Pirjo Kuismasta SF-Caravan ry:n uusi puheenjohtaja
24.5.2026 09:51:23 EEST | SF-Caravan ry | Tiedote
SF-Caravan ry:n liittokokous on valinnut liiton puheenjohtajaksi oululaisen Pirjo Kuisman. Pitkän yhdistys- ja järjestötaustan omaavan Kuisman kolmivuotinen puheenjohtajakausi käynnistyi Uudessakaupungissa pidetystä liittokokouksesta.
Pirjo Kuisma on SF-Caravan ry:n 62-vuotisen historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Yhdeksän vuotta liiton hallituksessa, ja työryhmissä niin vetäjänä kuin jäsenenä toiminut Kuisma tunnetaan matkailuajoneuvoharrastajien keskuudessa helposti lähestyttävänä, reiluna ja luotettavana toimijana. Kuismaa oli esittänyt ehdolle puheenjohtajaksi 15 SF-Caravan-yhdistystä etelästä pohjoiseen. Liittokokouksessa suoritetussa vaalissa Kuisma sai 54 prosenttia annetuista äänistä, varapuheenjohtajana toimineen Harri Järveläisen jäädessä toiseksi (46 % äänistä).
Uusi puheenjohtaja saa luotsattavakseen toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvässä tilassa olevan järjestön. Lähes yhdeksän vuotta hallitusta johtanut Olli Rusi luovutti Kuismalle kokouksessa tradition mukaisesti ”Vetäjän länget”. Kuisma tiesi arjen koittavan jo seuraavana aamuna pidettävällä hallituksen järjestäytymiskokouksella, ja kertoi päämääräksi näkyvyyden parantamisen: ”Teemme valtavan hyvää työtä, jonka soisi näkyvän myös muille kuin karavaanareille, varsinkin päättäjätasolle. Olemme antaneet lausuntoja tähänkin saakka, mutta aiempaa enemmän yhteyksiä virastoihin ja ministeriöihin sekä yhteistoimintaa niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla.”
Pitkäaikaisesta, merkittävästä ja uraauurtavasta elämäntyöstä yhdistystoiminnassa ansioitunut Kuisma huomioitiin kokouksessa yhdistysmerkeistä arvostetuimmalla, platinamerkillä. SF-Caravan Oulun Seutu ry:n kunniapuheenjohtaja toimi yhdistyksen puheenjohtajana 13 vuoden ajan, ja useassa eri toimenkuvassa kaiken kaikkiaan 27 vuotta.
Pirjo Kuisma
- puheenjohtaja, SF-Caravan ry 23.5.2026 alkaen
- hallituksen jäsen, SF-Caravan ry 2017–2025
- liiton työryhmien vetäjä ja jäsen hallituskausilla sekä sen jälkeen
- puheenjohtaja, SF-Caravan Oulun Seutu ry 2009–2021
- varapuheenjohtaja, SF-Caravan Oulun Seutu ry 2003–2006
- sihteeri, SF-Caravan Oulun Seutu ry 1997–1999
- yhdistyksen eri toimikunnissa, asiamiehenä ja vastaavana 1993 alkaen
SF-Caravan ry:n puheenjohtajat: Antero Rankala, Pietarsaari 1964–1968, Börje Tengström, Ylöjärvi 1968–1990, Seppo Pietiläinen, Espoo 1991–1999, Eero Ollila, Oulu 2000–2008, Juha Hämäläinen, Lappeenranta 2009–2017, Olli Rusi, Turku 2018–2026 ja Pirjo Kuisma, Oulu 2026-
SF-Caravan ry on matkailuajoneuvonkäyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 80 yhdistystä ympäri maan. Yhdistysten yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 60 450. SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin Kulttuurikeskus Crusellissa, Uudessakaupungissa lauantaina 23.5.2026.
Yhteyshenkilöt
Pirjo KuismapuheenjohtajaSF-Caravan ryPuh:+358 400 523 154pirkui@gmail.com
Mikko KivekästoiminnanjohtajaSF-Caravan ryPuh:03 615 3121Puh:+358 50 465 9144mikko.kivekas@karavaanarit.fi
Petriina Punkari-MäkiahoviestintäpäällikköSF-Caravan ryPuh:03 615 3122Puh:+358 45 7734 8800petriina.punkari-makiaho@karavaanarit.fi
