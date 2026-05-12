Suomalainen työelämä ei kestä enää heikennyksiä
24.5.2026 11:21:02 EEST | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote
Toimihenkilöliitto Erton edustajisto kokoontui 23. - 24.5.2026 Tampereelle käsittelemään ajankohtaisia työmarkkina-asioita ja uudistamaan strategiaansa.
Eduskunnan tällä viikolla hyväksymä määräaikaisia työsopimuksia koskeva lakimuutos heikentää työntekijöiden asemaa ja lisää epävarmuutta työelämässä. Lakimuutoksella sallitaan vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ilman perusteltua syytä. Vaikka työnantajalla siis olisi pysyvä työvoiman tarve, hän voi solmia työsuhteen määräaikaisena. Muutos osuu jälleen kerran kipeästi heikommassa asemassa oleviin ja heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työelämässä.
”Työntekijöiden turvaa on kuluvan hallituskauden aikana murennettu pala palalta. Tämä vie Suomea väärään suuntaan. Kun työntekijän asemaa heikennetään, heikennetään samalla työn tuottavuutta”, sanoo Erton hallituksen puheenjohtaja Heli Halava.
Seuraavalla vaalikaudella suunnan on muututtava
”Tarvitsemme työntekijöiden oikeuksien kunnianpalautuksen”, toteaa Halava.
Suomi rakentuu työn varaan. Ilman turvaa, ennakoitavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa työ ei kanna meitä. Työntekijöiden ääni on nostettava keskiöön. Se on koko yhteiskunnan etu.
Hyvä uutisia Haagista - lakko-oikeus on perusoikeus
YK:n valtiosopimuksia tulkitseva Haagin kansainvälinen tuomioistuin linjasi 21.5.2026 lausunnossaan lakko-oikeuden kuuluvan perusoikeuksiin.
Suomessa lakko-oikeuteen on puututtu kuluvalla hallituskaudella rajoittamalla poliittisten lakkojen kestoa ja korottamalla lakoista maksettavia hyvityssakkoja. Nämä teot ovat kyseenalaistaneet lakko-oikeuden asemaa perusoikeutena.
Haagin tuomioistuimen päätös vahvistaa ymmärrystä siitä, että lakko-oikeus on jatkossakin keskeinen osa toimivaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää.
Lisätiedot:
Erton hallituksen puheenjohtaja Heli Halava, puh. 050 599 6263
Erton toiminnanjohtaja Teemu Miettinen, puh. 040 660 3455
STTK tiedottaa: Haagin linjaus turvaa perusoikeuden ja on voitto palkansaajien työtaisteluoikeudelle - STTK
Teemu MiettinenToiminnanjohtaja | Toimihenkilöliitto Erto ryPuh:+358406603455teemu.miettinen@erto.fi
Heli HalavaPuheenjohtaja Toimihenkilöliitto ErtoPuh:050 599 6263heli.halava@erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
