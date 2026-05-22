Demarinaiset

SDP sitoutuu turvaamaan aborttioikeuden ja kirjaamaan sen perustuslakiin tulevaisuudessa

24.5.2026 16:53:35 EEST | Demarinaiset | Tiedote

SDP:n 48. puoluekokous päätti, että SDP sitoutuu turvaaman aborttioikeuden ja kirjaamaan sen perustuslakiin tulevaisuudessa.

Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila. Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n puoluekokous päätti lisätä puolueen poliittiseen ohjelmaan kirjauksen: “Aborttioikeus tulee turvata ja tavoitteena on sen kirjaaminen perustuslakiin tulevaisuudessa”. Päätös on suuri voitto naisten oikeuksille Suomessa.

“Olemme nähneet, kuinka aborttioikeutta on aktiivisesti pyritty kaventamaan Yhdysvalloissa ja useissa EU-maissa. Samanaikaisesti olemme saaneet nähdä, kuinka jo monissa maissa kuten Ranskassa, Luxembourgissa ja pian myös Espanjassa ja Ruotsissa oikeus aborttioikeuteen on kirjattu perustuslakiin, mikä antaa sille vahvemman suojan. Nyt voimme ylpeänä sanoa, että Suomessa SDP on ottanut määrätietoisen askeleen tätä tavoitetta kohti!” iloitsee Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila. 

Suomen perustuslakiin on kirjattu useita keskeisiä perusoikeuksia, mutta oikeutta raskaudenkeskeytykseen se ei sisällä. Tällä hetkellä aborttioikeus on turvattu lailla raskauden keskeyttämisestä (239/1970). Demarinaiset ovat sitä mieltä, että se jättää aborttioikeuden haavoittuvaksi poliittisille muutoksille. 

”Demarinaiset lähtivät tähän puoluekokoukseen tavoitteena saada SDP tekemään päätös aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin, ja olemme tehneet koko kevään mittaan paljon työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Haluan kiittää kaikkia aborttioikeuden turvaamisen puolesta työtä tehneitä, asiaa esillä pitäneitä ja puoluekokousedustajia, jotka äänestivät tämän kirjauksen puolesta. SDP totisesti otti seuraavan suuren askeleen tasa-arvon eteen”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila. 

Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö. 

Demarinaiset: Suomeen julistettava hätätila naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja naissurmista21.5.2026 14:09:05 EEST | Tiedote

Naisiin kohdistuva väkivalta ja naissurmat ovat Suomessa vakava ja jatkuva yhteiskunnallinen kriisi. Kyse on yhdestä merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista Suomessa. Tilastojen valossa Suomi on yksi turvattomimmista maista naisille, ja kuluvasta vuodesta uhkaa tulla naissurmien ennätysvuosi. Jokainen väkivallanteko ja jokainen menetetty henki on liikaa. Jokainen heistä olisi ollut estettävissä.

Hallitus ei tartu mahdollisuuteen kaventaa palkkaeroja10.4.2026 10:29:29 EEST | Tiedote

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi vaatii selkeitä, läpinäkyviä ja sukupuolineutraaleja palkkauksen perusteita. Oikein toimenpantuna se olisi merkittävä askel kohti miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa Suomessa. Orpon hallituksen lakiesitys ei tällä hetkellä täytä edes direktiivin vähimmäisvaatimuksia ja on monin osin heikennys nykytilanteeseen verrattuna. Hallituksen lakiesityksestä puuttuu samanarvoisen työn määritelmä, joka on keskeinen osa palkkatasa-arvon edistämistä. Tämän lisäksi sukupuolineutraaleja nimikkeitä edellytetään vain työpaikkailmoituksissa, ei työpaikalla.

