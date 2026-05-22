Loton potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon
23.5.2026 22:52:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon. Illan suurimmat voitot menivät Savonlinnaan ja Kontiolahdelle.
Loton kierroksen 21/2026 oikea rivi on 11, 18, 23, 25, 29, 30 ja 31. Lisänumeroksi arvottiin 13 ja plusnumeroksi 18.
Loton suurimmat voitot menivät tänä iltana kolmelle 6+1-tulokselle, joilla voitti 47 971 euroa. Voitot osuivat savonlinnalaiselle pelaajalle ja kontiolahtelaiselle pelaajalle, jotka olivat laittaneet rivinsä sisään Veikkaus-sovelluksessa. Kolmas voittorivi osui 50 osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut espoolainen pelaaja Veikkaus-sovelluksella.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 3 4 7 3 3 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voiton nappasi porvoolainen nettipelaaja.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 3, 6, 10, 15, 21, 31 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.
Lomatonnin voittorivi on Berliini 8. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan yhdeksän kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Ylöjärvelle miljoonavoitto Eurojackpotista – Ensi tiistain arvonnassa jaossa 120 miljoonaa22.5.2026 23:00:54 EEST | Tiedote
Perjantain Eurojackpot-arvonta (kierros 21/2026) toi Suomeen uuden miljonäärin. Onnekas ylöjärveläinen pelaaja nappasi 5+1-voittoluokan voiton ja saa runsaat 2,3 miljoonaa euroa. Tuore Eurojackpot-miljonääri pelasi rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
Numero 20 on arvontakoneen suosikki – Eurojackpotissa tänään jaossa 120 miljoonaa euroa22.5.2026 10:20:38 EEST | Tiedote
Monikansallinen Eurojackpot on antanut tänä vuonna Suomeen jo kolme päävoittoa. Vaikka arvonta perustuu satunnaisuuteen, on Eurojackpotin arvontakoneilla selkeät suosikkinumeronsa.
Eurojackpotissa 120 miljoonaa euroa – Miten menee viimeisimmillä suomalaisilla suurvoittajilla?21.5.2026 21:55:56 EEST | Tiedote
Eurojackpotin potti on kivunnut pelin maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Toisen voittoluokankin potissa on jo noin 20 miljoonaa euroa. Jos huomisen perjantain arvonnassa Eurojackpotin kierroksen ainoa täysosuma tulisi Suomeen, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto. Ennen arvontapäivää kysyimme kuulumiset viimeisimmiltä yli 50 miljoonaa euroa voittaneilta suomalaisilta.
Vakio: Kierroksen ainoalla täysosumalla Lohjalle 190 000 euron suurvoitto21.5.2026 11:06:27 EEST | Tiedote
Viime viikonlopun jalkapallokohteista koostuneella Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Lohjalta voitti komean 190 346 euron potin.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa19.5.2026 22:37:25 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa pelin suurin mahdollinen voitto 120 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme