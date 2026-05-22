Loton potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon

23.5.2026 22:52:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon. Illan suurimmat voitot menivät Savonlinnaan ja Kontiolahdelle.

Lauantain Lotto arvotaan Helsingin Pasilassa sijaitsevalla studiolla. Kuvaaja Mari Lehtisalo.

Loton kierroksen 21/2026 oikea rivi on 11, 18, 23, 25, 29, 30 ja 31. Lisänumeroksi arvottiin 13 ja plusnumeroksi 18.

Loton suurimmat voitot menivät tänä iltana kolmelle 6+1-tulokselle, joilla voitti 47 971 euroa. Voitot osuivat savonlinnalaiselle pelaajalle ja kontiolahtelaiselle pelaajalle, jotka olivat laittaneet rivinsä sisään Veikkaus-sovelluksessa. Kolmas voittorivi osui 50 osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut espoolainen pelaaja Veikkaus-sovelluksella.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 3 4 7 3 3 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voiton nappasi porvoolainen nettipelaaja.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 3, 6, 10, 15, 21, 31 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Lomatonnin voittorivi on Berliini 8. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan yhdeksän kappaletta.

