Moniveto: Jääkiekon MM-kisoista kaksi 33 000 euron pottia
24.5.2026 09:50:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen Moniveto-pelistä meni jakoon torstaina kaksi 33 239 euron voittoa. Pelin täysosumat osuivat Helsinkiin ja Savonlinnaan. Voitot ovat tämän kevään suurimmat Veikkauksen vedonlyönnistä jääkiekon MM-kisoista voitetut potit.
Jääkiekon torstain MM-kisojen Moniveto-pelin kohteet ja maalimäärät olivat:
Tšekki-Italia 3-1
Itävalta-Sveitsi 0-9
USA-Saksa 3-3
Ruotsi-Slovenia 6-0
Täysosumien kerroin kohosi 664 784:ään ja oikeat maalimäärät löytyivät kahden pelaajan systeemeistä. Nettipelaaja Helsingistä ja nettipelaaja Savonlinnasta voittivat 33 239 euroa.
Voitot ovat suurimmat Veikkauksen vedonlyönnistä tämän kevään MM-kisoista voitetut potit tähän mennessä.
Suomen Leijonat-joukkueen kisat jatkuvat tänä iltana ottelulla Itavältaa vastaan klo 21.10. Suomi on voittanut kaikki MM-kisojen ottelunsa tähän saakka ja on ottelun jättimäinen ennakkosuosikki varsinaisen pelajan voiton kertoimella 1,05. Pelaajavedoissa suomalaisten suosituimmat valinnat Suomen maalintekijäksi ovat olleet Alexander Barkov ja Jesse Puljujärvi.
Suomen ottelu on myös Moniveto-pelin kohteena, jossa on Suomen matsin lisäksi Slovakia-Kanada-ottelu.
