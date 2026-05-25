Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Kokkolan Urheilutalon palvelutoiminnan päättymisestä
25.5.2026 15:58:47 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Vuonna 1964 valmistunut Kokkolan Urheilutalo on palvellut kaupunkilaisia monipuolisena liikunta- ja tapahtumapaikkana useiden vuosikymmenten ajan. Syksyllä 2026 valmistuvan Kokkola Areenan on tarkoitus korvata Urheilutalon toiminta.
Urheilutalon pohjoisosa purettiin Kokkola Areenan jalkapallostadionin tieltä huhtikuussa 2025, jonka jälkeen käyttöön jäi alkuperäinen kaarihalliosa sekä kaupungin ylläpitämä kunto- ja voimailusali. Kokkola Areenalla kuntosalille varatussa tilassa avautuu syyskuun alussa yksityinen Fressi24h-kuntosali.
Urheilutalon kiinteistön mahdollinen myöhempi käyttötarkoitus on tässä vaiheessa avoinna. Rakennus tulee joka tapauksessa vaatimaan laajoja korjaustoimenpiteitä. Ympäristöterveyslautakunta päätti 31.1.2023 jatkaa vanhan osan tilojen käyttöä siihen saakka, kunnes korvaavat tilat valmistuvat
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on tarkoitus päättää Urheilutalon palvelutoiminnan päättymisestä ja voimassa olevien vuokrasopimusten irtisanomisesta päättymään 30.9.2026. Urheilutalon päätoimisen henkilöstön osalta on käynnistetty yhteistoimintamenettely. Urheilutalon nykyisen irtaimiston, esimerkiksi kuntosalilaitteiden, myynti tai luovuttaminen muuhun käyttöön valmistellaan liikuntapalveluissa. Ensisijaisesti turvallisuus- ja laatuvaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitus sijoittaa kaupungin omiin maksullisiin kuntosaleihin.
Yhteyshenkilöt
Lotta NyqvistLiikuntapalvelujen johtajaPuh:0447809262lotta.nyqvist@kokkola.fi
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
