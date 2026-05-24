Ylöjärvi sai perjantaina uuden miljonäärin
24.5.2026 10:32:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantaisessa arvonnassa osui Suomeen yksi 5+1 osuma, jolla ylöjärveläinen mies nappasi yli kahden miljoonan euron voiton. Voitto on kaikkien aikojen suurin Ylöjärvelle osunut rahapelivoitto.
Kierroksen 21/2026 arvonnassa löytyi peräti kymmenen kappaletta 5+1 osumia. Ylöjärveläisen miehen voittosumma oli tarkalleen 2 351 253,50 euroa.
- Tiedän millä asioille soittelet, ei ole viime yönä tullut nukuttua, vastasi tuore miljonääri lauantaina aamupäivällä Veikkauksen onnittelupuhelun saapuessa.
Miljoonavoitto oli paljastunut ylöjärveläiselle miehelle jo perjantaina Suomen voitokkaan MM-jääkiekko-ottelun jälkeen.
- Pelin jälkeen aloin katsomaan uutisia ja sieltä huomasin, että Ylöjärvelle on tullut voitto. Ajattelin, että joku on nyt voittanut, mutta se olinkin sitten minä itse, voittaja toteaa rauhallisesti.
Ilouutinen jaettiin heti vaimon yöunienkin kustannuksella.
- Menin herättämään vaimon sitten, eikä sitten oikein ymmärretty, että miten näin voi käydä. Yöunet jäivät kyllä vähiin.
Reilun kahden miljoonan euron voitto tuli arvonnassa 5+1 osumalla, eikä päävoitto 120 miljoonaakaan kauaksi jäänyt.
- Ei harmita, vaikka ei täysosumaa tullut. Se viimeinen tähtinumero jäi yhden päähän oikeasta.
Eurojackpotin pelaaminen ei tähän lopu, sillä voittaja oli pelannut samalla myös tulevaan tiistaiarvontaan, jossa on edelleen tarjolla muhkea 120 miljoonan euron päävoitto.
- Eipä tässä nyt varmaan ihmeempiä, arki jatkuu ja maanantaina taas töihin, voittaja toteaa rauhallisesti puhelun lopussa.
Ylöjärven suurin rahapelivoitto – Suomessa poikkeuksellista onnekkuutta
Perjantaina osunut voitto oli kaikkien aikojen suurin Ylöjärvelle osunut rahapelivoitto. Edellistä ennätystä piti hallussaan vuonna 2011 osunut voitto Lotosta, joka oli hieman yli 700 000 euroa.
- Perjantaina Eurojackpotissa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten tiistaina on jälleen tarjolla pelin maksimivoitto 120 miljoonaa euroa. Myös toisen voittoluokan osumalla on mahdollisuus päästä heittämällä miljonäärikerhoon, sillä sekin on kasvanut jo 20 miljoonaan, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Suomi on ollut viime aikoina poikkeuksellisen onnekas Eurojackpotissa. Vuoden sisällä Suomeen on osunut jo neljä päävoittoa, joista suurin oli tammikuun alussa helsinkiläisnaiselle osunut 74,1 miljoonan euron voitto. Päävoittojen ketjun aloitti viime vuoden heinäkuussa Kotkaan osunut 58,3 miljoonan euron voitto.
- Maahamme on osunut poikkeuksellisen paljon myös toisen ja kolmannen voittoluokan osumia, jotka nekin Eurojackpotissa nousevat satoihin tuhansiin ja aina miljoonavoittoihin. Jännityksellä jäämme odottamaan, saadaanko tiistaina Suomeen isoja vai peräti aivan jättimäisiä miljoonavoittoja, sanoo Sundholm.
Ylöjärvelle osuneet vähintään 20 000 euron suurvoitot lottopeleistä
|Kunta
|Vuosi
|Kierros
|Myyntipaikka, jos saatavilla
|Peli
|Voittosumma
|Ylöjärvi
|2026
|21
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|2 351 254 €
|Ylöjärvi
|2011
|9
|R-Kioski Ylöjärvi
|Lotto
|709 774 €
|Ylöjärvi
|1993
|34
|-
|Lotto
|590 218 €
|Ylöjärvi
|2023
|19
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|306 002 €
|Ylöjärvi
|2018
|46
|veikkaus.fi
|Keno
|300 000 €
|Ylöjärvi
|2008
|29
|R-Kioski Ylöjärvi
|Keno
|262 400 €
|Ylöjärvi
|1986
|15
|-
|Lotto
|215 009 €
|Ylöjärvi
|1984
|31
|-
|Lotto
|184 145 €
|Ylöjärvi
|1987
|34
|-
|Lotto
|180 462 €
|Ylöjärvi
|2018
|2
|veikkaus.fi
|Synttärit
|150 000 €
|Ylöjärvi
|2021
|3
|veikkaus.fi
|Lotto
|141 970 €
|Ylöjärvi
|2009
|30
|-
|Keno
|100 000 €
|Ylöjärvi
|2016
|5
|veikkaus.fi
|Naapurit
|100 000 €
|Ylöjärvi
|2023
|1
|veikkaus.fi
|Keno
|100 000 €
|Ylöjärvi
|2020
|30
|R-Kioski Ylöjärvi Liikekulma
|Lotto
|90 873 €
|Ylöjärvi
|2015
|9
|R-Kioski Ylöjärvi
|Lotto
|89 225 €
|Ylöjärvi
|2020
|23
|Grilli-Kahvila Kultasanta
|Eurojackpot
|78 659 €
|Ylöjärvi
|1976
|46
|-
|Lotto
|62 565 €
|Ylöjärvi
|2018
|32
|R-Kioski Ylöjärvi
|Lotto
|60 992 €
|Ylöjärvi
|2019
|30
|veikkaus.fi
|Lotto
|60 711 €
|Ylöjärvi
|2023
|1
|K-Citymarket Ylöjärvi
|Lotto
|58 606 €
|Ylöjärvi
|2025
|22
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|47 327 €
|Ylöjärvi
|2019
|2
|veikkaus.fi
|Lotto
|46 707 €
|Ylöjärvi
|2015
|46
|-
|Lotto
|45 681 €
|Ylöjärvi
|2016
|2
|Teboil Ylöjärvi
|Lotto
|40 430 €
|Ylöjärvi
|2018
|28
|R-Kioski Ylöjärvi Liikekulma
|Jokeri
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2023
|6
|K-Citymarket Ylöjärvi
|Jokeri
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2023
|45
|veikkaus.fi
|Jokeri
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2024
|17
|veikkaus.fi
|Keno
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2025
|35
|veikkaus.fi
|Jokeri
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2025
|39
|K-Citymarket Ylöjärvi
|Jokeri
|40 000 €
|Ylöjärvi
|2018
|46
|ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie
|Keno
|37 500 €
|Ylöjärvi
|2003
|33
|-
|Lotto
|32 690 €
|Ylöjärvi
|2003
|3
|-
|Keno
|30 000 €
|Ylöjärvi
|2005
|46
|-
|Keno
|30 000 €
|Ylöjärvi
|2022
|8
|R-Kioski Ylöjärvi
|Keno
|30 000 €
|Ylöjärvi
|2014
|48
|Deliway Cafe
|Lotto
|27 671 €
|Ylöjärvi
|2015
|20
|veikkaus.fi
|Keno
|25 000 €
|Ylöjärvi
|2017
|7
|ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie
|Keno
|25 000 €
|Ylöjärvi
|2020
|51
|veikkaus.fi
|Keno
|25 000 €
|Ylöjärvi
|2011
|43
|-
|Lotto
|24 399 €
|Ylöjärvi
|2013
|52
|R-Kioski Ylöjärvi
|Keno
|24 000 €
|Ylöjärvi
|2012
|7
|-
|Lotto
|22 685 €
|Ylöjärvi
|2011
|45
|-
|Lotto
|22 367 €
|Ylöjärvi
|2013
|49
|-
|Lotto
|20 920 €
|Ylöjärvi
|2001
|50
|R-Kioski Ylöjärvi
|Lotto
|20 582 €
|Ylöjärvi
|2011
|48
|-
|Lotto
|20 066 €
|Ylöjärvi
|2018
|48
|Grilli-Kahvila Kultasanta
|Jokeri
|20 000 €
|Ylöjärvi
|2020
|39
|Grilli-Kahvila Kultasanta
|Jokeri
|20 000 €
|Ylöjärvi
|2020
|52
|ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie
|Jokeri
|20 000 €
|Ylöjärvi
|2021
|10
|K-Citymarket Ylöjärvi
|Jokeri
|20 000 €
|Ylöjärvi
|2021
|25
|S-market Ylöjärvi
|Jokeri
|20 000 €
Tänä vuonna Eurojackpotista Suomeen osuneet 2. ja 3. voittoluokan voitot suuruusjärjestyksessä
|Kunta
|Vuosi
|Kierros
|Myyntipaikka
|Voittosumma
|Ylöjärvi
|2026
|21
|veikkaus.fi
|2 351 254 €
|Lahti
|2026
|17
|veikkaus.fi
|972 028 €
|Mynämäki
|2026
|11
|veikkaus.fi
|703 618 €
|Helsinki
|2026
|14
|R-Kioski Kauppakeskus Redi
|625 615 €
|Kuopio
|2026
|5
|R-Kioski Kuopio Puijonlaakso
|409 453 €
|Masku
|2026
