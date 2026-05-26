Saatko yksityisen hoidon tukea? Ilmoita kesäajan hoitojärjestelyjen muutoksesta

Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, täytyy lapsen kesän ja alkusyksyn hoitojärjestelyjen muutoksista ilmoittaa Kelaan. Ilmoitus lapsen hoitojärjestelyistä kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista, jotta Kela maksaa tukea oikean määrän. Tavallisia muutoksia hoitojärjestelyissä ovat



• muutokset lapsen hoitoajassa

• muutokset hoitomaksun määrässä

• hoitopaikan tai hoitajan vaihtuminen, etenkin jos hoitosuhde päättyy

• kunnallisen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• esikoulun aloittaminen.



Jos lapsen hoitojärjestelyt eivät muutu kesällä tai alkusyksystä millään tavalla, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ilmoitusta ei myöskään tarvita, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai jos perhe saa kotihoidon tukea.



Kela maksaa yksityisen hoidon tukea hoitosopimuksen perusteella ja enintään sovitun hoitomaksun verran. Tuki maksetaan aina suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa muutoksista Kelaan ajoissa, jotta tukea maksetaan oikea määrä.



Vaikka lapsen hoitoaika muuttuisi tai lapsi olisi kesällä väliaikaisesti poissa hoidosta, Kela voi jatkaa yksityisen hoidon tuen maksamista varhaiskasvatuksen tuottajalle. Vanhemmat ja varhaiskasvatuksen tuottaja voivat sopia, että perheen osuus hoidon kokonaismaksusta poistetaan muutoksen ajaksi.

Muutokset voi ilmoittaa helposti verkossa

Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin OmaKelassa. Muutoksesta voi myös ilmoittaa soittamalla Kelan lapsiperheiden tukien palvelunumeroon 020 692 206.





Lisätietoa

Yksityisen hoidon tuki