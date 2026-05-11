Forssalainen Jere Rantaniemi huippuvauhdissa maailman nopeimpien oviautojen EM-sarjan avausosakilpailussa
26.5.2026 09:26:22 EEST | FHRA | Tiedote
FIA:n Kiihdytysajon EM-sarja käynnistyi Englannin Santa Podissa. Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi kiihdytti semifinaaleihin saakka.
Lajitteluajoissa Jere Rantaniemi ajoi kolmanneksi ajalla 5.8393 s / 249.05 mph / 400,81 kmh. Lajitteluissa ajettiin neljä kierrosta, joissa ProMod88-tiimin Chevrolet Camaro SS oli nopein kahdella kierroksella ja toiseksi nopein kahdella kierroksella.
Maanantain pudotusajoissa ja finaaleissa Rantaniemi eteni kaaviossa aina semifinaaleihin saakka, jossa forssalainen kohtasi teknisiä murheita.
Sytytystulppa pimeni, eikä moottori tuottanut enää seitsemällä sylinterillä tarvittavaa voimaa. Näin ollen Rantaniemi taipui niukalla erolla virolaiselle Andres Arnoverille, joka voitti lopulta Mustang GT500:lla koko kisan.
EM-osakilpailussa ProMod88-tiimin saavuttamaa menestystä täydensi aiemmin samalla radalla kilpaillun Carl Cox Motorsport Series -osakilpailun voitto.
FIA European Drag Racing Championship jatkuu elokuussa Ruotsissa.
Autosta
Pro Modified -auto kiihtyy 300 km/h nopeuteen hieman yli kolmessa sekunnissa ja ylittää maaliviivan noin 400 km/h nopeudella. Tehotaso ylittää 3 500 hevosvoiman, ja Pro Mod -autot ovat maailman nopeimmin kiihtyviä ovilla varustettuja kilpa-autoja. Ryhmässä sallitaan useita erilaisia moottoriyhdistelmiä, mukaan lukien turboahtimet, kompressorilla varustetut ja typpiavusteiset. Kilpailussa ajomatkan pituus on hieman varttimaili, eli hieman yli 402 metriä.
EM-sarjasta
FIA European Drag Racing Championship sisältää neljä osakilpailua. Ne ajetaan Santa Pod Racewaylla Englannissa, Tierp Arenalla Ruotsissa ja Hockenheimissa Saksassa. Niissä esiintyvät kiihdytysajon huippuluokat kuten Top Fuel, Top Methanol, Pro Modified ja Pro Stock. EM-sarjan loppupisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen pisteet.
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
