Suomalainen työelämä ei kestä enää heikennyksiä

Eduskunnan tällä viikolla hyväksymä määräaikaisia työsopimuksia koskeva lakimuutos heikentää työntekijöiden asemaa ja lisää epävarmuutta työelämässä. Lakimuutoksella sallitaan vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ilman perusteltua syytä. Vaikka työnantajalla siis olisi pysyvä työvoiman tarve, hän voi solmia työsuhteen määräaikaisena. Muutos osuu jälleen kerran kipeästi heikommassa asemassa oleviin ja heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työelämässä.

”Työntekijöiden turvaa on kuluvan hallituskauden aikana murennettu pala palalta. Tämä vie Suomea väärään suuntaan. Kun työntekijän asemaa heikennetään, heikennetään samalla työn tuottavuutta”, sanoo Erton hallituksen puheenjohtaja Heli Halava.





Seuraavalla vaalikaudella suunnan on muututtava





”Tarvitsemme työntekijöiden oikeuksien kunnianpalautuksen”, toteaa Halava.

Suomi rakentuu työn varaan. Ilman turvaa, ennakoitavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa työ ei kanna meitä. Työntekijöiden ääni on nostettava keskiöön. Se on koko yhteiskunnan etu.





Hyvä uutisia Haagista - lakko-oikeus on perusoikeus





YK:n valtiosopimuksia tulkitseva Haagin kansainvälinen tuomioistuin linjasi 21.5.2026 lausunnossaan lakko-oikeuden kuuluvan perusoikeuksiin.



Suomessa lakko-oikeuteen on puututtu kuluvalla hallituskaudella rajoittamalla poliittisten lakkojen kestoa ja korottamalla lakoista maksettavia hyvityssakkoja. Nämä teot ovat kyseenalaistaneet lakko-oikeuden asemaa perusoikeutena.

Haagin tuomioistuimen päätös vahvistaa ymmärrystä siitä, että lakko-oikeus on jatkossakin keskeinen osa toimivaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää.

