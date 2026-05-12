Lotta Svärd Säätiö jatkaa lottien työtä säätiörahoitusta myöntämällä – uudeksi strategiseksi kumppaniksi valittiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

– MLL:n ylläpitämä Nuorten tukilinja on osoittanut tarpeellisuutensa ja se on tavoittanut merkittävän määrän kriisitilanteissa olevia nuoria, etenkin tyttöjä, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Nuorten tukilinja tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua mielenterveysongelmista, väkivallasta, itsetuhoisuudesta tai muista vaikeista tilanteista kärsiville nuorille.

– Toiminta ja sen tarkoitus vastaavat hyvin Säätiömme avustuskriteerejä ja tarkoitusta: lotat ovat toivoneet meidän auttavan erityisesti kriisin kohdanneita lapsia ja nuoria, kertoo Nurminen.

Muita Lotta Svärd Säätiöltä säätiörahoitusta saaneita lasten ja nuorten alan toimijoita ovat: Aseman Lapset ry, Hope ry, NYTin Yrityskylä, Non Fighting Generation, Suojellaan lapsia ja Suomen Partiolaiset. Lotta Svärd Säätiön tavoitteena rahoituspäätöksissä on lasten ja nuorten turvallinen arki sekä osallisuus yhteiskunnassa. Näiden tavoitteiden kautta Lotta Svärd Säätiö palvelee osaltaan Suomen kokonaisturvallisuuden edistämistä.

Tuki naisten kouluttamiseen kriisien varalle kasvaa, dronetoiminnan koulutusmahdollisuudet lisääntyvät

Lotta Svärd Säätiön strategiassa on määritelty tavoitteeksi tukea toimintaa, joka edistää naisten vapaaehtoista maanpuolustusosaamista ja sen saamista paremmin yhteiskunnan käyttöön. Tällaista toimintaa harjoittavat Säätiön monivuotiset strategiset kumppanit Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n, joille Säätiö myönsi tänä vuonna ylimääräiset avustukset.

– Esimerkiksi Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin on koko ajan enemmän tulijoita kuin paikkoja on tarjolla. Haluamme säätiörahoituksen avulla vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni nainen voisi harjoitella kriisiajan taitoja, kertoo Anne Nurminen.

Tänä vuonna rahoituksen avulla lisätään myös dronetoiminnan koulutusmahdollisuuksia naisille. Muun muassa Naisten Valmiusliiton Nasta-harjoituksissa koulutetaan, miten drone-tekniikkaa voidaan hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa viranomaisten tukena, esimerkiksi poliisin ja pelastustoimen etsintätehtävissä tai maastopalojen torjuntaan liittyvissä tilanteissa. Lisäksi kursseilla saa ajankohtaista tietoa eri viranomaisten rooleista lentoturvallisuuden ylläpidossa.

Avustuksia myönnettiin sääntöjen mukaisesti myös lottien perinnön vaalimiseen. Tavoitteena on mahdollistaa lottien arjen neuvokkuuden hyödyntäminen sekä perinnön siirtäminen eteenpäin nykyhetken vaatimalla tavalla. Suurin osa lottien perinnön säilyttämisestä Lotta Svärd Säätiössä tapahtuu Säätiön ylläpitämän Lottamuseon kautta. Sen kustannukset ovat noin 850 000 euroa vuodessa.

Yhteisöavustusten lisäksi Lotta Svärd Säätiö jatkaa edelleen lottien ja pikkulottien kuntouttamista ja avustamista, johon käytetään vuoden 2026 aikana arviolta 1 200 000 euroa.

Avustuksia myönnettiin seuraaville organisaatioille:

Kriisin kohdanneet lapset ja nuoret:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Aseman lapset ry

Non Fighting Generation ry

Suojellaan lapsia ry

Hope Ry

Suomen Partiolaiset

Yrityskylä NYT

Naisten kouluttaminen kriisien varalle:

Naisten Valmiusliitto

Maanpuolustuskoulutus MPK

Maanpuolustusnaisten liitto

Saimaan Drone Oy

Sääksmäen Reserviläiset Ry

Lottien perinnön vaaliminen:

Kansallisarkisto

Suomen Lottaperinneliitto ry

Hotelli- ja Ravintolamuseosäätiö

Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys



