Heka selvittää parvekelevyjen turvallisuutta kohteissaan

Onnettomuustutkintakeskus antoi 21.5.2026 onnettomuusuhkailmoituksen, joka koskee sementtikuituisia parvekelevyjä. Ilmoitus liittyy Helsingin Hietalahdessa syyskuussa 2025 sattuneeseen onnettomuuteen, jossa henkilö kuoli pudottuaan parvekkeelta. Onnettomuus ei tapahtunut Hekan kohteessa.

Otkesin lujuustesteissä todettiin, että sementtikuituinen levy ei sovellu putoamissuojaksi tai estämään putoamista. Otkesin mukaan sementtikuitulevyjä on käytetty Suomessa laajasti parvekkeilla muun muassa 1960–1980-luvuilla valmistuneissa kerrostaloissa.

Turvallinen koti on Hekan toiminnan lähtökohta

Helsingin rakennusvalvonta on ohjeistanut kiinteistönomistajia varmistamaan parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden, jos rakennuksessa on sementtikuituiset levyt putoamissuojina.

Heka selvittää, onko Otkesin esiin nostamia parvekelevyjä käytetty sen kohteissa. Jos selvityksissä tunnistetaan kohteita, joissa tällaisia ratkaisuja on käytetty, Heka arvioi tarvittavat jatkotoimet viranomaisten ohjeiden ja asiantuntija-arvioiden pohjalta.

– Turvallinen koti on Hekan toiminnan lähtökohta. Selvitämme asian huolellisesti ja toimimme viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jos selvityksissä ilmenee, että asia koskee Hekan kohteita, kerromme siitä asukkaille suoraan ja annamme selkeät ohjeet, toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo.

Ymmärrämme, että tieto voi herättää asukkaissa huolta. Asukkaille viestitään suoraan, jos asia koskee heidän taloaan. Tällöin kerromme, mitä selvityksissä on todettu, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja miten asukkaiden tulee tarvittaessa toimia.

Heka seuraa Onnettomuustutkintakeskuksen, Helsingin rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja toimii niiden mukaisesti.