Ruskon VPK on palokuntien suomenmestari 2026

Yleisen sarjan kokonaiskilpailun ja halutun Jehumaljan voitti Ruskon VPK. Yleisen sarjan toinen oli Tirilän VPK Lappeenrannasta, kolmas Kotkan VPK:n 2 joukkue, neljäs Helsingin VPK:n 1 joukkue ja viides Kotkan VPK:n 1 joukkue.

Yleisen sarjan kilpailussa on kolme osakilpailua; Ruskon VPK voitti sekä kalustokilpailun että taitokilpailun. Joukkuetietokilpailun voitti Kotkan VPK:n 1 joukkue. Henkilökohtaisen tietokilpailun paras oli Kotkan VPK:n Simo Sarimo. Kilpailun parhaaksi ryhmänjohtajaksi valittiin Ruskon VPK:n Tommi Mattila.

Veteraanisarjan voitto meni Tirilän VPK:lle, toiseksi tuli Kotkan VPK ja kolmanneksi Oulun VPK.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 30 yleisen sarjan ja 11 veteraanisarjan kilpailuryhmää ympäri Suomea. Kilpailun tämänvuotinen teema oli pelastustoiminta saaristo- ja meriolosuhteissa.

Kaikki tulokset ovat nähtävillä Jehumalja-kisan verkkosivuilla: https://sppl.fi/palokuntiensm/tulokset/

Suomen Palopäällystöliiton omistaman kilpailun järjestelyvastuu oli tänä vuonna Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella.

Palokuntien suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehumaljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Kilpailu jakautuu kolmeen osaa; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenen tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista. Kalustokilpailussa mitataan ryhmän tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuryhmä, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 40 palokuntaa ja lähes 200 kilpailijaa sekä noin 150 järjestelytehtävissä toimivaa. Joukon suuruus ja tiivis palokuntahenki on osoitus Palokuntien suomenmestaruus- ja Jehumalja-kilpailuiden arvokkaista perinteistä ja kilpailun nykypäivän haasteista ja vaativuudesta.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot:

Jehumalja-kilpailun kotisivut

Suomen Palopäällystöliitto, toiminnanjohtaja Ari Keijonen, puh. 040 588 4112