Uusi prosenttitaideteos valmistui Ahvenisjärven koululle

Kalle Mustosen Siirtolohkareet-teoksen lähtökohtana on vanhan koulun pihalla sijaitseva suuri kivilohkare, joka on ollut koululaisten suosittu kokoontumispaikka. Mustonen mallinsi lohkareen ja toteutti siitä kaksi puuveistosta: toisen koulun aulatilaan ja toisen pääsisäänkäynnin yhteyteen ulkotilaan. Ulkoveistos on tiettävästi Suomen suurin julkinen puuveistos. Teos liitetään Tampereen taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin.

”Valtavaa urakkaa helpotti se, että minut otettiin taiteilijana mukaan jo alkumetreillä. Sain rauhassa tutustua ympäristöön ja tavata tulevia rakennuksen käyttäjiä. Arkkitehti jopa siirsi seiniä, jotta teokseni saadaan istumaan kokonaisuuteen paremmin. Laaja taustatyö eri tahojen kanssa näkyy teoksessa ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Juuri kouluympäristössä kohtaamani julkiset teokset vaikuttivat omaan uravalintaani.”

Kalle Mustonen (s. 1979, Lahti) tunnetaan suurikokoisista puurakenteistaan, populaarikulttuurin viittauksista ja vahvasta käsityöläisyydestään. Hänen teoksensa liikkuvat kuvanveiston, installaation ja tilataiteen rajapinnoilla, ja niille ovat ominaisia monumentaalinen mittakaava, kierrätettyjen ja luonnonmateriaalien käyttö sekä leikkisä ilmaisu.

Mustosen julkiset teokset huomioivat ympäristönsä ja rakentavat kokemuksellisia tiloja, joissa yhdistyvät humoristiset hahmot, arkkitehtoniset rakenteet ja yhteiskunnalliset viittaukset. Teokset kutsuvat katsojaa pysähtymään, tutkimaan yksityiskohtia ja kokemaan julkisen tilan uudella tavalla.

Ahvenisjärven koulun rakentaminen käynnistyi vuonna 2024, ja uuden koulun on määrä valmistua elokuussa 2026. Noin 1 100 oppilaan koulukokonaisuus sisältää opetustilojen lisäksi liikuntasalin, monitoimisalin sekä tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Alueelle suunnitellaan myöhemmin myös päiväkotia.

Tampereella prosenttiperiaatetta on hyödynnetty julkisessa rakentamisessa jo vuosikymmeniä. Tampereen taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana.