Vihreiden uusi puolueohjelma asettaa talouden luonnon ja ilmaston rajoihin ja varmistaa hyvän elämän kaikille

Vihreät hyväksyi puoluekokouksessaan Turussa uuden puolueohjelman, joka asettaa tavoitteita tulevalle vaalikaudelle.



– Puolueohjelmamme tarjoaa aidon vaihtoehdon nykyisen hallituksen politiikalle ja kaikille puolueille, jotka takertuvat menneisyyteen. Vanhat puolueet eivät ole viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kyenneet löytämään toimivia ratkaisuja Suomen isoihin kysymyksiin, jotka liittyvät talouskasvuun, oppimistuloksiin tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vihreät osoittavat, että voimme rakentaa lapsille ja nuorille paremman Suomen, jossa kaveria ei jätetä ja elinkelpoinen planeetta säilyy myös tuleville sukupolville, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo.



Vihreiden puolueohjelma esittää muun muassa ympäristölle haitallisten tukien karsimista, hintalappua saastuttamiselle ja luontokadon pysäyttämiseen tähtäävää luontolakia.



– Vihreiden uusi puolueohjelma lähtee siitä, mistä kaiken politiikan pitääkin lähteä: Luonnon ja ilmaston rajat otetaan tosissaan ja päätöksiä tehdään tutkitun tiedon pohjalta. Kyse ei ole vain ympäristöpolitiikasta, vaan laajemminkin siitä, millaisen Suomen jätämme tuleville sukupolville, Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen korostaa.



Ohjelmassa korostuu myös hyvinvointivaltion päivittäminen.



– Vihreät haluaa vähentää köyhyyttä ja uudistaa sosiaaliturvaa asteittain kohti perustuloa. Nykyinen sosiaaliturva on monimutkainen, jättää liian monet väliinputoajiksi eikä aidosti kannusta työntekoon ja yrittämiseen tai erilaisten elämäntilanteiden välillä liikkumiseen, Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne korostaa.



Ohjelmassa on asetettu suuntaviivat myös yksinkertaisemmalle verotukselle.



– Hyvän verotuksen pääsääntö on se, että tulee verottaa enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, ja vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän. Vihreät siirtäisi edelleen verotuksen painopistettä työn ja toimeliaisuuden verottamisesta haittojen ja varallisuuden verottamiseen, Harjanne korostaa.



Vihreiden puolueohjelmassa ymmärretään myös koulutuksen, osaamisen ja sivistyksen merkitys.



– Orpon hallitus on pala palalta vesittänyt koulutuksen erityissuojeluksen ja leikannut lähes jokaiselta koulutusasteelta. Vihreät näkee, että laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen ja tutkimukseen käytetyt eurot maksavat itsensä takaisin paremman tuottavuuden, työpaikkojen synnyttämisen ja hyvinvoinnin avulla. Sivistyksellä on myös itseisarvonsa, Mikkonen sanoo.