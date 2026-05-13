Apulaispormestari Huff kesälomien siirtoehdotuksesta: “Kikkailun sijaan keskityttävä oppimistulosten parantamiseen”

Helsingin Vihreät nimesivät ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat 25.4.2026 13:05:14 EEST | Tiedote

Helsingin Vihreät nimesivät kevätkokouksessa 25.4. ensimmäiset ehdokkaat vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ehdokasjoukossa on vahvaa ja monenlaista kokemusta ja osaamista vihreille tärkeiden teemojen edistämisestä ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta. “Tämä hallituskausi on osoittanut mulle miten paljon vihreää politiikkaa tarvitaan. Suomalaiset ovat kyllästyneet hallituksen lyhytnäköiseen politiikkaan. Nyt on aika muutoksen!”, kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Fatim Diarra kuvaa. “Nousin eduskuntaan Pekka Haaviston seuraajana, ja olen innolla ehdolla jatkamaan tutkittuun tietoon perustuvaa työtä kestävän talouden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Minun Suomeni toimii planeetan rajoissa. Tausta ei saa rajata lasten ja nuorten tulevaisuutta, eikä korkeakoulututkinnoista tule tehdä maksullisia. Vain investoimalla koulutukseen voimme edistää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä menestyä. Luovat alat, startupit ja yrittäjät ovat tärkeässä roolissa”, kansanedustaja ja