Saatko yksityisen hoidon tukea? Ilmoita kesäajan hoitojärjestelyjen muutoksesta
26.5.2026 09:20:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Yksityisen hoidon tukea saavien perheiden täytyy ilmoittaa Kelaan, jos lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat kesällä tai alkusyksystä. Hoitojärjestelyjen muutokset voivat vaikuttaa yksityisen hoidon tukeen. Ilmoituksen voi tehdä helposti OmaKelassa.
Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, täytyy lapsen kesän ja alkusyksyn hoitojärjestelyjen muutoksista ilmoittaa Kelaan. Ilmoitus lapsen hoitojärjestelyistä kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista, jotta Kela maksaa tukea oikean määrän. Tavallisia muutoksia hoitojärjestelyissä ovat
• muutokset lapsen hoitoajassa
• muutokset hoitomaksun määrässä
• hoitopaikan tai hoitajan vaihtuminen, etenkin jos hoitosuhde päättyy
• kunnallisen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• esikoulun aloittaminen.
Jos lapsen hoitojärjestelyt eivät muutu kesällä tai alkusyksystä millään tavalla, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ilmoitusta ei myöskään tarvita, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai jos perhe saa kotihoidon tukea.
Kela maksaa yksityisen hoidon tukea hoitosopimuksen perusteella ja enintään sovitun hoitomaksun verran. Tuki maksetaan aina suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa muutoksista Kelaan ajoissa, jotta tukea maksetaan oikea määrä.
Vaikka lapsen hoitoaika muuttuisi tai lapsi olisi kesällä väliaikaisesti poissa hoidosta, Kela voi jatkaa yksityisen hoidon tuen maksamista varhaiskasvatuksen tuottajalle. Vanhemmat ja varhaiskasvatuksen tuottaja voivat sopia, että perheen osuus hoidon kokonaismaksusta poistetaan muutoksen ajaksi.
Muutokset voi ilmoittaa helposti verkossa
Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin OmaKelassa. Muutoksesta voi myös ilmoittaa soittamalla Kelan lapsiperheiden tukien palvelunumeroon 020 692 206.
Lisätietoa
Yhteyshenkilöt
Elina SandfallJuristiKelaPuh:050 323 9227elina.sandfall@kela.fi
Anna-Karin RönnSuunnittelijaKelaPuh:050 556 6898anna-karin.ronn@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Papporna använde nästan en fjärdedel av föräldraledigheterna 202526.5.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Pappornas andel av användningen av föräldraledigheterna fortsatte att öka 2025. De tog ut närmare en fjärdedel av alla föräldradagpenningsdagar. Det finns skillnader mellan olika landskap i fråga om hur stor andel av befolkningen som får föräldradagpenningsdagar.
Isät käyttivät lähes neljäsosan vanhempainvapaista vuonna 202526.5.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä jatkoi kasvuaan vuonna 2025. Isät käyttivät lähes neljäsosan kaikista vanhempainpäivärahapäivistä. Maakuntien välillä on eroja siinä, kuinka suuri osa väestöstä saa vanhempainpäivärahaa.
Ändringar i öppettiderna för FPA:s serviceställen under sommaren25.5.2026 12:11:38 EEST | Pressmeddelande
Vissa av FPA:s serviceställen har avvikande öppettider under sommaren. En del serviceställen är stängda eller betjänar bara med tidsbokning. Det lönar sig att kontrollera de aktuella öppettiderna på förhand. Även på sommaren går det lätt att sköta FPA-ärenden i MittFPA och per telefon.
Kesä tuo muutoksia Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin25.5.2026 12:11:38 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Kelan palvelupisteiden aukioloajat muuttuvat kesän aikana. Osa palvelupisteistä on suljettuna tai avoinna vain ajanvarauksella. Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa etukäteen. Kela-asioita voi hoitaa kesälläkin sujuvasti OmaKelassa ja puhelinpalvelussa.
Changes in the opening hours of Kela service points during the summer25.5.2026 12:11:38 EEST | Press release
There are changes to the opening hours of many Kela service points during the summer. Some service points will be closed, while others will operate by appointment only. Before visiting a service point, be sure to check its opening hours. As throughout the rest of the year, you can handle your Kela-related matters conveniently in the summer by using the OmaKela e-service or calling Kela.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme