Työttömyysturvan korjaaminen seuraavan hallituksen uskottavuuden mittari
23.5.2026 12:33:48 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote
Rakennusliiton liittovaltuuston julkilausuma:
Rakennusliiton jäsenistä oli huhtikuussa työttöminä 17,5 prosenttia Avoimen työttömyyskassan tilaston mukaan. Valitettavasti tämäkin iso luku on tilastoharha. Tuhannet työttömät rakentajat ovat jo pudonneet Kelan maksamalle työmarkkinatuelle, jota nykyisin kutsutaan yleistueksi, eivätkä siten näy työttömyyskassan luvussa. Lisäksi tuhansia ammattirakentajia on vaihtanut alaa. Mitään yksiselitteistä lukua rakentajien työttömyysasteeksi ei tällaisessa tilanteessa ole olemassa, mutta parhaiden arvioiden mukaan liikutaan yli 40:ssä prosentissa.
Siis lähes joka toinen rakentaja on vailla työtä. Tähän historialliseen ahdinkoon, joka on syvempi ja pidempi kuin 1990-suurlama, hallitus on vastannut olemattomilla toimilla suhteessa rakentamisen elvyttämiseen ja leikkaamalla työttömien toimeentulon viimeistä edellytystä eli työttömyyskorvausta.
Rakentajien asema on jopa työttömien keskuudessa erityisen vaikea. Hallituksen toimeenpanemat leikkaukset työttömyysturvaan kohtelevat erityisen ankarasti juuri rakentajia. Ansioturvan tason leikkaaminen ja lapsikorotuksen poistaminen ovat omiaan johdattamaan työttömiä entistä enemmän yhteiskunnan viimesijaisen sosiaaliturvan puoleen. Työttömyysturvan 300 euron suojaosuuden poistaminen puolestaan toimii tehokkaana esteenä ottaa vastaan pieniä työtehtäviä.
Erityisen epäoikeudenmukaisesti rakentajia koskettaa päätös pidentää ansioturvan työssäoloehto 12 kuukauteen. Koska rakennusalalla vaikuttavat voimakkaat kausivaihtelut niin rakentamisen suhdanteiden kuin vuodenaikojen perusteella, ovat pätkätyöt, lomautukset ja kausityöttömyys rakentajien arkea. Monilla toimialoilla 12 kuukauden työssäoloehto johtaa rakentajia vuosia jatkuvana köyhyyden kierteeseen. Kerran leikkautunutta ansioturvaa on vaikea palauttaa.
Suomessa käydään seuraaviin eduskuntavaaleihin alle vuoden kuluttua. Maan seuraavan hallituksen on kyettävä korjaamaan työttömyysturvan leikkauksissa tehdyt karkeat virheet ja epäoikeudenmukaisuudet. Tärkeimpiä näistä ovat työssäoloehdon lyhentäminen takaisin 6 kuukauteen, lapsikorotuksen palauttaminen sekä ansioturvan porrastuksen peruminen. Myös ansioturvan suojaosuus on palautettava.
Työttömyysturvaan kohdistettujen kohtuuttomien leikkausten korjaaminen on seuraavan hallituksen uskottavuuden mittari.
Rakennusliiton liittovaltuusto
Helsingissä 23.5.2026
Yhteyshenkilöt
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
