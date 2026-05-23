SDP:n Skinnari: AI Gigafactory päätettävä nyt – Suomella mahdollisuus “uuteen Nokiaan”
24.5.2026 11:00:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja ja ex-ministeri Ville Skinnari vaatii hallitukselta nopeita päätöksiä Ouluun suunnitellun eurooppalaisen AI Gigafactoryn toteuttamiseksi. Skinnari puhui Tampereella SDP:n puoluekokouksen yhteydessä.
Skinnarin mukaan kyse ei ole tavallisesta datakeskuksesta, vaan jopa viiden miljardin euron Nokia-vetoisesta kokonaisuudesta, joka voisi synnyttää Suomeen uuden korkean arvonlisän teknologiaekosysteemin.
– Suomen ja koko Euroopan kaivattu kasvun visio on tässä. Tulevaisuuden arvo syntyy tekoälystä, datasta, ohjelmistoista ja niiden omistamisesta. Jos emme rakenna tätä itse, joku muu rakentaa – ja Suomi jää jälleen maksajaksi, Skinnari sanoo.
Hänen mukaansa Suomen on siirryttävä bulkkitaloudesta arvotalouteen.
– Emme voi rakentaa tulevaisuuttamme enää pelkän sähkön, raaka-aineiden tai kapasiteetin myymiseen. Suomen pitää luoda itse teknologiaa, omistajuutta ja korkean arvonlisän kasvua. Tässä on Suomelle uusi suunta, Skinnari toteaa.
Skinnarin mukaan AI Gigafactory olisi samalla merkittävä turvallisuus- ja suvereniteettihanke.
– Tekoälyn aikakaudella laskentateho, data ja niiden omistajuus ratkaisevat myös puolustuksen, turvallisuuden, tiedustelun ja kriittisen infrastruktuurin kilpailukyvyn. Kyse on Suomen kyvystä hallita omaa teknologiaa ja omaa tulevaisuutta, Skinnari sanoo.
Skinnari lähettää samalla viestin pääministeri Petteri Orpolle ja valtiovarainministeri Riikka Purralle.
– Gigafactory ei voi odottaa ensi kevään vaaleihin. Päätökset pitää tehdä nyt. Kyse voi olla parhaimmillaan jopa viiden miljardin euron kokonaisuudesta Suomelle ja samalla koko uuden teknologisen kasvun perustasta, hän sanoo.
Skinnarin mukaan hallituksen ei tarvitse itse rakentaa hanketta tai käyttää investointitukia. Ratkaisevaa on julkisen sektorin sitoutuminen suomalaisen tekoälykapasiteetin asiakkaaksi.
– Jos valtio, hyvinvointialueet, korkeakoulut ja julkinen sektori sitoutuvat käyttämään kotimaista laskentatehoa, syntyy markkina, jonka ympärille yksityiset investoinnit voivat rakentua. Näin syntyy myös kauan odotettu tuottavuusloikka ja tulevaisuuden strategiset teolliset ekosysteemit, Skinnari sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
