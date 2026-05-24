Veikkaus Oy

Moniveto: Jääkiekon MM-kisoista kaksi 33 000 euron pottia

24.5.2026 09:50:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Jääkiekon MM-kisojen Moniveto-pelistä meni jakoon torstaina kaksi 33 239 euron voittoa. Pelin täysosumat osuivat Helsinkiin ja Savonlinnaan. Voitot ovat tämän kevään suurimmat Veikkauksen vedonlyönnistä jääkiekon MM-kisoista voitetut potit.

Jääkiekon torstain MM-kisojen Moniveto-pelin kohteet ja maalimäärät olivat:

Tšekki-Italia 3-1
Itävalta-Sveitsi 0-9
USA-Saksa 3-3
Ruotsi-Slovenia 6-0

Täysosumien kerroin kohosi 664 784:ään ja oikeat maalimäärät löytyivät kahden pelaajan systeemeistä. Nettipelaaja Helsingistä ja nettipelaaja Savonlinnasta voittivat 33 239 euroa. 

Voitot ovat suurimmat Veikkauksen vedonlyönnistä tämän kevään MM-kisoista voitetut potit tähän mennessä.

Suomen Leijonat-joukkueen kisat jatkuvat tänä iltana ottelulla Itavältaa vastaan klo 21.10. Suomi on voittanut kaikki MM-kisojen ottelunsa tähän saakka ja on ottelun jättimäinen ennakkosuosikki varsinaisen pelajan voiton kertoimella 1,05. Pelaajavedoissa suomalaisten suosituimmat valinnat Suomen maalintekijäksi ovat olleet Alexander Barkov ja Jesse Puljujärvi.

Suomen ottelu on myös Moniveto-pelin kohteena, jossa on Suomen matsin lisäksi Slovakia-Kanada-ottelu.

Pitkäveto: Suomi-Itävalta

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Eurojackpotissa 120 miljoonaa euroa – Miten menee viimeisimmillä suomalaisilla suurvoittajilla?21.5.2026 21:55:56 EEST | Tiedote

Eurojackpotin potti on kivunnut pelin maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Toisen voittoluokankin potissa on jo noin 20 miljoonaa euroa. Jos huomisen perjantain arvonnassa Eurojackpotin kierroksen ainoa täysosuma tulisi Suomeen, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto. Ennen arvontapäivää kysyimme kuulumiset viimeisimmiltä yli 50 miljoonaa euroa voittaneilta suomalaisilta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye