SDP sitoutuu turvaamaan aborttioikeuden ja kirjaamaan sen perustuslakiin tulevaisuudessa

SDP:n puoluekokous päätti lisätä puolueen poliittiseen ohjelmaan kirjauksen: “Aborttioikeus tulee turvata ja tavoitteena on sen kirjaaminen perustuslakiin tulevaisuudessa”. Päätös on suuri voitto naisten oikeuksille Suomessa.

“Olemme nähneet, kuinka aborttioikeutta on aktiivisesti pyritty kaventamaan Yhdysvalloissa ja useissa EU-maissa. Samanaikaisesti olemme saaneet nähdä, kuinka jo monissa maissa kuten Ranskassa, Luxembourgissa ja pian myös Espanjassa ja Ruotsissa oikeus aborttioikeuteen on kirjattu perustuslakiin, mikä antaa sille vahvemman suojan. Nyt voimme ylpeänä sanoa, että Suomessa SDP on ottanut määrätietoisen askeleen tätä tavoitetta kohti!” iloitsee Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.

Suomen perustuslakiin on kirjattu useita keskeisiä perusoikeuksia, mutta oikeutta raskaudenkeskeytykseen se ei sisällä. Tällä hetkellä aborttioikeus on turvattu lailla raskauden keskeyttämisestä (239/1970). Demarinaiset ovat sitä mieltä, että se jättää aborttioikeuden haavoittuvaksi poliittisille muutoksille.

”Demarinaiset lähtivät tähän puoluekokoukseen tavoitteena saada SDP tekemään päätös aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin, ja olemme tehneet koko kevään mittaan paljon työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Haluan kiittää kaikkia aborttioikeuden turvaamisen puolesta työtä tehneitä, asiaa esillä pitäneitä ja puoluekokousedustajia, jotka äänestivät tämän kirjauksen puolesta. SDP totisesti otti seuraavan suuren askeleen tasa-arvon eteen”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.