Hallinto-oikeuden mukaan hyvinvointialueen ensimmäinen palveluverkkopäätös on lainmukainen
25.5.2026 14:01:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 11.6.2024 tekemä palveluverkkopäätös on lainmukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkopäätöksestä oli tehty kolme valitusta ja hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Hallinto-oikeuden ratkaisu ilmenee hyvinvointialueen saamasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Ensimmäisessä palveluverkkopäätöksessä hyvinvointialue muun muassa uudelleen organisoi kiirevastaanottotoiminnan, luopui Jyväskylän Säynätsalon terveysasemasta ja vähensi ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan pienempien yksiköiden määrää.
- On hyvä, että saimme tämän osalta ratkaisun. Sinällään nyt saatu ratkaisu ei muuta toimintaa, sillä päätökset on toimeenpantu, koska hallinto-oikeus ei kieltänyt palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa kun se otti asian ratkaistavakseen, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.
Myös hyvinvointialueen toisen vaiheen palveluverkkopäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitukset ovat hallinto-oikeuden ratkaistavina.
Lue lisää:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
Ensimmäisen vaiheen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko (aluevaltuuston päätös 11.6.2024)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Johanna AaltolakiasiainjohtajaPuh:050 434 6544johanna.aalto@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueella tulevat muutokset sosiaali- ja terveyspalveluihin25.5.2026 13:45:13 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee muutoksia sosiaali- ja terveysasemapalveluihin Jyväskylässä Korpilahdella ja Tikkakoskella tällä viikolla ja Huhtasuolla elokuun lopussa. Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspalvelupiste siirtyy uusiin tiloihin 3.8.
Päiväaikaisen kotihoidon palveluntuottajat aloittavat 1.6. Viitasaarella, Pihtiputaalla, Laukaassa ja Uurainen-Tikkakoski-alueella25.5.2026 13:35:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailutti neljän alueen ikääntyneiden päiväaikaisen kotihoidon palvelutuotannon. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä palveluntuottajana Viitasaarella aloittaa Kotipalvelu Mehiläinen Oy, Pihtiputaalla KoskiHoiva Oy, Laukaassa Kotipalvelu Mehiläinen Oy ja Uurainen-Tikkakoski-alueella Mattilan Hoivapalvelut Oy.
Kouluterveyskysely: Keskisuomalaisten lasten ja nuorten liikkumisessa ja toimintakyvyssä on havaittavissa ikäryhmittäisiä eroja25.5.2026 10:35:21 EEST | Tiedote
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan keskisuomalaisten nuorten kokemus omasta terveydentilastaan on parantunut hieman. Lisäksi Move!-mittauksien mukaan lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut parantumista, joskin yläkoululaisten keskuudessa heikon fyysisen toimintakyvyn osuudessa on aavistuksen kasvua. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta sekä hengästyttävän liikunnan määrää tarkasteltaessa on havaittavissa ikäryhmittäisiä eroavaisuuksia.
Jokaisella on velvollisuus auttaa hädässä olevaa25.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ilmoitti huhtikuussa luopuvansa ensivastetehtävien välittämisestä paikallisille sydäniskuriryhmille. Päätös koskee ainoastaan hälytysten välittämistä eikä se rajoita kansalaisten toimintaa elvytystilanteissa tai sydäniskurien käyttöä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.5.2026 10:00:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.05.2026 Rakennuspalo Keskisuuri; Laukaa, Raunilantie Rivitalohuoneiston kylpyhuonetiloissa syttyi pieni palon alku. Asukas pääsi omin avuin poistumaan asunnosta mutta altistui tässä yhteydessä savulle. Ensihoito tarkasti asukkaan voinnin. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja esti palon leviämisen muualle asuntoon. Pelastuslaitos raivasi irtaimistoa ja savutuuletti huoneiston.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme