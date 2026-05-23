Kokoomuksen Valkonen SDP:n velkajarrukiistasta: ”Suomelle todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaa yhteisestä sovusta”

– SDP:n sisäinen keskustelu herättää epäluottamusta. Olen hyvin huolissani siitä, että isoimman oppositiopuolueen talouskeskustelu näyttää näin sekavalta, Valkonen sanoo.



SDP:n puoluekokous alkaa viikonloppuna Tampereella, ja puolueen sisällä käydään keskustelua velkajarrusta sekä Suomen talouslinjasta. Valkosen mukaan tilanteessa tarvittaisiin nyt vakautta ja vastuunkantoa.



– Tällä hetkellä kaikkien vastuullisten poliitikkojen tulisi keskittyä rauhoittelemaan kansalaisia ja kertomaan, että kyllä tästä sopeutusurakasta selvitään. Ei siihen, miten velkaantumista voitaisiin vielä vähän jatkaa, Valkonen sanoo.



Valkonen muistuttaa, että Suomi velkaantuu jo nyt erittäin nopeasti.



– Jos 17 miljardia euroa uutta velkaa vuodessa ei ole liikaa, mikä sitten on? Suomessa käytetään joka vuosi yli 160 miljardia euroa julkisia varoja, ja meillä on jo nyt yksi Euroopan suurimmista julkisista sektoreista. Suomella on varaa vahvaan hyvinvointiyhteiskuntaan, mutta ei loputtomasti kasvavaan velkaantumiseen, Valkonen sanoo.



Valkosen mukaan eduskuntaryhmien yhteinen sopu velkaantumisen hillitsemisestä on pidettävä myös vaikeassa tilanteessa. Valkonen toimii velkajarrutyöryhmän puheenjohtajana.



– Edellytämme, että kaikki velkajarruun sitoutuneet puolueet pitävät sopimuksen. Suomelle olisi todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaisi yhteisestä sovusta. Se vaarantaisi kansallisen etumme ja heikentäisi luottamusta Suomen kykyyn hoitaa talouttaan, Valkonen sanoo.



Valkosen mukaan SDP:n johdon on nyt linjattava puolueensa suunta selkeästi.



– Suomi tarvitsee vakautta, ennustettavuutta ja vastuullisuutta. Kaikkien vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Lindtmanin täytyy puhaltaa peli poikki, Valkonen sanoo.