Kokoomuksen Valkonen SDP:n velkajarrukiistasta: ”Suomelle todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaa yhteisestä sovusta”
23.5.2026 10:35:23 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen on huolissaan SDP:n puoluekokouksen alla kärjistyneestä talouspoliittisesta linjariidasta. Valkosen mukaan vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Hän vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki.
– SDP:n sisäinen keskustelu herättää epäluottamusta. Olen hyvin huolissani siitä, että isoimman oppositiopuolueen talouskeskustelu näyttää näin sekavalta, Valkonen sanoo.
SDP:n puoluekokous alkaa viikonloppuna Tampereella, ja puolueen sisällä käydään keskustelua velkajarrusta sekä Suomen talouslinjasta. Valkosen mukaan tilanteessa tarvittaisiin nyt vakautta ja vastuunkantoa.
– Tällä hetkellä kaikkien vastuullisten poliitikkojen tulisi keskittyä rauhoittelemaan kansalaisia ja kertomaan, että kyllä tästä sopeutusurakasta selvitään. Ei siihen, miten velkaantumista voitaisiin vielä vähän jatkaa, Valkonen sanoo.
Valkonen muistuttaa, että Suomi velkaantuu jo nyt erittäin nopeasti.
– Jos 17 miljardia euroa uutta velkaa vuodessa ei ole liikaa, mikä sitten on? Suomessa käytetään joka vuosi yli 160 miljardia euroa julkisia varoja, ja meillä on jo nyt yksi Euroopan suurimmista julkisista sektoreista. Suomella on varaa vahvaan hyvinvointiyhteiskuntaan, mutta ei loputtomasti kasvavaan velkaantumiseen, Valkonen sanoo.
Valkosen mukaan eduskuntaryhmien yhteinen sopu velkaantumisen hillitsemisestä on pidettävä myös vaikeassa tilanteessa. Valkonen toimii velkajarrutyöryhmän puheenjohtajana.
– Edellytämme, että kaikki velkajarruun sitoutuneet puolueet pitävät sopimuksen. Suomelle olisi todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaisi yhteisestä sovusta. Se vaarantaisi kansallisen etumme ja heikentäisi luottamusta Suomen kykyyn hoitaa talouttaan, Valkonen sanoo.
Valkosen mukaan SDP:n johdon on nyt linjattava puolueensa suunta selkeästi.
– Suomi tarvitsee vakautta, ennustettavuutta ja vastuullisuutta. Kaikkien vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Lindtmanin täytyy puhaltaa peli poikki, Valkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomusedustajat vaativat lisää läpinäkyvyyttä järjestöjen rahoitukseen: veronmaksajalla on oikeus tietää, mihin rahat käytetään23.5.2026 07:03:00 EEST | Tiedote
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on hyväksynyt VTV:n vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä kirjauksia, joilla lisätään järjestörahoituksen avoimuutta, vähennetään hallinnollista taakkaa ja ohjataan avustuksia nykyistä vahvemmin varsinaiseen auttamistyöhön.
Kokoomuksen Vikman: Koululaisten lomista päätettävä lasten ja oppimisen ehdoilla22.5.2026 14:20:54 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan kaikki mahdolliset muutokset koululaisten loma-aikoihin on arvioitava lasten ja nuorten etu sekä oppiminen edellä, ei muiden intressien pohjalta.
Kokoomuksen Laiho: Hyviä uutisia sotesta – erikoissairaanhoidon jonot puolittuneet alkuvuonna22.5.2026 13:33:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho iloitsee erikoissairaanhoidon jonojen merkittävästä lyhentymisestä. Hoitoonpääsy ja yhdenvertaisuus sote-palveluissa ovat parantuneet koko maassa.
Kokoomuksen Satonen: Suomen taloudessa näkyy nyt vahvasti, miksi rakenneuudistuksia on tehty22.5.2026 13:19:36 EEST | Tiedote
Suomen taloudessa näkyy nyt useita vahvoja positiivisia merkkejä. Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan ne osoittavat, miksi tällä hallituskaudella on tehty pitkään Suomessa välteltyjä rakenneuudistuksia.
Kokoomuksen Jukkola tyrmää vihreiden ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta: “Vakava uhka huoltovarmuudelle”21.5.2026 20:31:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Janne Jukkola arvostelee voimakkaasti vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme