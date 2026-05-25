Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Kokkolan Urheilutalon palvelutoiminnan päättymisestä

25.5.2026 15:58:47 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Vuonna 1964 valmistunut Kokkolan Urheilutalo on palvellut kaupunkilaisia monipuolisena liikunta- ja tapahtumapaikkana useiden vuosikymmenten ajan. Syksyllä 2026 valmistuvan Kokkola Areenan on tarkoitus korvata Urheilutalon toiminta.

Urheilutalon pohjoisosa purettiin Kokkola Areenan jalkapallostadionin tieltä huhtikuussa 2025, jonka jälkeen käyttöön jäi alkuperäinen kaarihalliosa sekä kaupungin ylläpitämä kunto- ja voimailusali. Kokkola Areenalla kuntosalille varatussa tilassa avautuu syyskuun alussa yksityinen Fressi24h-kuntosali.

Urheilutalon kiinteistön mahdollinen myöhempi käyttötarkoitus on tässä vaiheessa avoinna. Rakennus tulee joka tapauksessa vaatimaan laajoja korjaustoimenpiteitä. Ympäristöterveyslautakunta päätti 31.1.2023 jatkaa vanhan osan tilojen käyttöä siihen saakka, kunnes korvaavat tilat valmistuvat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on tarkoitus päättää Urheilutalon palvelutoiminnan päättymisestä ja voimassa olevien vuokrasopimusten irtisanomisesta päättymään 30.9.2026.  Urheilutalon päätoimisen henkilöstön osalta on käynnistetty yhteistoimintamenettely. Urheilutalon nykyisen irtaimiston, esimerkiksi kuntosalilaitteiden, myynti tai luovuttaminen muuhun käyttöön valmistellaan liikuntapalveluissa. Ensisijaisesti turvallisuus- ja laatuvaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitus sijoittaa kaupungin omiin maksullisiin kuntosaleihin.

