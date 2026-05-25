SDP:n Helena Marttila: Espoolaisopettajilta hälyttävä viesti – koulujen väkivalta on arkipäivää ja vastuu kasautuu liikaa kouluille
25.5.2026 14:02:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Espoon kouluissa henkilöstöön kohdistuva väkivalta on lisääntynyt hälyttävällä tavalla. Opettajien tuoreet kokemukset (HS 25.5.) kertovat arjesta, jossa väkivalta ei ole poikkeus, vaan monin paikoin jokapäiväinen ilmiö. Espoolainen kansanedustaja Helena Marttila (sd.) muistuttaa, että koulujen tilanne heijastaa suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannetta ja vaatii hallitukselta leikkausten perumista.
– Kun apua ei saa ajoissa hyvinvointialueen palveluista, ongelmat kärjistyvät kouluissa. Koulut eivät voi toimia viimeisenä turvaverkkona tilanteessa, jossa muu palvelujärjestelmä ei toimi. Nyt vastuuta on siirretty liikaa kouluille ilman riittäviä resursseja.
Espoon perusopetuksessa fyysisen väkivallan tilanteista tehtyjen ilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2021 ilmoituksia tehtiin noin 1 500, kun vuonna 2024 niitä kirjattiin jo noin 1 900. Todellinen määrä on tätä suurempi, sillä kaikkia tapauksia ei raportoida. Opettajien mukaan väkivalta on luonteeltaan monimuotoista ja sisältää lyömistä, potkimista, puremista, kuristamista, esineillä heittelyä sekä vakavaa uhkailua. Tilanteet voivat kohdistua sekä henkilökuntaan että oppilaisiin.
– Opettajien viestistä välittyy selvästi, että erityisluokkia tarvitaan. Mikään opetusjärjestely ei kuitenkaan voi paikata sote-palveluja, jos lapsi ja perhe sellaisia tarvitsevat. Hyvinvointialueen palveluissa jonot ovat pitkiä ja valitettavasti resurssipula näkyy katkeilevina hoitopolkuina ja liian korkeana kynnyksenä, jotta ylipäätään pääsee palvelujen piiriin.
Monilla oppilailla on neuropsykiatrisia piirteitä, käytöshäiriöitä tai psyykkisiä haasteita, jotka edellyttäisivät pienempiä ryhmiä ja erityisosaamista. Samanaikaisesti ryhmäkoot ovat kasvaneet, ja kouluissa on liian vähän erityisopettajia, ohjaajia ja muuta tukea. Oppilashuollon palveluihin, kuten psykologille ja kuraattorille, ei pääse riittävän nopeasti.
Marttila vaatii hallitusta perumaan Länsi-Uudellemaalle suunnitellut lähes 70 miljoonan euron rahoitusleikkaukset.
– Näin massiiviset lisäleikkaukset ovat tässä tilanteessa vakava virhe. On suuri riski, että lapset, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä, psyykkisiä oireita tai käytöshäiriöihin liittyviä haasteita, jäävät ilman tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Silloin ongelmat kouluissa entisestään pahenevat ja väkivalta lisääntyy. Pääministeripuolue kokoomus on myös Espoon valtapuolue – vetoan, että espoolaisopettajien viesti kuullaan hallituksessa asti.
Marttilan mukaan opettajien viesti on yksiselitteinen:
– Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla turvataan lasten tuki ja palautetaan työrauha kouluihin ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Ensitöiksi tulisi perua sote-palveluihin kohdistuvat leikkaukset.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
