:35:23 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen on huolissaan SDP:n puoluekokouksen alla kärjistyneestä talouspoliittisesta linjariidasta. Valkosen mukaan vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Hän vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki.

Ville Valkonen
Ville Valkonen

– SDP:n sisäinen keskustelu herättää epäluottamusta. Olen hyvin huolissani siitä, että isoimman oppositiopuolueen talouskeskustelu näyttää näin sekavalta, Valkonen sanoo.

SDP:n puoluekokous alkaa viikonloppuna Tampereella, ja puolueen sisällä käydään keskustelua velkajarrusta sekä Suomen talouslinjasta. Valkosen mukaan tilanteessa tarvittaisiin nyt vakautta ja vastuunkantoa.

– Tällä hetkellä kaikkien vastuullisten poliitikkojen tulisi keskittyä rauhoittelemaan kansalaisia ja kertomaan, että kyllä tästä sopeutusurakasta selvitään. Ei siihen, miten velkaantumista voitaisiin vielä vähän jatkaa, Valkonen sanoo.

Valkonen muistuttaa, että Suomi velkaantuu jo nyt erittäin nopeasti.

– Jos 17 miljardia euroa uutta velkaa vuodessa ei ole liikaa, mikä sitten on? Suomessa käytetään joka vuosi yli 160 miljardia euroa julkisia varoja, ja meillä on jo nyt yksi Euroopan suurimmista julkisista sektoreista. Suomella on varaa vahvaan hyvinvointiyhteiskuntaan, mutta ei loputtomasti kasvavaan velkaantumiseen, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan eduskuntaryhmien yhteinen sopu velkaantumisen hillitsemisestä on pidettävä myös vaikeassa tilanteessa. Valkonen toimii velkajarrutyöryhmän puheenjohtajana.

– Edellytämme, että kaikki velkajarruun sitoutuneet puolueet pitävät sopimuksen. Suomelle olisi todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaisi yhteisestä sovusta. Se vaarantaisi kansallisen etumme ja heikentäisi luottamusta Suomen kykyyn hoitaa talouttaan, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan SDP:n johdon on nyt linjattava puolueensa suunta selkeästi.

– Suomi tarvitsee vakautta, ennustettavuutta ja vastuullisuutta. Kaikkien vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Lindtmanin täytyy puhaltaa peli poikki, Valkonen sanoo.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusvelkajarruvelkaantuminenjulkinen taloussdp

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye