Kokoomuksen Kopra: SDP haluaa talouskasvua, mutta vastustaa sen edellytysten luomista
23.5.2026 15:12:36 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhui puoluekokouksen avauspuheen, jossa hän korosti talouskasvun merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaajana. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra huomauttaa, että SDP on jatkuvasti vastustanut kaikkia hallituksen kasvutoimia, tuomatta mitään omia esityksiä keskusteluun.
“On hienoa, että SDP jakaa hallituksen huolen heikosta talouskasvusta. Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt SDP:n toimissa tähän asti. SDP on vastustanut lähes kaikkia hallituksen tekemiä kasvua ja investointeja vauhdittavia toimia,” Kopra sanoo.
Kopran mukaan SDP:n oma vaihtoehto keskittyy lähinnä verotuksen kiristämiseen ja yritysten kurittamiseen. SDP:n vaihtoehdossa ei olla keskitytty talouskasvun edellytysten luomiseen.
“SDP:n vaihtoehto tarkoittaa veronkorotuksia, investointia vauhdittavien yritystukien leikkauksia, yhteisöveron alennuksen perumista ja julkisen sektorin vahvempaa roolia. Näillä toimilla tapettaisiin orastava talouskasvu heti alkuunsa. Eivät demarit varmaan itsekään usko näillä olevan talouskasvua vauhdittavaa vaikutusta,” Kopra toteaa.
Suomen talouskasvu on maailmanpolitiikan vaikeasta tilanteesta huolimatta osoittanut elpymisen merkkejä. Tämä osoittaa, että hallituksen tekemät toimet ovat olleet oikeita.
“Hallitus on keventänyt työn verotusta ja tehnyt kilpailukykyä vahvistavia rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille. Se on myös keventämässä yhteisöveroa. Kaikki tämä näkyy jo nyt investointien lisääntymisenä, vientiteollisuuden virkistymisenä ja kotimaisen kulutuksen heräämisenä,” muistuttaa Kopra.
“Minun silmiini näyttää, että Lindtman toivoo jostain tulevan talouskasvua ratkomaan heidän ongelmansa. Haluan muistuttaa demareita, että toivomisen sijaan kasvun edellytyksiä luodaan päätöksillä. Niitä päätöksiä Orpon hallitus on tehnyt ja niitä päätöksiä Lindtmanin SDP on vastustanut. SDP:n reseptillä talous ei tule kuntoon, vaan Suomi jatkaa näivettymisen tietä,” Kopra päättää.
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