|3
|veikkaus.fi
|391 488 €
|Kaarina
|2026
|15
|veikkaus.fi
|380 673 €
|Hämeenkyrö
|2026
|19
|veikkaus.fi
|350 236 €
|Juva
|2026
|19
|veikkaus.fi
|330 849 €
|Raisio
|2026
|8
|veikkaus.fi
|289 048 €
|Pieksämäki
|2026
|21
|Neste Pieksämäki Kaakinmäenkatu
|244 917 €
|Porvoo
|2026
|21
|veikkaus.fi
|244 917 €
|Kangasniemi
|2026
|3
|veikkaus.fi
|232 189 €
|Jyväskylä
|2026
|12
|Prisma Palokka
|187 387 €
|Turku
|2026
|12
|veikkaus.fi
|187 387 €
|Helsinki
|2026
|9
|veikkaus.fi
|181 999 €
|Järvenpää
|2026
|18
|veikkaus.fi
|164 705 €
|Raasepori
|2026
|5
|veikkaus.fi
|147 013 €
|Kotka
|2026
|18
|veikkaus.fi
|143 090 €
|Heinola
|2026
|2
|S-market Heinola
|140 722 €
|Kouvola
|2026
|6
|veikkaus.fi
|99 920 €
|Helsinki
|2026
|20
|veikkaus.fi
|87 211 €
|Padasjoki
|2026
|20
|veikkaus.fi
|87 211 €
|Vantaa
|2026
|20
|veikkaus.fi
|87 211 €
|Tuusula
|2026
|10
|veikkaus.fi
|79 687 €
|Lahti
|2026
|3
|veikkaus.fi
|71 424 €
|Nakkila
|2026
|3
|veikkaus.fi
|71 424 €
|Rovaniemi
|2026
|3
|veikkaus.fi
|71 424 €
|Helsinki
|2026
|14
|veikkaus.fi
|67 547 €
|Joutsa
|2026
|14
|veikkaus.fi
|67 547 €
|Kaarina
|2026
|14
|veikkaus.fi
|67 547 €
|Kempele
|2026
|14
|veikkaus.fi
|67 547 €
|Pihtipudas
|2026
|14
|veikkaus.fi
|67 547 €
|Vihti
|2026
|2
|Prima Nummela
|59 411 €
|Vimpeli
|2026
|20
|S-market Vimpeli
|43 606 €
|Kuopio
|2026
|20
|veikkaus.fi
|43 606 €
|Pirkkala
|2026
|20
|veikkaus.fi
|43 606 €
|Virrat
|2026
|20
|veikkaus.fi
|43 606 €
|Helsinki
|2026
|17
|veikkaus.fi
|21 927 €
|Kouvola
|2026
|17
|veikkaus.fi
|21 927 €
|Oulu
|2026
|17
|veikkaus.fi
|21 927 €
|Seinäjoki
|2026
|17
|veikkaus.fi
|21 927 €
|Tuusula
|2026
|17
|veikkaus.fi
|21 927 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Moniveto: Jääkiekon MM-kisoista kaksi 33 000 euron pottia24.5.2026 09:50:05 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen Moniveto-pelistä meni jakoon torstaina kaksi 33 239 euron voittoa. Pelin täysosumat osuivat Helsinkiin ja Savonlinnaan. Voitot ovat tämän kevään suurimmat Veikkauksen vedonlyönnistä jääkiekon MM-kisoista voitetut potit.
Loton potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon23.5.2026 22:52:51 EEST | Tiedote
Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa yhdeksään miljoonaan euroon. Illan suurimmat voitot menivät Savonlinnaan ja Kontiolahdelle.
Ylöjärvelle miljoonavoitto Eurojackpotista – Ensi tiistain arvonnassa jaossa 120 miljoonaa22.5.2026 23:00:54 EEST | Tiedote
Perjantain Eurojackpot-arvonta (kierros 21/2026) toi Suomeen uuden miljonäärin. Onnekas ylöjärveläinen pelaaja nappasi 5+1-voittoluokan voiton ja saa runsaat 2,3 miljoonaa euroa. Tuore Eurojackpot-miljonääri pelasi rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
Numero 20 on arvontakoneen suosikki – Eurojackpotissa tänään jaossa 120 miljoonaa euroa22.5.2026 10:20:38 EEST | Tiedote
Monikansallinen Eurojackpot on antanut tänä vuonna Suomeen jo kolme päävoittoa. Vaikka arvonta perustuu satunnaisuuteen, on Eurojackpotin arvontakoneilla selkeät suosikkinumeronsa.
Eurojackpotissa 120 miljoonaa euroa – Miten menee viimeisimmillä suomalaisilla suurvoittajilla?21.5.2026 21:55:56 EEST | Tiedote
Eurojackpotin potti on kivunnut pelin maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Toisen voittoluokankin potissa on jo noin 20 miljoonaa euroa. Jos huomisen perjantain arvonnassa Eurojackpotin kierroksen ainoa täysosuma tulisi Suomeen, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto. Ennen arvontapäivää kysyimme kuulumiset viimeisimmiltä yli 50 miljoonaa euroa voittaneilta suomalaisilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme