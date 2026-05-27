Liikenneturvallisuuspalkintoja Leppävirralle
27.5.2026 09:15:09 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Leppävirran kunnan varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen ja Leppävirran Leppäkertun koulun rehtori Ari-Pekka Isoniemi palkitaan pitkäjänteisestä, kasvatuksellisesta liikenneturvallisuuden eteen tekemästään työstä.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen koordinoima Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä palkitsi 26.5.2026 Kuopiossa järjestetyssä Liikenneturvallisuusfoorumissa liikenneturvallisuutta edistävän tahon kunniakirjalla. Vuoden 2026 liikenneturvallisuustekijänä palkittiin kasvatustyöstä liikenneturvallisuuden hyväksi Leppävirran kunnan varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen sekä Leppävirran Leppäkertun koulun rehtori Ari-Pekka Isoniemi.
Palkitut ovat jo vuosia tehneet edistyksellisesti liikennekasvatusta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tiina Puranen on koordinoinut varhaiskasvatuksen toimintaa siten, että liikenneturvallisuus on monipuolisesti mukana vuosikelloa suunnitellessa sekä osana toimintaa.
Kaksi kertaa vuodessa on järjestetty liikenneturvallisuuskävely, on pidetty liikenneturvallisuusviikko ja heijastinpäivä, sekä osallistuttu liikenneturvallisuustyöryhmään.
Lisäksi varhaiskasvatuksessa on huoltajille jaettu Liikenneturvan vinkkejä, sekä pituustaulukko, jossa kerrotaan, millaisessa istuimessa lasta on turvallista kuljettaa.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstö kertoo lapsille turvallisesta liikkumisesta pitkin vuotta, ja kun lähdetään päiväkodin ulkopuolelle (retkelle, hiihtoladulle ym.), niin turvallisesta liikkumisesta puhutaan matkan aikana. Syksyllä heijastimien käytöstä muistutetaan ja tiedotetaan myös huoltajia.
Päiväkodeissa on syksyllä lasten kanssa etsitty huoneeseen piilotettuja heijastimia taskulamppujen avulla. Liikenneaiheisia lauluja lauletaan, pelejä pelataan ja lasten toiveista on toteutettu erilaisia teemoja liittyen kulkuneuvoihin ja liikenteeseen. Autoleikeissä on harjoiteltu tunnistamaan liikennemerkkejä sekä huomioimaan autoilijan nopeudet sekä ajosuunnat.
Liikenneturvallisuutta oppilaille ja vanhemmille
Perusopetuksen puolella rehtori Ari-Pekka Isoniemi on edistänyt ansiokkaasti Leppäkertun koulun oppilaiden ja vanhempien kanssa tehtävää liikenneturvallisuustyötä.
Hän on osallistunut monialaiseen liikenneturvallisuustyöryhmään sekä opetuksen vuosikellon mukaisten toimien toteuttamiseen osana liikennekasvatusta, ja järjestänyt esimerkiksi liikenneturvallisuuskävelyjä lähiympäristöön.
Fiksun liikkumisen Leppävirta -hanke toteutui Leppäkertun ja Kivelän kouluissa lukuvuonna 2025-2026. Ari-Pekka on edistänyt oppilaiden osallistamista, pitänyt yllä säännöllistä keskustelua liikenneturvallisuudesta ja puuttunut epäkohtiin.
Oppilaiden vanhemmille on tiedotettu aktiivisesti Wilma-sovelluksella koulun ympäristön liikennekäyttäytymisestä sekä jaettu Liikenneturvan materiaaleja.
Arjen toiminnot, esimerkiksi heijastimet ja polkupyöräkatsastukset, ovat olleet osana liikenneturvallisuusviikkoa. Ari-Pekka tekee myös aloitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi kunnan tekniselle toimelle.
Perinteinen suojatievalvonta lukuvuoden alussa toteutetaan usean yhteistyötahon voimin. Tätä on tarkoitus laajentaa tapahtuvaksi useammankin kerran vuodessa.
Lämpimät onnittelut Tiinalle ja Ari-Pekalle koko liikenneturvallisuusryhmän puolesta!
Itä-Suomen elinvoimakeskus koordinoi liikenneturvallisuustyötä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella. Tätä työtä tukemaan perustettiin vuonna 2010 poikkihallinnollinen Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä, jonka jäseninä ovat keskeiset alueelliset liikenneturvallisuustoimijat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen elinvoimakeskus
liikenneturvallisuusasiantuntija Tanja Seppänen
puh. 0295 026 762
tanja.seppanen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – huhtikuu 202627.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomessa oli huhtikuun 2026 lopussa yhteensä 31 693 työtöntä työnhakijaa, mikä on 736 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 20 henkilöllä (+0,2 %), Etelä-Savossa 201 henkilöllä (+3 %) ja Pohjois-Savossa 515 henkilöllä (+4 %).
Tievalaistusta uudistetaan Itä-Suomessa – työt alkavat kesäkuussa27.5.2026 07:50:33 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus käynnistää tievalaistuksen kunnostustöitä useilla paikkakunnilla Itä-Suomessa kesäkuun alussa. Työt valmistuvat arviolta marraskuuhun mennessä.
Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2026 on julkaistu25.5.2026 10:48:18 EEST | Tiedote
Suunnitelmassa esitetään tiiviisti, mitä elinvoimakeskus tekee maantienpidon ja liikenteen tehtävissä toimialueellaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.
Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa20.5.2026 12:58:01 EEST | Tiedote
Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3,35 milj. euroa.
Juha Kaipiainen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston päälliköksi13.5.2026 08:51:26 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston osastopäälliköksi 1.6.2026-31.5.2031 Juha Kaipiainen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme