Lotta Svärd Säätiö jatkaa lottien työtä säätiörahoitusta myöntämällä – uudeksi strategiseksi kumppaniksi valittiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

25.5.2026 11:14:48 EEST | Lotta Svärd Säätiö | Tiedote

Lotta Svärd Säätiö on päättänyt tämän vuoden säätiörahoituksen saajista ja valinnut uudeksi strategiseksi kumppanikseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n (MLL). Pitkäaikainen strateginen kumppanuus turvaa osaltaan Nuorten tukilinjan toiminnan jatkumisen.

Lotta Svärd Säätiö myöntää säätiörahoitusta mm. Naisten Valmiusliitolle naisten kouluttamiseen kriisien varalle.
– MLL:n ylläpitämä Nuorten tukilinja on osoittanut tarpeellisuutensa ja se on tavoittanut merkittävän määrän kriisitilanteissa olevia nuoria, etenkin tyttöjä, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen

Nuorten tukilinja tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua mielenterveysongelmista, väkivallasta, itsetuhoisuudesta tai muista vaikeista tilanteista kärsiville nuorille. 

– Toiminta ja sen tarkoitus vastaavat hyvin Säätiömme avustuskriteerejä ja tarkoitusta: lotat ovat toivoneet meidän auttavan erityisesti kriisin kohdanneita lapsia ja nuoria, kertoo Nurminen. 

Muita Lotta Svärd Säätiöltä säätiörahoitusta saaneita lasten ja nuorten alan toimijoita ovat: Aseman Lapset ry, Hope ry, NYTin Yrityskylä, Non Fighting Generation, Suojellaan lapsia ja Suomen Partiolaiset. Lotta Svärd Säätiön tavoitteena rahoituspäätöksissä on lasten ja nuorten turvallinen arki sekä osallisuus yhteiskunnassa. Näiden tavoitteiden kautta Lotta Svärd Säätiö palvelee osaltaan Suomen kokonaisturvallisuuden edistämistä.

Tuki naisten kouluttamiseen kriisien varalle kasvaa, dronetoiminnan koulutusmahdollisuudet lisääntyvät

Lotta Svärd Säätiön strategiassa on määritelty tavoitteeksi tukea toimintaa, joka edistää naisten vapaaehtoista maanpuolustusosaamista ja sen saamista paremmin yhteiskunnan käyttöön. Tällaista toimintaa harjoittavat Säätiön monivuotiset strategiset kumppanit Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n, joille Säätiö myönsi tänä vuonna ylimääräiset avustukset.  

– Esimerkiksi Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin on koko ajan enemmän tulijoita kuin paikkoja on tarjolla. Haluamme säätiörahoituksen avulla vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni nainen voisi harjoitella kriisiajan taitoja, kertoo Anne Nurminen.   

Tänä vuonna rahoituksen avulla lisätään myös dronetoiminnan koulutusmahdollisuuksia naisille. Muun muassa Naisten Valmiusliiton Nasta-harjoituksissa koulutetaan, miten drone-tekniikkaa voidaan hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa viranomaisten tukena, esimerkiksi poliisin ja pelastustoimen etsintätehtävissä tai maastopalojen torjuntaan liittyvissä tilanteissa. Lisäksi kursseilla saa ajankohtaista tietoa eri viranomaisten rooleista lentoturvallisuuden ylläpidossa. 

Avustuksia myönnettiin sääntöjen mukaisesti myös lottien perinnön vaalimiseen. Tavoitteena on mahdollistaa lottien arjen neuvokkuuden hyödyntäminen sekä perinnön siirtäminen eteenpäin nykyhetken vaatimalla tavalla. Suurin osa lottien perinnön säilyttämisestä Lotta Svärd Säätiössä tapahtuu Säätiön ylläpitämän Lottamuseon kautta. Sen kustannukset ovat noin 850 000 euroa vuodessa.  

Yhteisöavustusten lisäksi Lotta Svärd Säätiö jatkaa edelleen lottien ja pikkulottien kuntouttamista ja avustamista, johon käytetään vuoden 2026 aikana arviolta 1  200 000 euroa. 

Avustuksia myönnettiin seuraaville organisaatioille:  

Kriisin kohdanneet lapset ja nuoret: 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
Aseman lapset ry 
Non Fighting Generation ry 
Suojellaan lapsia ry 
Hope Ry 
Suomen Partiolaiset  
Yrityskylä NYT 

Naisten kouluttaminen kriisien varalle: 

Naisten Valmiusliitto 
Maanpuolustuskoulutus MPK 
Maanpuolustusnaisten liitto 
Saimaan Drone Oy 
Sääksmäen Reserviläiset Ry 

Lottien perinnön vaaliminen: 

Kansallisarkisto 
Suomen Lottaperinneliitto ry 
Hotelli- ja Ravintolamuseosäätiö 
Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys 

 

