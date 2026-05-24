Ylöjärvi sai perjantaina uuden miljonäärin

Kierroksen 21/2026 arvonnassa löytyi peräti kymmenen kappaletta 5+1 osumia. Ylöjärveläisen miehen voittosumma oli tarkalleen 2 351 253,50 euroa.

- Tiedän millä asioille soittelet, ei ole viime yönä tullut nukuttua, vastasi tuore miljonääri lauantaina aamupäivällä Veikkauksen onnittelupuhelun saapuessa.

Miljoonavoitto oli paljastunut ylöjärveläiselle miehelle jo perjantaina Suomen voitokkaan MM-jääkiekko-ottelun jälkeen.

- Pelin jälkeen aloin katsomaan uutisia ja sieltä huomasin, että Ylöjärvelle on tullut voitto. Ajattelin, että joku on nyt voittanut, mutta se olinkin sitten minä itse, voittaja toteaa rauhallisesti.

Ilouutinen jaettiin heti vaimon yöunienkin kustannuksella.

- Menin herättämään vaimon sitten, eikä sitten oikein ymmärretty, että miten näin voi käydä. Yöunet jäivät kyllä vähiin.

Reilun kahden miljoonan euron voitto tuli arvonnassa 5+1 osumalla, eikä päävoitto 120 miljoonaakaan kauaksi jäänyt.

- Ei harmita, vaikka ei täysosumaa tullut. Se viimeinen tähtinumero jäi yhden päähän oikeasta.

Eurojackpotin pelaaminen ei tähän lopu, sillä voittaja oli pelannut samalla myös tulevaan tiistaiarvontaan, jossa on edelleen tarjolla muhkea 120 miljoonan euron päävoitto.

- Eipä tässä nyt varmaan ihmeempiä, arki jatkuu ja maanantaina taas töihin, voittaja toteaa rauhallisesti puhelun lopussa.

Ylöjärven suurin rahapelivoitto – Suomessa poikkeuksellista onnekkuutta

Perjantaina osunut voitto oli kaikkien aikojen suurin Ylöjärvelle osunut rahapelivoitto. Edellistä ennätystä piti hallussaan vuonna 2011 osunut voitto Lotosta, joka oli hieman yli 700 000 euroa.

- Perjantaina Eurojackpotissa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten tiistaina on jälleen tarjolla pelin maksimivoitto 120 miljoonaa euroa. Myös toisen voittoluokan osumalla on mahdollisuus päästä heittämällä miljonäärikerhoon, sillä sekin on kasvanut jo 20 miljoonaan, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Suomi on ollut viime aikoina poikkeuksellisen onnekas Eurojackpotissa. Vuoden sisällä Suomeen on osunut jo neljä päävoittoa, joista suurin oli tammikuun alussa helsinkiläisnaiselle osunut 74,1 miljoonan euron voitto. Päävoittojen ketjun aloitti viime vuoden heinäkuussa Kotkaan osunut 58,3 miljoonan euron voitto.

- Maahamme on osunut poikkeuksellisen paljon myös toisen ja kolmannen voittoluokan osumia, jotka nekin Eurojackpotissa nousevat satoihin tuhansiin ja aina miljoonavoittoihin. Jännityksellä jäämme odottamaan, saadaanko tiistaina Suomeen isoja vai peräti aivan jättimäisiä miljoonavoittoja, sanoo Sundholm.

Ylöjärvelle osuneet vähintään 20 000 euron suurvoitot lottopeleistä

Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka, jos saatavilla Peli Voittosumma Ylöjärvi 2026 21 veikkaus.fi Eurojackpot 2 351 254 € Ylöjärvi 2011 9 R-Kioski Ylöjärvi Lotto 709 774 € Ylöjärvi 1993 34 - Lotto 590 218 € Ylöjärvi 2023 19 veikkaus.fi Eurojackpot 306 002 € Ylöjärvi 2018 46 veikkaus.fi Keno 300 000 € Ylöjärvi 2008 29 R-Kioski Ylöjärvi Keno 262 400 € Ylöjärvi 1986 15 - Lotto 215 009 € Ylöjärvi 1984 31 - Lotto 184 145 € Ylöjärvi 1987 34 - Lotto 180 462 € Ylöjärvi 2018 2 veikkaus.fi Synttärit 150 000 € Ylöjärvi 2021 3 veikkaus.fi Lotto 141 970 € Ylöjärvi 2009 30 - Keno 100 000 € Ylöjärvi 2016 5 veikkaus.fi Naapurit 100 000 € Ylöjärvi 2023 1 veikkaus.fi Keno 100 000 € Ylöjärvi 2020 30 R-Kioski Ylöjärvi Liikekulma Lotto 90 873 € Ylöjärvi 2015 9 R-Kioski Ylöjärvi Lotto 89 225 € Ylöjärvi 2020 23 Grilli-Kahvila Kultasanta Eurojackpot 78 659 € Ylöjärvi 1976 46 - Lotto 62 565 € Ylöjärvi 2018 32 R-Kioski Ylöjärvi Lotto 60 992 € Ylöjärvi 2019 30 veikkaus.fi Lotto 60 711 € Ylöjärvi 2023 1 K-Citymarket Ylöjärvi Lotto 58 606 € Ylöjärvi 2025 22 veikkaus.fi Eurojackpot 47 327 € Ylöjärvi 2019 2 veikkaus.fi Lotto 46 707 € Ylöjärvi 2015 46 - Lotto 45 681 € Ylöjärvi 2016 2 Teboil Ylöjärvi Lotto 40 430 € Ylöjärvi 2018 28 R-Kioski Ylöjärvi Liikekulma Jokeri 40 000 € Ylöjärvi 2023 6 K-Citymarket Ylöjärvi Jokeri 40 000 € Ylöjärvi 2023 45 veikkaus.fi Jokeri 40 000 € Ylöjärvi 2024 17 veikkaus.fi Keno 40 000 € Ylöjärvi 2025 35 veikkaus.fi Jokeri 40 000 € Ylöjärvi 2025 39 K-Citymarket Ylöjärvi Jokeri 40 000 € Ylöjärvi 2018 46 ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie Keno 37 500 € Ylöjärvi 2003 33 - Lotto 32 690 € Ylöjärvi 2003 3 - Keno 30 000 € Ylöjärvi 2005 46 - Keno 30 000 € Ylöjärvi 2022 8 R-Kioski Ylöjärvi Keno 30 000 € Ylöjärvi 2014 48 Deliway Cafe Lotto 27 671 € Ylöjärvi 2015 20 veikkaus.fi Keno 25 000 € Ylöjärvi 2017 7 ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie Keno 25 000 € Ylöjärvi 2020 51 veikkaus.fi Keno 25 000 € Ylöjärvi 2011 43 - Lotto 24 399 € Ylöjärvi 2013 52 R-Kioski Ylöjärvi Keno 24 000 € Ylöjärvi 2012 7 - Lotto 22 685 € Ylöjärvi 2011 45 - Lotto 22 367 € Ylöjärvi 2013 49 - Lotto 20 920 € Ylöjärvi 2001 50 R-Kioski Ylöjärvi Lotto 20 582 € Ylöjärvi 2011 48 - Lotto 20 066 € Ylöjärvi 2018 48 Grilli-Kahvila Kultasanta Jokeri 20 000 € Ylöjärvi 2020 39 Grilli-Kahvila Kultasanta Jokeri 20 000 € Ylöjärvi 2020 52 ST1 Ylöjärvi Vanha Vaasantie Jokeri 20 000 € Ylöjärvi 2021 10 K-Citymarket Ylöjärvi Jokeri 20 000 € Ylöjärvi 2021 25 S-market Ylöjärvi Jokeri 20 000 €

Tänä vuonna Eurojackpotista Suomeen osuneet 2. ja 3. voittoluokan voitot suuruusjärjestyksessä